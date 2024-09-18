Главное за ночь 18 сентября
08:16 18.09.2024 (обновлено: 09:48 18.09.2024)
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГладков
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
В Шебекино Белгородской области служебный автобус атакован дроном. Четыре человека ранены, сообщает губернатор Гладков.
Морпехи 810-й бригады Черноморского флота организовали засаду и уничтожили в Курской области украинскую ДРГ, один разведчик взят в плен, сообщил РИА "Новости" представитель российского силового ведомства.
На Покровском направлении освобождён город Украинск. Бои за город шли около 10 дней.
Два майора собщают о решительном продвижении ВС России в Гродовке.
На Покровском направлении освобождён город Украинск. Бои за город шли около 10 дней.
Два майора собщают о решительном продвижении ВС России в Гродовке.
На Южнодонецком направлении севернее Угледара идут бои в районе освобождённого Водяного и на шахтах.
Администрация Торопецкого муниципального округа на фоне сообщений властей Тверской области о частичной эвакуации жителей атакованного БПЛА Торопца сообщила, что организованы автобусы, а эвакуация, в частности, происходит в Западную Двину.
Администрация Торопецкого муниципального округа на фоне сообщений властей Тверской области о частичной эвакуации жителей атакованного БПЛА Торопца сообщила, что организованы автобусы, а эвакуация, в частности, происходит в Западную Двину.
Военнослужащую ВСУ Юлию Лапыч объявили в розыск и заочно арестовали за обстрел мирного населения в Курской области. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Подробнее об успехах ВС РФ — в материале Сергея Зуева Новый фронт против РФ, атаки и провалы националистов. Главное на Украине на утро 17 сентября на сайте Украина.ру.