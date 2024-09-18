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Приднестровье подготовилось к новой войне – Амерберг

Приднестровье подготовилось к новой войне – Амерберг - 18.09.2024 Украина.ру

Приднестровье подготовилось к новой войне – Амерберг

Приднестровье находится в окружении и будет защищаться среди мирного населения, которое могут не спасти "гуманитарные коридоры". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг

2024-09-18T06:20

2024-09-18T06:20

2024-09-18T06:20

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По словам эксперта, в Приднестровской Молдавской Республике есть сеть бомбоубежищ. Однако "если начнутся боевые действия, то здесь начнется очень тяжелая ситуация", отметил Амерберг."Когда в 1992 году был вооруженный конфликт с Молдовой, население бежало в Одесскую область, а сейчас такой возможности не будет, - сказал Амерберг. - Допустим, будут какие-то зеленые коридоры. А куда? Мы знаем, что противник делает, когда объявляются гуманитарные коридоры. Наносит по ним удары, обвиняя в этом Россию. Будет страшно".В республике есть МЧС, которое разрабатывает планы и проводит учения. Проверяются подвалы и бомбоубежища, где убираются товары коммерсантов. Проверяются системы оповещения населения, регулярно включаются сирены и рассылается сообщения по сотовой связи."Понятно, что если начнутся боевые действия, то всего этого будет недостаточно. Мирного населения очень много. Но другого выхода у нас все равно нет. Нам придется воевать среди мирного населения", - констатировал Амерберг.Полный текст интервью Михаил Амерберг: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан читайте на сайте Украина.руТакже экспертное мнение на эту тему: "Рванет, как в Хиросиме". Полковник Баранец рассказал, чем грозит захват склада в КолбаснеАвтор издания Украина.ру Татьяна Стоянович ранее рассмотрела проблему в публикации Своими руками нельзя, украинскими — можно. Кишинев договорится с Киевом о нападении на Приднестровье?

https://ukraina.ru/20240917/1057510064.html

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