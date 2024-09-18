Если Россия не сдастся, Запад провалится навсегда - Суздальцев - 18.09.2024 Украина.ру
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Если Россия не сдастся, Запад провалится навсегда - Суздальцев
Если Россия не сдастся, Запад провалится навсегда - Суздальцев - 18.09.2024 Украина.ру
Если Россия не сдастся, Запад провалится навсегда - Суздальцев
Вашингтонские элиты вынашивают планы победы над Россией, а затем и над Китаем. Политики США слишком много поставили на кон без адекватной оценки своих возможностей, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
2024-09-18T03:45
2024-09-18T03:45
новости
россия
запад
китай
андрей суздальцев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
украина
всу
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Эксперт обратил внимание на несостоятельность усилий Запада в предыдущее десятилетие. После госпереворота на Украине западными правительствами предпринимались попытки принудить Россию к возврату Крыма под юрисдикцию Киева, однако результат очевиден.Теперь же, по мнению Суздальцева, в Вашингтоне одержимы куда большими геополитическими амбициями и замахнулись на ещё одну ядерную державу, которую позиционируют своей главной опасностью в мире - КНР."Если Россия не сдастся, Запад провалится навсегда, - констатировал эксперт. - Они сами довели до такого кошмара. У них большие геополитические планы, сначала расправиться Россией, потом с Китаем".Суздальцев уверен, что на Западе не рассматривают всерьёз ответ России ядерным оружием при эскалации нынешнего конфликта. Поэтому Владимиру Зеленскому будет дано разрешение на применение западного оружия для ударов по российским "военным объектам, а может и по государственным и социальным объектам", убеждён эксперт.Полный текст интервью Андрей Суздальцев: ВСУ обязательно ударят дальнобойным оружием по России, Запад уверен, что мы не ответим читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Ростислав Ищенко: США уже смирились с тем, что Россия из-за Украины нанесет прямой удар по НАТО
россия
запад
китай
украина
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новости, россия, запад, китай, андрей суздальцев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, украина, всу, сво, ато, чей крым, крым, новые регионы, геополитика, международные отношения, эксперты, кнр (китай), ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная война
Новости, Россия, Запад, Китай, Андрей Суздальцев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Украина, ВСУ, СВО, АТО, Чей Крым, Крым, Новые регионы, геополитика, международные отношения, эксперты, КНР (Китай), Ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная война

Если Россия не сдастся, Запад провалится навсегда - Суздальцев

03:45 18.09.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАндрей Суздальцев
Андрей Суздальцев - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Вашингтонские элиты вынашивают планы победы над Россией, а затем и над Китаем. Политики США слишком много поставили на кон без адекватной оценки своих возможностей, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
Эксперт обратил внимание на несостоятельность усилий Запада в предыдущее десятилетие. После госпереворота на Украине западными правительствами предпринимались попытки принудить Россию к возврату Крыма под юрисдикцию Киева, однако результат очевиден.
Теперь же, по мнению Суздальцева, в Вашингтоне одержимы куда большими геополитическими амбициями и замахнулись на ещё одну ядерную державу, которую позиционируют своей главной опасностью в мире - КНР.
"Если Россия не сдастся, Запад провалится навсегда, - констатировал эксперт. - Они сами довели до такого кошмара. У них большие геополитические планы, сначала расправиться Россией, потом с Китаем".
Суздальцев уверен, что на Западе не рассматривают всерьёз ответ России ядерным оружием при эскалации нынешнего конфликта. Поэтому Владимиру Зеленскому будет дано разрешение на применение западного оружия для ударов по российским "военным объектам, а может и по государственным и социальным объектам", убеждён эксперт.
Полный текст интервью Андрей Суздальцев: ВСУ обязательно ударят дальнобойным оружием по России, Запад уверен, что мы не ответим читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Ростислав Ищенко: США уже смирились с тем, что Россия из-за Украины нанесет прямой удар по НАТО
 
НовостиРоссияЗападКитайАндрей СуздальцевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОУкраинаВСУСВОАТОЧей КрымКрымНовые регионыгеополитикамеждународные отношенияэкспертыКНР (Китай)Ядерное оружиеядерная угрозаядерная война
 
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04:00Подберёзкин о российском военном ответе НАТО: Американцы просто валяют дурачка
03:45Если Россия не сдастся, Запад провалится навсегда - Суздальцев
03:30Демократы предпримут все усилия, чтобы Трамп не стал президентом США, считает Суздальцев
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