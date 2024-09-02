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Приднестровье: первая республика в новейшей истории Новороссии

Приднестровье: первая республика в новейшей истории Новороссии - 02.09.2024 Украина.ру

Приднестровье: первая республика в новейшей истории Новороссии

Кипевшие не так давно страсти относительно возможной оккупации Приднестровья украинскими войсками пока притихли – с одной стороны, нет согласия официального Кишинёва, с другой – нет необходимых резервов для войны на два фронта. Тем не менее, положение Приднестровья остаётся неустойчивым. Существование ПМР гарантировано только слабостью Молдавии

2024-09-02T08:06

2024-09-02T08:06

2024-09-02T08:06

история

приднестровье

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война

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Приднестровская Молдавская Республика (ПМССР) провозгласила независимость и окончательно вышла из-под власти Кишинёва 2 сентября 1990 года. Тогда ещё Советская Молдавия теряла не только 11% своей территории, третью часть промышленного потенциала, 700 тысяч (из 4,3 млн) жителейС 1924 года в Приднестровье существовала Молдавская автономная республика. Молдавской она была больше по названию. Её основной задачей было демонстрировать "молдавский флаг" на юго-западной границе СССР, фиксируя территориальные претензии Москвы на Бессарабию. При объединении "двух Молдавий" каких-либо народных плебисцитов не проводилось.Площадь объединённой Советской Молдавии составила 33 756,2 кв. км, население — 2 467,7 тыс. человек. Молдаване составляли около 60% её жителей, половина славянского населения (до 400 тыс. человек) проживала в Приднестровье. Административный центр и крупнейший город — Кишинёв; Тирасполь — второй по численности город республиканского подчинения.В августе 1940 года началось формирование властных структур МССР. Большую роль в них стали играть "левобережные кадры", в значительной мере русскоязычные.В послевоенный период проводилась политика форсированной индустриализации Советской Молдавии. В связи с этим республика получала большую экономическую помощь.В 1948-50 годах в 1,5 раза возросло количество металлообрабатывающих станков, в 1,7 раз — деревообрабатывающих, в 2 раза — энергетического оборудования. Для работы на промышленных предприятиях направлялись квалифицированные кадры из других республик СССР (преимущественно РСФСР и УССР). В 1940 году в МССР было около 100 тыс. рабочих и служащих, в 1960 — 439 тыс., а в 1980 — 1500 тыс.Русский язык в тот период приобретает положение квазиофициального. Его статус никак не выделялся, но на нём велось официальное делопроизводство, проходили заседания органов власти. Особых конфликтов это не вызывало, т.к. русско-молдавское двуязычие сложилось на большей части Бессарабии ещё во времена Российской империи.Беспрецедентные действия предпринимались в 1950-60-х годах по развитию культуры титульного народа Молдавии.Школы с молдавским языком обучения открылись во всех молдавских населённых пунктах МССР. Были созданы десятки вузов (в т.ч. Государственный университет в Кишинёве, Медицинский институт, Консерватория), начавших с 1960-х годов преподавание на молдавском языке. В 1949 году в Кишинёве был создан Молдавский филиал Академии наук СССР, преобразованный впоследствии в Академию наук МССР.Всё это дало полноценную жизнь молдавской интеллигенции.В 1951 году был издан первый том истории МССР. В дальнейшем одноимённый учебный курс очень способствовал утверждению в общественном мнении мысли о преемственности между Молдавской республикой в Бессарабии и средневековым Молдавским княжеством.В 1958 году в средних школах республики было введено обязательное изучение молдавского языка, истории Молдавии. Большие ресурсы выделялись на издание периодической литературы на молдавском языке, в т. ч. журнала Института молдавского языка и литературы.Тем не менее, среди творческой интеллигенции росло недовольство второстепенной ролью молдавского языка в деловом обороте, безраздельным господством русского в городах. В Кишинёве, к примеру, не было молдавских детских садов, работали только две молдавские школы.Молдавско-бессарабская номенклатура, чьей социальной базой были преимущественно аграрные районы центральной части региона, были недовольны преобладанием "левобережных кадров" в высших органах управления МССР.К началу 80-х среди первых секретарей райкомов и горкомов молдаване уже составляли 70%, среди председателей горрайисполкомов — 75%, а среди секретарей райкомов и горкомов комсомола — 85%. Теперь уже левобережные районы Советской Молдавии управлялись преимущественно выходцами из Бессарабии.Интересы усилившейся национальной молдавской бюрократии объективно совпадали с устремлениями молдавской творческой интеллигенции.Эта коалиция стала явной в 1989 году во время работы над республиканским законом "О функционировании языков на территории Молдавской ССР". Документ закреплял статус государственного языка лишь за молдавским. Одновременно предусматривался перевод молдавского языка на латинскую графику.Законопроект расколол общество, т.к. на тот момент молдавским языком свободно владели только 11% русскоязычных. Переход на латинскую графику румынского образца также был не бесспорен.В мае 1989 года Тираспольский горсовет обращался в Президиум Верховного Совета МССР, предлагая закрепить статус государственного и за русским языком. Высказывались предложения вынести языковой вопрос на республиканский референдум. Однако руководство парламента и ЦК КПМ были непреклонны.21 августа в МССР началась политическая забастовка, вызванная подготовкой к принятию языкового закона. Бастовали 170 предприятий — в основном фабрик и заводов в индустриальных центрах Приднестровья и Бессарабии. Ещё 400 предприятий заявили о солидарности с забастовщиками. Особо массовые претесные акции проходили в Тирасполе, где для проведения городского митинга был востребован даже центральный стадион.В то же время в Кишинёве на центральной площади Победы проходили многолюдные митинги под националистическими лозунгами. Основную массу их участников составляли труженики из аграрных районов Бессарабии.31 августа спорный закон был принят парламентом, но это лишь увеличило массовость забастовки. Она продолжалась до 21 сентября, пока не стало окончательно ясно, что этим способом позицию республиканских властей не изменить.Произошедший раскол вызвал всплеск автономистских настроений в Гагаузии и Приднестровье.12 ноября была провозглашена Гагаузская АССР в составе МССР, а в июне 1990 года съезд депутатов всех уровней Приднестровья, прошедший в болгарском селе Парканы, обсудил образование Приднестровской автономии.Языковой вопрос стал центральным в ходе избирательной кампании в новый состав Верховного Совета МССР весной 1990 года. Абсолютное большинство депутатских мандатов (85%) получили члены КПСС — КПМ. Однако в условиях разброда и шатания в партийных рядах, многие из депутатов — коммунистов были готовы примкнуть как к националистическим силам, так и к их политическим оппонентам.Власть в республике была разделена между местной партноменклатурой и представителями ультранационалистического Народного фронта Молдовы. Спикером парламента стал Мирча Снегур — недавний секретарь КПМ, а до того первый секретарь Единецкого райкома партии. Председателем правительства был избран ультранационалист и бывший диссидент Мирча Друк.Впервые в истории Советской Молдавии в составе правительства республики не было не одного славянина.Русскоязычные кадры были удалены из аппарата парламента и правительства МССР. Полукриминальные группы молодчиков Народного фронта осуществляли силовое давление на депутатов, противостоявших националистам. В знак протеста против избиения 20 депутатов фракция "Советская Молдавия" (112 человек из 368 избранных депутатов) прекратила работу в Верховном Совете.Однако, несмотря на этот поступок парламентариев от русскоязычных регионов, Верховный Совет продолжил свою работу. Государственная символика Советской Молдавии была унифицирована с государственными символами (флаг, герб, гимн) Румынии. Ни в Приднестровье, ни в Гагаузии её не признали.23 июня 1990 года парламент провозгласил суверенитет Республики Молдова, попутно осудив заключение пакта Молотова-Риббентропа и признав незаконным создание Молдавской ССР.Но если МССР была создана незаконно, то Приднестровье в эту республику было незаконно включено.Выборы в местные советы весной 1990 года усилили позиции автономистов в Приднестровье и Гагаузии. Так, главой Тираспольского городского совета стал принципиальный сторонник образования Приднестровской Республики, директор предприятия "Электромаш" Игорь Смирнов.2 сентября 1990 года в Тирасполе был созван Второй съезд депутатов Приднестровья всех уровней. В его работе участвовала практически вся политическая и хозяйственная элита левобережных районов Молдавии и бессарабского города Бендеры. Всего 636 делегатов.Съезд провозгласил создание Приднестровской Автономной ССР в составе СССР. Тем самым Приднестровье впервые консолидировано заявило о выходе из состава Советской Молдавии. Аналогичное решение 19 августа было принято в Гагаузии.На приднестровском съезде было принято "Политико-правовое обоснование создания Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики". Особый интерес представляет пассаж, в котором впервые в политическом контексте упоминалась Новороссия.Кишинёв ответил на это репрессивными действиями. В октябре 1990 года был предпринят поход волонтёров Народного фронта на Гагаузию, в начале ноября — попытка прорыва молдавских полицейских в Приднестровье, принёсшая первые жертвы этого противостояния. В августе 1991 года наиболее активные лидеры самоопределившихся республик были арестованы.25 августа Верховный Совет ПМССР принял Декларацию о независимости республики, а 2 сентября Декларация была одобрена Съездом депутатов Приднестровья всех уровней.Кровопролитный конфликт 1992 года ещё больше отдалил друг от друга Молдавскую Республику в Бессарабии и русскоязычное Приднестровье.После провозглашения приднестровской независимости предпринимались несколько попыток урегулировать отношения между Кишинёвом и Тирасполем. Однако они упираются в вопрос о федерализации объединённой республики, а значит, возвращения "левобережных кадров" к участию в управлении Молдавией и учёт мнения населения Приднестровья при определении государственной политики. На это прорумынские власти республики пойти понятно, не могут.

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