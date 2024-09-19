Ищенко рассказал, зачем Эрдоган призывает отдать Крым Украине, хотя на него есть два претендента
Никаких претензий на Крым Турция не высказывала и не будет высказывать. Анкара придерживается своей стандартной позиции и заявляет, что он украинский. Эта позиция неизменна с начала этого конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что Россия должна вернуть Крым Украине. Но это официальная позиция не только Турции. Хватит пальцев одной руки, чтобы перечислить страны, которые признали признали Крым российским, рассказал эксперт.
"Есть только два официальных претендента на Крым, официальных. Украина, говорит, он занесен в нашу конституцию как украинский регион. Россия, говорит, он занесен в нашу конституцию как российский регион", — отметил политолог.
По его мнению, никаких претензий на Крым Турция не высказывала и не будет высказывать. Анкара придерживается стандартной позиции, когда ее прямо спрашивают, чей Крым, она говорит, что он украинский и эта позиция неизменна с начала конфликта, сказал Ищенко.
"Она и большая часть государств планеты до тех пор, пока не закончится этот глобальный кризис, эту позицию менять не будет. Они будут об этом говорить вслух или не говорить вслух, но они будут придерживаться именно такой позиции", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины на сайте Украина.ру
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