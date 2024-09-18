Приднестровье подготовилось к новой войне – Амерберг - 18.09.2024 Украина.ру
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Приднестровье подготовилось к новой войне – Амерберг
Приднестровье подготовилось к новой войне – Амерберг - 18.09.2024 Украина.ру
Приднестровье подготовилось к новой войне – Амерберг
Приднестровье находится в окружении и будет защищаться среди мирного населения, которое могут не спасти "гуманитарные коридоры". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
2024-09-18T06:20
2024-09-18T06:20
новости
приднестровье
молдавия
приднестровская молдавская республика
вооруженные силы украины
всу
постсоветское пространство
бывший ссср
эксперты
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По словам эксперта, в Приднестровской Молдавской Республике есть сеть бомбоубежищ. Однако "если начнутся боевые действия, то здесь начнется очень тяжелая ситуация", отметил Амерберг."Когда в 1992 году был вооруженный конфликт с Молдовой, население бежало в Одесскую область, а сейчас такой возможности не будет, - сказал Амерберг. - Допустим, будут какие-то зеленые коридоры. А куда? Мы знаем, что противник делает, когда объявляются гуманитарные коридоры. Наносит по ним удары, обвиняя в этом Россию. Будет страшно".В республике есть МЧС, которое разрабатывает планы и проводит учения. Проверяются подвалы и бомбоубежища, где убираются товары коммерсантов. Проверяются системы оповещения населения, регулярно включаются сирены и рассылается сообщения по сотовой связи."Понятно, что если начнутся боевые действия, то всего этого будет недостаточно. Мирного населения очень много. Но другого выхода у нас все равно нет. Нам придется воевать среди мирного населения", - констатировал Амерберг.Полный текст интервью Михаил Амерберг: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан читайте на сайте Украина.руТакже экспертное мнение на эту тему: "Рванет, как в Хиросиме". Полковник Баранец рассказал, чем грозит захват склада в КолбаснеАвтор издания Украина.ру Татьяна Стоянович ранее рассмотрела проблему в публикации Своими руками нельзя, украинскими — можно. Кишинев договорится с Киевом о нападении на Приднестровье?
https://ukraina.ru/20240917/1057510064.html
приднестровье
молдавия
приднестровская молдавская республика
бывший ссср
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новости, приднестровье, молдавия, приднестровская молдавская республика, вооруженные силы украины, всу, постсоветское пространство, бывший ссср, эксперты, восточное партнерство, восточная европа, украина, мчс, мирные жители, бомбоубежища, угроза, россия, одесская область, гуманитарный коридор
Новости, Приднестровье, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, Вооруженные силы Украины, ВСУ, постсоветское пространство, бывший СССР, эксперты, Восточное партнерство, Восточная Европа, Украина, МЧС, мирные жители, бомбоубежища, угроза, Россия, Одесская область, гуманитарный коридор

Приднестровье подготовилось к новой войне – Амерберг

06:20 18.09.2024
 
© 2000.ua / Перейти в фотобанкприднестровье герб флаг
приднестровье герб флаг
© 2000.ua
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Приднестровье находится в окружении и будет защищаться среди мирного населения, которое могут не спасти "гуманитарные коридоры". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
По словам эксперта, в Приднестровской Молдавской Республике есть сеть бомбоубежищ. Однако "если начнутся боевые действия, то здесь начнется очень тяжелая ситуация", отметил Амерберг.
"Когда в 1992 году был вооруженный конфликт с Молдовой, население бежало в Одесскую область, а сейчас такой возможности не будет, - сказал Амерберг. - Допустим, будут какие-то зеленые коридоры. А куда? Мы знаем, что противник делает, когда объявляются гуманитарные коридоры. Наносит по ним удары, обвиняя в этом Россию. Будет страшно".
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В республике есть МЧС, которое разрабатывает планы и проводит учения. Проверяются подвалы и бомбоубежища, где убираются товары коммерсантов. Проверяются системы оповещения населения, регулярно включаются сирены и рассылается сообщения по сотовой связи.
"Понятно, что если начнутся боевые действия, то всего этого будет недостаточно. Мирного населения очень много. Но другого выхода у нас все равно нет. Нам придется воевать среди мирного населения", - констатировал Амерберг.
Полный текст интервью Михаил Амерберг: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан читайте на сайте Украина.ру
Также экспертное мнение на эту тему: "Рванет, как в Хиросиме". Полковник Баранец рассказал, чем грозит захват склада в Колбасне
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович ранее рассмотрела проблему в публикации Своими руками нельзя, украинскими — можно. Кишинев договорится с Киевом о нападении на Приднестровье?
 
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