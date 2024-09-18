Амерберг: ВСУ получат в ПМР взорванные склады вооружений - 18.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240918/1057514357.html
Амерберг: ВСУ получат в ПМР взорванные склады вооружений
Амерберг: ВСУ получат в ПМР взорванные склады вооружений - 18.09.2024 Украина.ру
Амерберг: ВСУ получат в ПМР взорванные склады вооружений
ВСУ не стоит рассчитывать на богатые трофеи в Приднестровской Молдавской Республике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
2024-09-18T02:16
2024-09-18T02:16
новости
приднестровье
пмр
приднестровская молдавская республика
вооруженные силы украины
бывший ссср
восточное партнерство
восточная европа
всу
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/13/1048109266_96:0:1920:1026_1920x0_80_0_0_ad871283abfd518905c87990819c3a63.jpg
По словам эксперта, в случае боевых действий при вторжении ВСУ и молдавской армии приднестровский арсенал в Колбасном (склады времён СССР) сразу же взлетит на воздух. Одномоментно все склады взорвать нет технической возможности и запасы вооружений там по меркам СВО не такие уж и большие, однако в ПМР приложат все усилия для уничтожения потенциальных трофеев, уверен Амерберг."Сколько бы там ни было вооружений, Украине из этих запасов не должен достаться ни один патрон и ни один снаряд. Он будет уничтожен", - сказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов."Повторюсь, нападение на Приднестровье нужна киевскому режиму как пиар акция. А как он будет потом объяснять собственным военнослужащим и собственному населению, почему украинцам нужно умирать за другую страну?", - добавил Амерберг.Полный текст интервью Михаил Амерберг: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан читайте на сайте Украина.руРанее на эту тему высказался историк, политолог, кандидат политических наук, эксперт Института русского зарубежья Игорь Иваненко публикации Приднестровье: первая республика в новейшей истории Новороссии Также экспертное мнение на эту тему: "Рванет, как в Хиросиме". Полковник Баранец рассказал, чем грозит захват склада в Колбасне
https://ukraina.ru/20240531/1055416903.html
приднестровье
пмр
приднестровская молдавская республика
бывший ссср
восточная европа
молдавия
ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/13/1048109266_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e6c0e0ba35eeffb88e82e3e912fac3e6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, приднестровье, пмр, приднестровская молдавская республика, вооруженные силы украины, бывший ссср, восточное партнерство, восточная европа, всу, молдавия, сво, угроза, вооружения, ссср, постсоветское пространство
Новости, Приднестровье, ПМР, Приднестровская Молдавская Республика, Вооруженные силы Украины, бывший СССР, Восточное партнерство, Восточная Европа, ВСУ, Молдавия, СВО, угроза, вооружения, СССР, постсоветское пространство

Амерберг: ВСУ получат в ПМР взорванные склады вооружений

02:16 18.09.2024
 
© скриншот видео moldnewsМихаил Амерберг
Михаил Амерберг
© скриншот видео moldnews
Читать в
ВСУ не стоит рассчитывать на богатые трофеи в Приднестровской Молдавской Республике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
По словам эксперта, в случае боевых действий при вторжении ВСУ и молдавской армии приднестровский арсенал в Колбасном (склады времён СССР) сразу же взлетит на воздух. Одномоментно все склады взорвать нет технической возможности и запасы вооружений там по меркам СВО не такие уж и большие, однако в ПМР приложат все усилия для уничтожения потенциальных трофеев, уверен Амерберг.
"Сколько бы там ни было вооружений, Украине из этих запасов не должен достаться ни один патрон и ни один снаряд. Он будет уничтожен", - сказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов.
- РИА Новости, 1920, 31.05.2024
31 мая, 16:45
Эскалация неизбежна? Мендкович о скоплении военной техники Молдавии на границе с ПриднестровьемПолитолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал заявления ряда стран о разрешении на удары ВСУ вглубь России, а также связал важность третьего зарубежного визита президента Владимира Путина с вероятным присутствием делегации Талибана* на ПМЭФ-2024
"Повторюсь, нападение на Приднестровье нужна киевскому режиму как пиар акция. А как он будет потом объяснять собственным военнослужащим и собственному населению, почему украинцам нужно умирать за другую страну?", - добавил Амерберг.
Полный текст интервью Михаил Амерберг: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан читайте на сайте Украина.ру
Ранее на эту тему высказался историк, политолог, кандидат политических наук, эксперт Института русского зарубежья Игорь Иваненко публикации Приднестровье: первая республика в новейшей истории Новороссии
Также экспертное мнение на эту тему: "Рванет, как в Хиросиме". Полковник Баранец рассказал, чем грозит захват склада в Колбасне
 
НовостиПриднестровьеПМРПриднестровская Молдавская РеспубликаВооруженные силы Украиныбывший СССРВосточное партнерствоВосточная ЕвропаВСУМолдавияСВОугрозавооруженияСССРпостсоветское пространство
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:00Подберёзкин о российском военном ответе НАТО: Американцы просто валяют дурачка
03:45Если Россия не сдастся, Запад провалится навсегда - Суздальцев
03:30Демократы предпримут все усилия, чтобы Трамп не стал президентом США, считает Суздальцев
03:15Эксперт рассказал, почему важно увеличить Вооруженные силы "до четырех миллионов, как минимум"
03:00Эксперт рассказал, что ждёт Молдавию при нападении на ПМР
02:16Амерберг: ВСУ получат в ПМР взорванные склады вооружений
01:16Эксперт: Зеленский отказался от выборов во время "войны" и Санду такой сценарий понравился
00:11"Россия будет двигаться к Одессе вне зависимости с ситуацией с Приднестровьем" - эксперт
21:09Смертельно опасные пейджеры. Израильские спецслужбы организовали теракты в Ливане
19:30Андрей Грозин: Если Киев наймет бородачей в Сирии, посольства США взлетят на воздух за мелкий прайс
19:13Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу
19:00Дмитрий Киселев: США вовлекают Европу в глобальную экологическую аферу и лишают ее индустрии
18:55"То внимание, которое не нужно Украине": Зеленский столкнулся с проблемами накануне встречи с Байденом
18:34Переизбрание Теббуна. Алжир остаётся партнёром России
18:19Зеленский не планирует заморозку боевых действий и хамит полякам. Итоги 17 сентября
17:52Что сделает Россия, если ВСУ нападут на Тирасполь, а Молдавия - на Бендеры: Амерберг о будущей войне
17:51Депутаты Рады сбежали с обсуждения бюджета-2025
17:38Стерненко против Труханова: мэра Одессы обвинили в российском гражданстве
17:31Переписывать историю Украины будут американцы
17:30Фейк или правда? Эксперты оценили заявление Киева об атаке российской базы в Сирии
Лента новостейМолния