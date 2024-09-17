В ожидании сказочного часа: что показала "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве - 17.09.2024 Украина.ру
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В ожидании сказочного часа: что показала "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве
В ожидании сказочного часа: что показала "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве - 17.09.2024 Украина.ру
В ожидании сказочного часа: что показала "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве
В Киеве прошел очередной сеанс самоуспокоения и выпрашивания у Запада новой поддержки, на этот раз в рамках "Ялтинской европейской стратегии" (YES) — когда-то представительного форума, который создавался как воплощение евроатлантических чаяний Украины
2024-09-17T16:46
2024-09-17T18:14
эксклюзив
ялтинский форум
украина
запад
виктор пинчук
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Ялтинские мудрецыДанное мероприятие в этом году отмечает свой юбилей — двадцать лет назад украинский олигарх Виктор Пинчук решил собрать в Ялте европейских сторонников Украины, чтобы обсудить с ними перспективы вступления этой страны в Евросоюз.За два десятка лет форум по понятным причинам переехал из Ялты в Киев, президенты Украины сменяли одного за другим, а общая атмосфера и цели мероприятия остались неизменными — бесконечные заклинания о европейском будущем Украины.В этом году организаторы решили прихвастнуть и записали в свои заслуги начало переговоров Европы и Украины о вступлении последней в ЕС. Все, что произошло с украинским государством за последние годы, уверены ялтинские стратеги, оправдывает эти переговоры.Получается, что истинная цель Украины в конфликте с Россией — не мифическое "освобождение оккупированных территорий", а этакое самопожертвование ради Запада в обмен на призрачный счастливый билет в "дружную европейскую семью".Помочь по-простомуСудя по тональности украинских спикеров на ялтинском форуме, такое свое предназначение они прекрасно понимают и принимают. Лишней иллюстрацией этого стала речь министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, в которой он предложил лишить украинцев за границей соцвыплат."Сейчас в Германии украинцы, которые там находятся под временной защитой, получают значительную помощь" — более 500 евро, а вместе с компенсацией за жилье речь может идти о более 1 тыс. евро в месяц на человека. Что-то подобное в Нидерландах, не знаю наверняка суммы во Франции", — сказал глава польского МИД.Чтобы помочь Украине, отметил он, есть "простой метод"."Прекратите оказывать помощь украинцам, которые подлежат мобилизации. Сокрытие от призыва — это не повод для финансовой помощи. Просто прекратите им платить", — посоветовал Сикорский.Такой ход рассуждений нисколько ни смутил сидящего рядом его украинского коллегу Андрея Сибигу."Я поддерживаю идею, которую высказал министр Сикорский", — подтвердил он.Не обошлось, естественно, без уже традиционного украинского "дай". Наглее всех просил уже упомянутый Сибига. В витиеватой форме он потребовал, чтобы Евросоюз уже сейчас взял Украину на свой баланс."Тут очень важно (почему я сказал, что политику ЕС нужно выстраивать из парадигмы, что Украина уже его член) в соответствии с процедурой с февраля 2025 года начинается процесс подготовки семилетнего бюджета 2028–2034. Очень важно, чтобы этот бюджет отображал эту философию и логику — логику расширения и членства Украины в ЕС. Мы надеемся, что наши партнеры этот трек поддержат", — заявил министр.О дальнобойных ракетах замолвите словоДля Владимира Зеленского, который также отметился на ялтинско-киевской встрече своим выступлением, основной задачей была раскрутка темы разрешения ударов по территории РФ западным дальнобойным оружием."Каждый, кто просто видит на карте, откуда Россия наносит удары, где готовит силы и держит резервы, где располагает военные объекты и использует логистику — каждый, кто все это видит, очевидно, понимает, для чего Украине дальнобойность. Мы подробно говорили об этом с Энтони Блинкеном и Дэвидом Ламми — госсекретарем США и британским секретарём по иностранным делам... Надеюсь, что после нашего разговора уже не может быть ни одного незакрытого вопроса о том, почему Украина нуждается в достаточной дальнобойности", — заявил он.Идею Зеленского в целом на форуме одобрили, другое дело, что сделано это было устами авторитетных, но уже отставных американских и европейских чиновников. В таком стиле, например, выступил бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус:"Нам уже давно нужно было снять все ограничения, чтобы дать возможность Украине вывести свои системы за границы вражеского радиуса. Я не вижу отличия между той стороной, что имеет право наводиться на какие-то цели, и нашей системой вооружения", — сказал он.Тупик с одним выходомЭлиты коллективного Запада лишь в малой степени обеспокоены проблемой Украины. Они озабочены собой, тем мировым порядком, который они создали в 1991 году. Теперь они хотят сохранить его, сделал вывод из выступлений на "Ялтинской европейской стратегии" обозреватель немецкого издания Junge Welt Райнхард Лаутербах.Желание выдать желаемое за действительное явно преобладает на самом высоком уровне в правительстве Украины, полагает автор."На самом деле, предоставив Киеву средства для затягивания конфликта, коллективный Запад уже завел себя в тупик. И выход из него только один: продолжать маршировать, пока все не развалится на куски", — говорится в материале."Ялтинская европейская стратегия" не предложила никакой стратегии, там озвучили лишь несколько лозунгов: "нужно продолжать" и "ждите сказочного часа", подытожил немецкий журналист.О том, как проходила последняя до СВО "Ялтинская европейская стратегия" — в материале издания Украина.ру Ялтинская стратегия Зеленского: какие сигналы президент Украины послал России и лично Путину.
https://ukraina.ru/20240917/1057502852.html
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Павел Котов
Павел Котов
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эксклюзив, ялтинский форум, украина, запад, виктор пинчук
Эксклюзив, Ялтинский форум, Украина, Запад, Виктор Пинчук

В ожидании сказочного часа: что показала "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве

16:46 17.09.2024 (обновлено: 18:14 17.09.2024)
 
© VictorPinchukFoundation©2024 and @YES2024Ялтинская европейская стратегия 2024
Ялтинская европейская стратегия 2024
© VictorPinchukFoundation©2024 and @YES2024
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Киеве прошел очередной сеанс самоуспокоения и выпрашивания у Запада новой поддержки, на этот раз в рамках "Ялтинской европейской стратегии" (YES) — когда-то представительного форума, который создавался как воплощение евроатлантических чаяний Украины
Ялтинские мудрецы
Данное мероприятие в этом году отмечает свой юбилей — двадцать лет назад украинский олигарх Виктор Пинчук решил собрать в Ялте европейских сторонников Украины, чтобы обсудить с ними перспективы вступления этой страны в Евросоюз.
© РИА Новости . Михаил Палинчак / Перейти в фотобанк11-я ежегодная конференция "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве
11-я ежегодная конференция Ялтинская европейская стратегия (YES) в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Михаил Палинчак
Перейти в фотобанк
11-я ежегодная конференция "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве
За два десятка лет форум по понятным причинам переехал из Ялты в Киев, президенты Украины сменяли одного за другим, а общая атмосфера и цели мероприятия остались неизменными — бесконечные заклинания о европейском будущем Украины.
В этом году организаторы решили прихвастнуть и записали в свои заслуги начало переговоров Европы и Украины о вступлении последней в ЕС. Все, что произошло с украинским государством за последние годы, уверены ялтинские стратеги, оправдывает эти переговоры.

"Это стоило российского вторжения, это стоило украинских жизней, потерянных на передовой в ужасных боях, это стоило страданий раненых, это стоило разрушений домов и перемещения семей", — говорилось в заявлении YES.

Получается, что истинная цель Украины в конфликте с Россией — не мифическое "освобождение оккупированных территорий", а этакое самопожертвование ради Запада в обмен на призрачный счастливый билет в "дружную европейскую семью".
Помочь по-простому
Судя по тональности украинских спикеров на ялтинском форуме, такое свое предназначение они прекрасно понимают и принимают. Лишней иллюстрацией этого стала речь министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, в которой он предложил лишить украинцев за границей соцвыплат.
"Сейчас в Германии украинцы, которые там находятся под временной защитой, получают значительную помощь" — более 500 евро, а вместе с компенсацией за жилье речь может идти о более 1 тыс. евро в месяц на человека. Что-то подобное в Нидерландах, не знаю наверняка суммы во Франции", — сказал глава польского МИД.
Чтобы помочь Украине, отметил он, есть "простой метод".
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанк4-я встреча глав МИД Германии, Польши и РФ
4-я встреча глав МИД Германии, Польши и РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
4-я встреча глав МИД Германии, Польши и РФ
"Прекратите оказывать помощь украинцам, которые подлежат мобилизации. Сокрытие от призыва — это не повод для финансовой помощи. Просто прекратите им платить", — посоветовал Сикорский.
Такой ход рассуждений нисколько ни смутил сидящего рядом его украинского коллегу Андрея Сибигу.
"Я поддерживаю идею, которую высказал министр Сикорский", — подтвердил он.
Андрей Сибига
Андрей Сибига
Андрей Сибига
Не обошлось, естественно, без уже традиционного украинского "дай". Наглее всех просил уже упомянутый Сибига. В витиеватой форме он потребовал, чтобы Евросоюз уже сейчас взял Украину на свой баланс.
"Тут очень важно (почему я сказал, что политику ЕС нужно выстраивать из парадигмы, что Украина уже его член) в соответствии с процедурой с февраля 2025 года начинается процесс подготовки семилетнего бюджета 2028–2034. Очень важно, чтобы этот бюджет отображал эту философию и логику — логику расширения и членства Украины в ЕС. Мы надеемся, что наши партнеры этот трек поддержат", — заявил министр.
О дальнобойных ракетах замолвите слово
Для Владимира Зеленского, который также отметился на ялтинско-киевской встрече своим выступлением, основной задачей была раскрутка темы разрешения ударов по территории РФ западным дальнобойным оружием.
"Каждый, кто просто видит на карте, откуда Россия наносит удары, где готовит силы и держит резервы, где располагает военные объекты и использует логистику — каждый, кто все это видит, очевидно, понимает, для чего Украине дальнобойность. Мы подробно говорили об этом с Энтони Блинкеном и Дэвидом Ламми — госсекретарем США и британским секретарём по иностранным делам... Надеюсь, что после нашего разговора уже не может быть ни одного незакрытого вопроса о том, почему Украина нуждается в достаточной дальнобойности", — заявил он.
Идею Зеленского в целом на форуме одобрили, другое дело, что сделано это было устами авторитетных, но уже отставных американских и европейских чиновников. В таком стиле, например, выступил бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус:
"Нам уже давно нужно было снять все ограничения, чтобы дать возможность Украине вывести свои системы за границы вражеского радиуса. Я не вижу отличия между той стороной, что имеет право наводиться на какие-то цели, и нашей системой вооружения", — сказал он.
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Тупик с одним выходом
Элиты коллективного Запада лишь в малой степени обеспокоены проблемой Украины. Они озабочены собой, тем мировым порядком, который они создали в 1991 году. Теперь они хотят сохранить его, сделал вывод из выступлений на "Ялтинской европейской стратегии" обозреватель немецкого издания Junge Welt Райнхард Лаутербах.
Желание выдать желаемое за действительное явно преобладает на самом высоком уровне в правительстве Украины, полагает автор.
"На самом деле, предоставив Киеву средства для затягивания конфликта, коллективный Запад уже завел себя в тупик. И выход из него только один: продолжать маршировать, пока все не развалится на куски", — говорится в материале.
"Ялтинская европейская стратегия" не предложила никакой стратегии, там озвучили лишь несколько лозунгов: "нужно продолжать" и "ждите сказочного часа", подытожил немецкий журналист.
О том, как проходила последняя до СВО "Ялтинская европейская стратегия" — в материале издания Украина.ру Ялтинская стратегия Зеленского: какие сигналы президент Украины послал России и лично Путину.
 
ЭксклюзивЯлтинский форумУкраинаЗападВиктор Пинчук
 
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