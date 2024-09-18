Ситуация вокруг Приднестровья начала развиваться слишком интересно - Амерберг - 18.09.2024 Украина.ру
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Ситуация вокруг Приднестровья начала развиваться слишком интересно - Амерберг
Ситуация вокруг Приднестровья начала развиваться слишком интересно - Амерберг - 18.09.2024 Украина.ру
Ситуация вокруг Приднестровья начала развиваться слишком интересно - Амерберг
Ария России успешно уничтожает украинских оккупантов в курской области, тем самым охлаждая горячие головы, помышляющие о нападении на Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР). Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
2024-09-18T04:45
2024-09-18T04:45
новости
приднестровье
россия
курская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
всу
военная эскалация
восточная европа
восточное партнерство
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"Мы прекрасно знаем, для чего киевскому режиму понадобилась авантюра с Курской областью, - сказал эксперт. - В больных фантазиях Зеленского возникла идея об обмене территориями в ходе мирных переговоров, которые он якобы где-то хочет провести. Например, захватить Курчатовскую АЭС и шантажировать ей Россию. Но ничего этого не будет"."ВСУ будут выбиты и уничтожены. Это уже происходит. Мы освободили более 10 населенных пунктов (по последней информации освобождены села Успеновка и Борки в Суджанском районе) и продолжаем наступление", - уверен Амерберг.По его оценкам, в таком контексте "ситуация вокруг Приднестровья начала развиваться слишком интересно". Украинские околовоенные блогеры дают для этого поводы, снимая "видео о том, что было бы неплохо зачистить наш регион, проведя тут операцию наподобие Курской", отметил Амерберг.Он уверен, что это психологическая операция, чтобы вызвать в обществе панику. Амерберг также заметил, что "сейчас конкретных военных приготовлений противника не наблюдается"."При этом отмечу, что каждый день приднестровские спецслужбы и войска проводят учения, - констатировал эксперт. - Наконец-то до некоторых товарищей стало доходить, что угроза серьезна. Обо всех деталях я говорить не могу. Скажу только, что наконец-то у нас появились дроны. Все готовы к любым провокациям".По словам Амерберга, военные приготовления в ПМР начались до интервенции ВС в Курскую область и "сейчас они стали более активными". Учения оперативной группы российских войск в Приднестровье сейчас проходят ежедневно.Полный текст интервью Михаил Амерберг: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240917/1057504678.html
приднестровье
россия
курская область
восточная европа
молдавия
пмр
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новости, приднестровье, россия, курская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, военная эскалация, восточная европа, восточное партнерство, молдавия, пмр, украина
Новости, Приднестровье, Россия, Курская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, военная эскалация, Восточная Европа, Восточное партнерство, Молдавия, ПМР, Украина

Ситуация вокруг Приднестровья начала развиваться слишком интересно - Амерберг

04:45 18.09.2024
 
© РИА Новости . Артем Кулекин / Перейти в фотобанкГорода мира. Тирасполь
Города мира. Тирасполь - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Артем Кулекин
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Читать в
Ария России успешно уничтожает украинских оккупантов в курской области, тем самым охлаждая горячие головы, помышляющие о нападении на Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР). Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
"Мы прекрасно знаем, для чего киевскому режиму понадобилась авантюра с Курской областью, - сказал эксперт. - В больных фантазиях Зеленского возникла идея об обмене территориями в ходе мирных переговоров, которые он якобы где-то хочет провести. Например, захватить Курчатовскую АЭС и шантажировать ей Россию. Но ничего этого не будет".
- РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Вчера, 16:19
Своими руками нельзя, украинскими — можно. Кишинев договорится с Киевом о нападении на Приднестровье?После курской авантюры Владимира Зеленского вероятность нападения на Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) увеличилась.
"ВСУ будут выбиты и уничтожены. Это уже происходит. Мы освободили более 10 населенных пунктов (по последней информации освобождены села Успеновка и Борки в Суджанском районе) и продолжаем наступление", - уверен Амерберг.
По его оценкам, в таком контексте "ситуация вокруг Приднестровья начала развиваться слишком интересно". Украинские околовоенные блогеры дают для этого поводы, снимая "видео о том, что было бы неплохо зачистить наш регион, проведя тут операцию наподобие Курской", отметил Амерберг.
Он уверен, что это психологическая операция, чтобы вызвать в обществе панику. Амерберг также заметил, что "сейчас конкретных военных приготовлений противника не наблюдается".
"При этом отмечу, что каждый день приднестровские спецслужбы и войска проводят учения, - констатировал эксперт. - Наконец-то до некоторых товарищей стало доходить, что угроза серьезна. Обо всех деталях я говорить не могу. Скажу только, что наконец-то у нас появились дроны. Все готовы к любым провокациям".
По словам Амерберга, военные приготовления в ПМР начались до интервенции ВС в Курскую область и "сейчас они стали более активными". Учения оперативной группы российских войск в Приднестровье сейчас проходят ежедневно.
Полный текст интервью Михаил Амерберг: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан читайте на сайте Украина.ру
 
НовостиПриднестровьеРоссияКурская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВСУвоенная эскалацияВосточная ЕвропаВосточное партнерствоМолдавияПМРУкраина
 
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