Амерберг: ВСУ получат в ПМР взорванные склады вооружений
ВСУ не стоит рассчитывать на богатые трофеи в Приднестровской Молдавской Республике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
По словам эксперта, в случае боевых действий при вторжении ВСУ и молдавской армии приднестровский арсенал в Колбасном (склады времён СССР) сразу же взлетит на воздух. Одномоментно все склады взорвать нет технической возможности и запасы вооружений там по меркам СВО не такие уж и большие, однако в ПМР приложат все усилия для уничтожения потенциальных трофеев, уверен Амерберг.
"Сколько бы там ни было вооружений, Украине из этих запасов не должен достаться ни один патрон и ни один снаряд. Он будет уничтожен", - сказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов.
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"Повторюсь, нападение на Приднестровье нужна киевскому режиму как пиар акция. А как он будет потом объяснять собственным военнослужащим и собственному населению, почему украинцам нужно умирать за другую страну?", - добавил Амерберг.
Полный текст интервью Михаил Амерберг: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан читайте на сайте Украина.ру
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