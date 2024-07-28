https://ukraina.ru/20240728/1056525236.html

Олимпиада во Франции: стыд и ложь, подделка во всем. "Бал сатаны" в Париже

Олимпиада во Франции: стыд и ложь, подделка во всем. "Бал сатаны" в Париже - 28.07.2024 Украина.ру

Олимпиада во Франции: стыд и ложь, подделка во всем. "Бал сатаны" в Париже

Церемонию открытия Олимпийских игр в Париже обещали сделать "феерической и невероятной". Такой она и получилась. Только, наверное, не в том смысле, как ожидало большинство зрителей. А в воскресенье, 28 июля, видео открытия вообще удалили с официальных ресурсов. Действительно, невероятная для истории олимпийских игр история получилась

2024-07-28T12:58

2024-07-28T12:58

2024-07-28T12:59

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Феерическое действо, которое уже называют "самым худшим открытием Олимпиады за всю историю", было наполнено многочисленными аллегориями и символами.Но некоторые из этих символов вызывают оторопь и даже отвращение.А некоторые важнейшие символы Олимпиады были, наоборот, подделаны и фальсифицированы."Сатанинское мероприятие", так пишут многие зрители в сети, и это недалеко от истины.Огня не былоНаверное, не все знают поразительную подробность: олимпийского огня на Парижской Олимпиаде 2024 не было.Вместо этого два спортсмена поднесли факелы и "зажгли"... что они зажгли?Это была имитация.40 светодиодных проекторов мощностью 4 миллиона люмен освещали облако тумана.Облако было создано с помощью 200 установок, которые производили этот "туман" под высоким давлением."Высокие технологии"! Просто зажгли лампочки, получается.А зачем тогда несли огонь с Олимпа?Зачем факелоносцы передавали его друг другу? Или это тоже была имитация?Леонардо и Тайная вечеряПо степени вульгарности и пошлости непревзойдённой была имитация картины Леонардо да Винчи "Тайная вечеря".Картина, как известно, посвящена последней трапезе Христа с двенадцатью апостолами.Тайная вечеря происходит за день до распятия. Это один из важнейших, сакральных символов христианства.Картина Леонардо - шедевр. Неоднократно была копирована, переписана. Но например, картина Сальвадора Дали, повторяющая "вечерю" Леонардо, ни у кого не вызывает протеста. Она наполнена тем же духом христианства, смирения, прощения, жертвы и искупления.Какую же инсталляцию увидели зрители на Олимпиаде?Кто-то, похожий на женщин в вульгарных одеждах, изображает апостолов. Кто-то в странной конструкции на голове (то ли русский кокошник, то ли индийский головной убор богов, с лучами во все стороны) - Христа.Вы думаете, это женщины?Нет, это не женщины. Это транссексуалы и ЛГБТ*.Среди них есть девочка лет 10-12. Или это мальчик - трансгендер. Но что делает ребёнок в этой группе извращенцев?Именно под этой картинкой итальянский журналист Анджело Джулиани написал:"Я прошу убежища в России. Я не могу больше быть частью этого шоу дерьма".И надо сказать, что он не одинок. Сотни людей стали его поддерживать, пишут в комментариях, что хотели бы переехать в Россию.Синий человекКто такой этот синий человек, который появляется перед группой ЛГБТ*, которая издевается над важнейшими христианскими смыслами?Это, по всей видимости, древнегреческий бог Дионис. Бог виноделия, вдохновения и религиозного экстаза.Что бог виноделия вообще делает на Олимпиаде?Он призывает всех "осознать абсурдность насилия над людьми."Такое пояснение уже предоставил МОК.Одетый только в трусики, "Дионис" ещё и пел:"Когда мы снова станем полностью обнажёнными... Худые мы или толстые, мы просто голые... Давайте жить голыми!"Ну, давайте. Некоторые уже восприняли этот призыв всерьез и стали обнажаться прямо перед Дионисом."Всадник бледный""И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нём всадник, которому имя "смерть", и ад следовал за ним. И дана ему власть над четвертою частью земли - умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными".Странный персонаж, в котором многие увидели знаменитого "всадника бледного" из Апокалипсиса Иоанна Богослова, прискакал и принёс олимпийский флаг.Если глумление над тайной вечерей вызывает оторопь и отвращение, то всадник бледный заставил зрителей серьезно задуматься.Чего вообще ждать от этой Олимпиады?Флаг перевернулиОлимпийский флаг был поднят перевёрнутым. Случайно или нет?Конспирологическая теория такова: пять колец олимпийского флага символизируют пять масонских лож.Пьер де Кубертен, барон, основатель Олимпийских игр нового времени, был французским масоном, членом одной из масонских лож.Но что хотели сказать сегодняшние его последователи?Вообще то, перевёрнутый флаг страны - это международный сигнал бедствия.Франция подаёт знак?Мария - АнтуанеттаОтрубленная голова последней королевы Франции в дикой инсталляции, в руках у собственного тела без головы, пела революционную песенку. "Ча ира"Изображение королевы появилось в окнах Дворца Консьержери, где она и провела свои последние дни.Что же она пела?- Всё будет хорошо,Всех аристократов - на фонарный столб,Всё будет хорошо,Всех аристократов мы повесим!Просто невероятный уровень глумления.Французы сами в шоке: "дурновкусие и неуважение к драме революции".Австрийский комментатор при виде поющей головы королевы просто потерял дар речи, ведь Мария Антуанетта по происхождению была из Австрии.Леди ГагаПевица леди Гага фигурирует в откровенных видео с ноутбука Хантера Байдена.Там Гага и Хантер, полностью голые, лежат в одной постели и совместно что-то употребляют.Это видео обозвали "русской пропагандой" и сделали вид, что это в порядке вещей.А после леди Гага спокойно участвовала в церемонии инаугурации папы Хантера, нынешнего президента США Джо Байдена. И не просто участвовала, а исполняла гимн США.Сегодня располневшая Гага, вся в розовых перьях, открывает Олимпийские игры во Франции.Какой символ ее сценического образа?"Пустота, бестолковость и чокнутость", - написал один из комментаторов."Гага" и означает что-то вроде веселой глупости. "Чокнутая, легкомысленная, недалёкая".Неужели во Франции нет своих певиц? Обязательно надо использовать любимую исполнительницу глобалистов?Разумеется, Гага - символ всех возможных ЛГБТ* и других "свобод".Макрон, Брижит и ТомасПрезидент Франции Макрон и его супруга Брижит были на этом шабаше одеты подчеркнуто сдержанно и элегантно."Волшебный момент", "грандиозная церемония", - поблагодарил Макрон сам себя.И также - режиссёра, который осуществил эту постановку. "Томас Джолли и его творческий гений".Кто же такой Томас Джолли?Это открытый гей 42 лет, француз из города Руан, который давно проживает в Париже со своим партнёром.Если премьер-министром Франции и министром иностранных дел тоже стали открытые гомосексуалисты, да и президент под большим подозрением - кого может удивить такой выбор "творческого гения".Вопрос только один: если такое открытие, то какое будет закрытие?Лодки и мостыСправедливости ради, надо сказать, что на мостах через Сену были устроены великолепные современные инсталляции - дым, туман, искусственные огни, но тут это было вполне уместно.Олимпийские команды проплывали по реке Сене на лодках. Это было необычно. Но понравилось далеко не всем. Получилось, что большие страны получили большие катера, а маленькие - какие-то убогие лодки.Потом пошел дождь, и даже король и королева Испании, как и другие зрители, были вынуждены укрыться под дождевиками.Но общее впечатление от Олимпиады - это какое-то "сатанинское мероприятие"."Закрытие человечества"Немецкий бизнесмен Ким Дотком:- Церемония открытия Олимпийских игр была похожа на церемонию закрытия человечества.- Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам, - написал миллиардер, владелец сети Х Илон Маск.Французская журналистка Жюльетт Бриенс: "Как простая патриотическая французская девушка, я не солидарна с этим фрик шоу и прошу прощения у вас, мир"."Отвратительные моменты"Так прокомментировал открытие Олимпиады в Париже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков:"Действительно, имели место совершенно отвратительные моменты. Я знаю, что весь сценарий согласовывается с Международным Олимпийским комитетом... Странности Французской республики нам известны давно. Но то, что это согласовал МОК на такую мощную международную аудиторию, в это трудно поверить."Трудно поверить, это правда. И люди по всему миру выражают протест. В интересной, кстати, форме.Вот пост простой француженки:- России надо провести лотерею, подобную розыгрышу Грин карт США. Завтра уже будут кандидаты, люди не могут видеть, как попираются их ценности.А ведь прав был президент Макрон! У них действительно всё получилось "грандиозно".* Организация, признанная экстремистской, деятельность которой запрещена в РФ

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

франция, париж, россия, эммануэль макрон, джо байден, сальвадор дали, мок, лгбт, эксклюзив, олимпиада