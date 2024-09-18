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Главное за ночь 18 сентября

Главное за ночь 18 сентября - 18.09.2024 Украина.ру

Главное за ночь 18 сентября

В Шебекино Белгородской области служебный автобус атакован дроном. Четыре человека ранены, сообщает губернатор Гладков. Украина.ру, 18.09.2024

2024-09-18T08:16

2024-09-18T08:16

2024-09-18T09:48

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В Шебекино Белгородской области служебный автобус атакован дроном. Четыре человека ранены, сообщает губернатор Гладков.Морпехи 810-й бригады Черноморского флота организовали засаду и уничтожили в Курской области украинскую ДРГ, один разведчик взят в плен, сообщил РИА "Новости" представитель российского силового ведомства.На Покровском направлении освобождён город Украинск. Бои за город шли около 10 дней.Два майора собщают о решительном продвижении ВС России в Гродовке.На Южнодонецком направлении севернее Угледара идут бои в районе освобождённого Водяного и на шахтах.Администрация Торопецкого муниципального округа на фоне сообщений властей Тверской области о частичной эвакуации жителей атакованного БПЛА Торопца сообщила, что организованы автобусы, а эвакуация, в частности, происходит в Западную Двину.Военнослужащую ВСУ Юлию Лапыч объявили в розыск и заочно арестовали за обстрел мирного населения в Курской области. Об этом сообщили в правоохранительных органах.Подробнее об успехах ВС РФ — в материале Сергея Зуева Новый фронт против РФ, атаки и провалы националистов. Главное на Украине на утро 17 сентября на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, шебекино, вячеслав гладков, черноморский флот, вооруженные силы украины