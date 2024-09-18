https://ukraina.ru/20240918/1057502694.html

Если Россия не сдастся, Запад провалится навсегда - Суздальцев

Если Россия не сдастся, Запад провалится навсегда - Суздальцев - 18.09.2024 Украина.ру

Если Россия не сдастся, Запад провалится навсегда - Суздальцев

Вашингтонские элиты вынашивают планы победы над Россией, а затем и над Китаем. Политики США слишком много поставили на кон без адекватной оценки своих возможностей, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев

2024-09-18T03:45

2024-09-18T03:45

2024-09-18T03:45

новости

россия

запад

китай

андрей суздальцев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

украина

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102261/37/1022613700_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f93acd289722ec19a1a698c64b659a99.jpg

Эксперт обратил внимание на несостоятельность усилий Запада в предыдущее десятилетие. После госпереворота на Украине западными правительствами предпринимались попытки принудить Россию к возврату Крыма под юрисдикцию Киева, однако результат очевиден.Теперь же, по мнению Суздальцева, в Вашингтоне одержимы куда большими геополитическими амбициями и замахнулись на ещё одну ядерную державу, которую позиционируют своей главной опасностью в мире - КНР."Если Россия не сдастся, Запад провалится навсегда, - констатировал эксперт. - Они сами довели до такого кошмара. У них большие геополитические планы, сначала расправиться Россией, потом с Китаем".Суздальцев уверен, что на Западе не рассматривают всерьёз ответ России ядерным оружием при эскалации нынешнего конфликта. Поэтому Владимиру Зеленскому будет дано разрешение на применение западного оружия для ударов по российским "военным объектам, а может и по государственным и социальным объектам", убеждён эксперт.Полный текст интервью Андрей Суздальцев: ВСУ обязательно ударят дальнобойным оружием по России, Запад уверен, что мы не ответим читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Ростислав Ищенко: США уже смирились с тем, что Россия из-за Украины нанесет прямой удар по НАТО

россия

запад

китай

украина

крым

кнр (китай)

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, китай, андрей суздальцев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, украина, всу, сво, ато, чей крым, крым, новые регионы, геополитика, международные отношения, эксперты, кнр (китай), ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная война