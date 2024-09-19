Ищенко рассказал, зачем Эрдоган призывает отдать Крым Украине, хотя на него есть два претендента - 19.09.2024 Украина.ру
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Ищенко рассказал, зачем Эрдоган призывает отдать Крым Украине, хотя на него есть два претендента
Ищенко рассказал, зачем Эрдоган призывает отдать Крым Украине, хотя на него есть два претендента - 19.09.2024 Украина.ру
Ищенко рассказал, зачем Эрдоган призывает отдать Крым Украине, хотя на него есть два претендента
Никаких претензий на Крым Турция не высказывала и не будет высказывать. Анкара придерживается своей стандартной позиции и заявляет, что он украинский. Эта позиция неизменна с начала этого конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-09-19T04:30
2024-09-19T04:30
новости
крым
россия
украина
ростислав ищенко
эрдоган
территория
турция
кризис
конфликт
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Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что Россия должна вернуть Крым Украине. Но это официальная позиция не только Турции. Хватит пальцев одной руки, чтобы перечислить страны, которые признали признали Крым российским, рассказал эксперт.По его мнению, никаких претензий на Крым Турция не высказывала и не будет высказывать. Анкара придерживается стандартной позиции, когда ее прямо спрашивают, чей Крым, она говорит, что он украинский и эта позиция неизменна с начала конфликта, сказал Ищенко."Она и большая часть государств планеты до тех пор, пока не закончится этот глобальный кризис, эту позицию менять не будет. Они будут об этом говорить вслух или не говорить вслух, но они будут придерживаться именно такой позиции", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины на сайте Украина.руО том, как Россия будет отвечать на удары дальнобойным оружием, разрешения на которые де-факто получил Киев — в интервью Дмитрия Голубовского: ВСУ далеки от поражения, поэтому любые переговоры для России − это зло на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, крым, россия, украина, ростислав ищенко, эрдоган, территория, турция, кризис, конфликт
Новости, Крым, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, Эрдоган, территория, Турция, кризис, конфликт

Ищенко рассказал, зачем Эрдоган призывает отдать Крым Украине, хотя на него есть два претендента

04:30 19.09.2024
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкВоронцовский дворец в Алупке
Воронцовский дворец в Алупке - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Никаких претензий на Крым Турция не высказывала и не будет высказывать. Анкара придерживается своей стандартной позиции и заявляет, что он украинский. Эта позиция неизменна с начала этого конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что Россия должна вернуть Крым Украине. Но это официальная позиция не только Турции. Хватит пальцев одной руки, чтобы перечислить страны, которые признали признали Крым российским, рассказал эксперт.
"Есть только два официальных претендента на Крым, официальных. Украина, говорит, он занесен в нашу конституцию как украинский регион. Россия, говорит, он занесен в нашу конституцию как российский регион", — отметил политолог.
По его мнению, никаких претензий на Крым Турция не высказывала и не будет высказывать. Анкара придерживается стандартной позиции, когда ее прямо спрашивают, чей Крым, она говорит, что он украинский и эта позиция неизменна с начала конфликта, сказал Ищенко.
"Она и большая часть государств планеты до тех пор, пока не закончится этот глобальный кризис, эту позицию менять не будет. Они будут об этом говорить вслух или не говорить вслух, но они будут придерживаться именно такой позиции", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины на сайте Украина.ру
О том, как Россия будет отвечать на удары дальнобойным оружием, разрешения на которые де-факто получил Киев — в интервью Дмитрия Голубовского: ВСУ далеки от поражения, поэтому любые переговоры для России − это зло на сайте Украина.ру
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Власть готовит террористическую инсценировку с жертвами. Украинские эксперты боятся реакции Кремля На Украине обсуждают "план победы" Зеленского и приходят к выводу, что вся эта "победа" полностью зависит от позиции Байдена, зависит от того, даст ли он разрешение бить дальнобойными ракетами по объектам в глубине России. Чем ответит Россия — об этом пока не думают.
 
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