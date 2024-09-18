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Ситуация вокруг Приднестровья начала развиваться слишком интересно - Амерберг

Ситуация вокруг Приднестровья начала развиваться слишком интересно - Амерберг - 18.09.2024 Украина.ру

Ситуация вокруг Приднестровья начала развиваться слишком интересно - Амерберг

Ария России успешно уничтожает украинских оккупантов в курской области, тем самым охлаждая горячие головы, помышляющие о нападении на Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР). Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг

2024-09-18T04:45

2024-09-18T04:45

2024-09-18T04:45

новости

приднестровье

россия

курская область

владимир зеленский

вооруженные силы украины

всу

военная эскалация

восточная европа

восточное партнерство

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"Мы прекрасно знаем, для чего киевскому режиму понадобилась авантюра с Курской областью, - сказал эксперт. - В больных фантазиях Зеленского возникла идея об обмене территориями в ходе мирных переговоров, которые он якобы где-то хочет провести. Например, захватить Курчатовскую АЭС и шантажировать ей Россию. Но ничего этого не будет"."ВСУ будут выбиты и уничтожены. Это уже происходит. Мы освободили более 10 населенных пунктов (по последней информации освобождены села Успеновка и Борки в Суджанском районе) и продолжаем наступление", - уверен Амерберг.По его оценкам, в таком контексте "ситуация вокруг Приднестровья начала развиваться слишком интересно". Украинские околовоенные блогеры дают для этого поводы, снимая "видео о том, что было бы неплохо зачистить наш регион, проведя тут операцию наподобие Курской", отметил Амерберг.Он уверен, что это психологическая операция, чтобы вызвать в обществе панику. Амерберг также заметил, что "сейчас конкретных военных приготовлений противника не наблюдается"."При этом отмечу, что каждый день приднестровские спецслужбы и войска проводят учения, - констатировал эксперт. - Наконец-то до некоторых товарищей стало доходить, что угроза серьезна. Обо всех деталях я говорить не могу. Скажу только, что наконец-то у нас появились дроны. Все готовы к любым провокациям".По словам Амерберга, военные приготовления в ПМР начались до интервенции ВС в Курскую область и "сейчас они стали более активными". Учения оперативной группы российских войск в Приднестровье сейчас проходят ежедневно.Полный текст интервью Михаил Амерберг: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240917/1057504678.html

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новости, приднестровье, россия, курская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, военная эскалация, восточная европа, восточное партнерство, молдавия, пмр, украина