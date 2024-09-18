Главное за ночь 18 сентября - 18.09.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 18 сентября
Главное за ночь 18 сентября - 18.09.2024 Украина.ру
Главное за ночь 18 сентября
В Шебекино Белгородской области служебный автобус атакован дроном. Четыре человека ранены, сообщает губернатор Гладков. Украина.ру, 18.09.2024
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новости
россия
курская область
шебекино
вячеслав гладков
черноморский флот
вооруженные силы украины
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В Шебекино Белгородской области служебный автобус атакован дроном. Четыре человека ранены, сообщает губернатор Гладков.Морпехи 810-й бригады Черноморского флота организовали засаду и уничтожили в Курской области украинскую ДРГ, один разведчик взят в плен, сообщил РИА "Новости" представитель российского силового ведомства.На Покровском направлении освобождён город Украинск. Бои за город шли около 10 дней.Два майора собщают о решительном продвижении ВС России в Гродовке.На Южнодонецком направлении севернее Угледара идут бои в районе освобождённого Водяного и на шахтах.Администрация Торопецкого муниципального округа на фоне сообщений властей Тверской области о частичной эвакуации жителей атакованного БПЛА Торопца сообщила, что организованы автобусы, а эвакуация, в частности, происходит в Западную Двину.Военнослужащую ВСУ Юлию Лапыч объявили в розыск и заочно арестовали за обстрел мирного населения в Курской области. Об этом сообщили в правоохранительных органах.Подробнее об успехах ВС РФ — в материале Сергея Зуева Новый фронт против РФ, атаки и провалы националистов. Главное на Украине на утро 17 сентября на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курская область, шебекино, вячеслав гладков, черноморский флот, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Курская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Черноморский флот, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 18 сентября

08:16 18.09.2024 (обновлено: 09:48 18.09.2024)
 
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГладков
Гладков
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Читать в
В Шебекино Белгородской области служебный автобус атакован дроном. Четыре человека ранены, сообщает губернатор Гладков.
Морпехи 810-й бригады Черноморского флота организовали засаду и уничтожили в Курской области украинскую ДРГ, один разведчик взят в плен, сообщил РИА "Новости" представитель российского силового ведомства.

На Покровском направлении освобождён город Украинск. Бои за город шли около 10 дней.

Два майора собщают о решительном продвижении ВС России в Гродовке.
На Южнодонецком направлении севернее Угледара идут бои в районе освобождённого Водяного и на шахтах.

Администрация Торопецкого муниципального округа на фоне сообщений властей Тверской области о частичной эвакуации жителей атакованного БПЛА Торопца сообщила, что организованы автобусы, а эвакуация, в частности, происходит в Западную Двину.
Военнослужащую ВСУ Юлию Лапыч объявили в розыск и заочно арестовали за обстрел мирного населения в Курской области. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Подробнее об успехах ВС РФ — в материале Сергея Зуева Новый фронт против РФ, атаки и провалы националистов. Главное на Украине на утро 17 сентября на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКурская областьШебекиноВячеслав ГладковЧерноморский флотВооруженные силы Украины
 
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