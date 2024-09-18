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Амерберг: ВСУ получат в ПМР взорванные склады вооружений

Амерберг: ВСУ получат в ПМР взорванные склады вооружений - 18.09.2024 Украина.ру

Амерберг: ВСУ получат в ПМР взорванные склады вооружений

ВСУ не стоит рассчитывать на богатые трофеи в Приднестровской Молдавской Республике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг

2024-09-18T02:16

2024-09-18T02:16

2024-09-18T02:16

новости

приднестровье

пмр

приднестровская молдавская республика

вооруженные силы украины

бывший ссср

восточное партнерство

восточная европа

всу

молдавия

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По словам эксперта, в случае боевых действий при вторжении ВСУ и молдавской армии приднестровский арсенал в Колбасном (склады времён СССР) сразу же взлетит на воздух. Одномоментно все склады взорвать нет технической возможности и запасы вооружений там по меркам СВО не такие уж и большие, однако в ПМР приложат все усилия для уничтожения потенциальных трофеев, уверен Амерберг."Сколько бы там ни было вооружений, Украине из этих запасов не должен достаться ни один патрон и ни один снаряд. Он будет уничтожен", - сказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов."Повторюсь, нападение на Приднестровье нужна киевскому режиму как пиар акция. А как он будет потом объяснять собственным военнослужащим и собственному населению, почему украинцам нужно умирать за другую страну?", - добавил Амерберг.Полный текст интервью Михаил Амерберг: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан читайте на сайте Украина.руРанее на эту тему высказался историк, политолог, кандидат политических наук, эксперт Института русского зарубежья Игорь Иваненко публикации Приднестровье: первая республика в новейшей истории Новороссии Также экспертное мнение на эту тему: "Рванет, как в Хиросиме". Полковник Баранец рассказал, чем грозит захват склада в Колбасне

https://ukraina.ru/20240531/1055416903.html

приднестровье

пмр

приднестровская молдавская республика

бывший ссср

восточная европа

молдавия

ссср

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