"То внимание, которое не нужно Украине": Зеленский столкнулся с проблемами накануне встречи с Байденом - 17.09.2024 Украина.ру
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"То внимание, которое не нужно Украине": Зеленский столкнулся с проблемами накануне встречи с Байденом
"То внимание, которое не нужно Украине": Зеленский столкнулся с проблемами накануне встречи с Байденом - 17.09.2024 Украина.ру
"То внимание, которое не нужно Украине": Зеленский столкнулся с проблемами накануне встречи с Байденом
Через считанные дни Владимир Зеленский сможет лично попросить президента США Джо Байдена о той помощи, в которой сейчас нуждается Киев, однако он предпочёл бы совершенно иной информационный фон для своего визита в Америку
2024-09-17T18:55
2024-09-17T18:55
эксклюзив
сша
украина
дональд трамп
джо байден
владимир зеленский
камала харрис
всу
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Владимир Зеленский скоро встретится со своим американским коллегой Джо Байденом. Оба лидера выступят на Генеральной Ассамблее ООН в рамках недели высокого представительства (Байден – 24 сентября, Зеленский – на следующий день), а также проведут переговоры в Вашингтоне.Комментируя ожидания американской стороны от встречи лидеров, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на форуме в Киеве в режиме видеоконференции 14 сентября, сказал, что задача Вашингтона – поставить Украину в выгодное положение на поле боя, чтобы усилить её позиции на переговорах, и заверил, что Байден в оставшиеся месяцы президентского срока сосредоточится на поддержке Киева.Зеленский полетит за океан не с пустыми руками и одними только требованиями дать больше денег и оружия – он повезёт с собой новый мирный план, или, как его называют, в Киеве, "план победы Украины". Лидер киевского режима намерен представить его не только нынешнему президенту США, но и обоим его потенциальным сменщикам: вице-президенту Камале Харрис и предыдущему президенту Дональду Трампу.Этот план пока видели только люди, участвующие в его разработке. Сам Зеленский уточнил в интервью известному телеведущему телеканала CNN Фариду Закарии, что документ состоит из пяти пунктов: "четыре — основные, плюс один, который нам потребуется после войны".По его словам, план касается "безопасности, геополитического положения Украины, очень сильной военной поддержки, которая должна быть доступна для нас, и чтобы у нас была свобода в том, как использовать те или иные ресурсы, это также касается экономической поддержки", а ещё - сделать хуже жизнь россиян, что, как полагает президент Украины, сделает президента РФ Владимира Путина более склонным к переговорам.Однако Зеленский столкнулся с серьёзными проблемами в свете предотвращённого накануне покушения на Трампа.Человеком, который с винтовкой крутился около гольф-клуба в то время, как там играл Трамп, оказался 58-летний Райан Уэсли Раут, неоднократно посещавший Украину и готовый умереть за неё. Его самого не приняли в ряды ВСУ, поэтому Раут решил вербовать наёмников для Киева из разных стран и снялся в ролике батальона "Азов*".На неблагоприятный для украинских властей информационный фон указывает также Bloomberg: "Для Владимира Зеленского это произошло в крайне неудачный момент и даёт вовсе не то внимание, которого он хотел. Он имеет дело с "хромой уткой" Джо Байденом, пытаясь выдавить из США разрешение применение дальнобойных ракет против России".Более того, этот инцидент может не только изменить отношение к украинской тематике нынешних американских властей, но и непредсказуемым образом повлиять на мнение Трампа, отмечает агентство.А он вполне способен пойти на такие шаги, которые вгонят украинских чиновников в ступор. Вспомнить, например, как администрация Трампа опубликовала стенограмму его переговоров с Зеленским, а тот был в недоумении, что и его реплики, а не только американского лидера, стали достоянием общественности, поскольку там было много тех фраз, которые широкой публике знать необязательно."Поддержка Киева Вашингтоном весома и последовательна, когда она вступает в силу, но ужасающе хрупка, когда зависит от предвыборной политики в США и непостоянства влияния Республиканской партии на геополитику. Внезапное появление такого своенравного экстремиста, как Раут, - это громкий, сбивающий с толку сигнал тревоги в то время, когда поддержка Украины срочно нуждалась в спокойном и взвешенном голосе", - подчёркивает CNN.Украинский фактор в нынешней избирательной кампании может негативно сказаться на рейтингах кандидата, который будет излишне активно высказываться в поддержку Киева и обещать ему помощь столько, сколько нужно. Внешнеполитический блок предвыборных программ не имеет приоритетного значения для американских избирателей, но когда речь идёт о том, что их же налоговые отчисления пойдут другой стране, а не на улучшение экономического положения самих Штатов, тут уж электорат будет учитывать позиции претендентов на Белый дом по Украине. И что крайне важно в этом контексте, против увеличения отчислений Киеву выступают жители трёх колеблющихся штатов - Висконсина, Пенсильвании и Мичигана, - а за голоса этих избирателей штабы борются в первую очередь.С Трампом всё предельно ясно: он по-прежнему намерен в случае возвращения к власти добиваться завершения украинского конфликта, в идеале усадив за стол переговоров президентов РФ и Украины (и пусть они сами ищут выход). Желательно и военную помощь свернуть, но не факт, что он сможет это сделать.Демократы также стоят на своём – поддерживаем Украину, и точка. Однако с предельной осторожностью. Байден так и не дал Зеленскому разрешение на удары по территории РФ вооружениями, поставленными Вашингтоном - по крайней мере, публично об этом не объявил."Администрация США сейчас полностью ориентирована на победу Харрис. А удары по городам России являются формой эскалации. И получается так: если по всем показателям становится понятно, что Харрис выигрывает выборы — в США примут решение, чтобы удары наносили после выборов, то есть не раньше середины ноября. Чтобы не напугать американцев и не испортить выборы кандидату от демократов. [А если Трамп будет обходить её], чтобы сломать ему ход кампании, они могут принять решение о нанесении ударов уже сейчас, в октябре, и даже в конце сентября", - считает политолог Сергей Марков.Решающее совещание, по его мнению, намечено на конце сентября - начало октября, и американское руководство, скорее всего, дождётся Зеленского.Тем временем американские СМИ добавляют негативный информационный фон к визиту украинского лидера. Практически одновременно CNN сообщило, что у правительства США есть $6 млрд на вооружение для Украины, но у Пентагона нет достаточно запасов, которые он был бы готов поставить, так что военная помощь Киеву может оказаться под вопросом.Politico, в свою очередь, написало, что нынешний посол Украины в Британии Валерий Залужный в бытность главнокомандующим ВСУ выступал против вторжения украинских войск на территорию Курской области из-за отсутствия чёткого плана действий после прорыва границы, внятного ответа от Зеленского он не получил и "чувствовал, что это авантюра". И ещё издание утверждает, что США и Британия опасаются поражения Украины ближайшей зимой, в связи с чем пересматривают условия применения западного дальнобойного оружия. Как уточняется в статье, грядущая зима станет переломной во многом из-за того, что российское командование адаптирует тактику авиаударов.Вот в такой момент Зеленский и летит в Америку.Собирается ли Вашингтон менять Зеленского, читайте в статье Провал режима с вибрацией. Зеленского в США нагибают к перемирию* признан экстремистским и запрещён в РФ
https://ukraina.ru/20240916/1057482948.html
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Евгения Кондакова
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, украина, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, камала харрис, всу
Эксклюзив, США, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Зеленский, Камала Харрис, ВСУ

"То внимание, которое не нужно Украине": Зеленский столкнулся с проблемами накануне встречи с Байденом

18:55 17.09.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие Зеленского в Белый дом
Прибытие Зеленского в Белый дом - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Через считанные дни Владимир Зеленский сможет лично попросить президента США Джо Байдена о той помощи, в которой сейчас нуждается Киев, однако он предпочёл бы совершенно иной информационный фон для своего визита в Америку
Владимир Зеленский скоро встретится со своим американским коллегой Джо Байденом. Оба лидера выступят на Генеральной Ассамблее ООН в рамках недели высокого представительства (Байден – 24 сентября, Зеленский – на следующий день), а также проведут переговоры в Вашингтоне.
Комментируя ожидания американской стороны от встречи лидеров, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на форуме в Киеве в режиме видеоконференции 14 сентября, сказал, что задача Вашингтона – поставить Украину в выгодное положение на поле боя, чтобы усилить её позиции на переговорах, и заверил, что Байден в оставшиеся месяцы президентского срока сосредоточится на поддержке Киева.
Зеленский полетит за океан не с пустыми руками и одними только требованиями дать больше денег и оружия – он повезёт с собой новый мирный план, или, как его называют, в Киеве, "план победы Украины". Лидер киевского режима намерен представить его не только нынешнему президенту США, но и обоим его потенциальным сменщикам: вице-президенту Камале Харрис и предыдущему президенту Дональду Трампу.
Этот план пока видели только люди, участвующие в его разработке. Сам Зеленский уточнил в интервью известному телеведущему телеканала CNN Фариду Закарии, что документ состоит из пяти пунктов: "четыре — основные, плюс один, который нам потребуется после войны".
По его словам, план касается "безопасности, геополитического положения Украины, очень сильной военной поддержки, которая должна быть доступна для нас, и чтобы у нас была свобода в том, как использовать те или иные ресурсы, это также касается экономической поддержки", а ещё - сделать хуже жизнь россиян, что, как полагает президент Украины, сделает президента РФ Владимира Путина более склонным к переговорам.
Однако Зеленский столкнулся с серьёзными проблемами в свете предотвращённого накануне покушения на Трампа.
"Это именно то внимание, которое не нужно Украине. <…> Это особенно мешает президенту Украины Владимиру Зеленскому. За несколько дней до [покушения на Трампа] он должен был представить план победы администрации Байдена. Риторика в поддержку разрешения Украине на запуск ракет большей дальности по целям в глубине российской территории нарастала, на прошлой неделе казалось вероятным, что президент Байден согласится после публичного давления со стороны союзников. Однако теперь появление Зеленского на публике будут сопряжены вопросами о Рауте", - пишет телекомпания CNN.
Человеком, который с винтовкой крутился около гольф-клуба в то время, как там играл Трамп, оказался 58-летний Райан Уэсли Раут, неоднократно посещавший Украину и готовый умереть за неё. Его самого не приняли в ряды ВСУ, поэтому Раут решил вербовать наёмников для Киева из разных стран и снялся в ролике батальона "Азов*".
Вчера, 17:11
Заукраинец, от которого открестился Иностранный легион. Раут здорово помог Трампу с покушением на негоАмериканский активист Райан Уэсли Раут, который был готов умереть за Киев и разочаровался в 45-м президенте США Дональде Трампе, по предварительной версии, планировавший выстрелить в политика, обеспечил ему несколько сильных козырей для дальнейшей избирательной кампании.
На неблагоприятный для украинских властей информационный фон указывает также Bloomberg: "Для Владимира Зеленского это произошло в крайне неудачный момент и даёт вовсе не то внимание, которого он хотел. Он имеет дело с "хромой уткой" Джо Байденом, пытаясь выдавить из США разрешение применение дальнобойных ракет против России".
Более того, этот инцидент может не только изменить отношение к украинской тематике нынешних американских властей, но и непредсказуемым образом повлиять на мнение Трампа, отмечает агентство.
А он вполне способен пойти на такие шаги, которые вгонят украинских чиновников в ступор. Вспомнить, например, как администрация Трампа опубликовала стенограмму его переговоров с Зеленским, а тот был в недоумении, что и его реплики, а не только американского лидера, стали достоянием общественности, поскольку там было много тех фраз, которые широкой публике знать необязательно.
"Поддержка Киева Вашингтоном весома и последовательна, когда она вступает в силу, но ужасающе хрупка, когда зависит от предвыборной политики в США и непостоянства влияния Республиканской партии на геополитику. Внезапное появление такого своенравного экстремиста, как Раут, - это громкий, сбивающий с толку сигнал тревоги в то время, когда поддержка Украины срочно нуждалась в спокойном и взвешенном голосе", - подчёркивает CNN.
Украинский фактор в нынешней избирательной кампании может негативно сказаться на рейтингах кандидата, который будет излишне активно высказываться в поддержку Киева и обещать ему помощь столько, сколько нужно. Внешнеполитический блок предвыборных программ не имеет приоритетного значения для американских избирателей, но когда речь идёт о том, что их же налоговые отчисления пойдут другой стране, а не на улучшение экономического положения самих Штатов, тут уж электорат будет учитывать позиции претендентов на Белый дом по Украине. И что крайне важно в этом контексте, против увеличения отчислений Киеву выступают жители трёх колеблющихся штатов - Висконсина, Пенсильвании и Мичигана, - а за голоса этих избирателей штабы борются в первую очередь.
С Трампом всё предельно ясно: он по-прежнему намерен в случае возвращения к власти добиваться завершения украинского конфликта, в идеале усадив за стол переговоров президентов РФ и Украины (и пусть они сами ищут выход). Желательно и военную помощь свернуть, но не факт, что он сможет это сделать.
Демократы также стоят на своём – поддерживаем Украину, и точка. Однако с предельной осторожностью. Байден так и не дал Зеленскому разрешение на удары по территории РФ вооружениями, поставленными Вашингтоном - по крайней мере, публично об этом не объявил.
"Администрация США сейчас полностью ориентирована на победу Харрис. А удары по городам России являются формой эскалации. И получается так: если по всем показателям становится понятно, что Харрис выигрывает выборы — в США примут решение, чтобы удары наносили после выборов, то есть не раньше середины ноября. Чтобы не напугать американцев и не испортить выборы кандидату от демократов. [А если Трамп будет обходить её], чтобы сломать ему ход кампании, они могут принять решение о нанесении ударов уже сейчас, в октябре, и даже в конце сентября", - считает политолог Сергей Марков.
Решающее совещание, по его мнению, намечено на конце сентября - начало октября, и американское руководство, скорее всего, дождётся Зеленского.
Зеленский задумался
15 сентября, 10:11
Что будет с Зеленским до конца сентября? Или почему хамит Зеленский?Такие вопросы задаёт украинский политолог Олег Соскин. И сам же на них отвечает: скорее всего, сентябрь - это уже последние дни режима Зеленского.
Тем временем американские СМИ добавляют негативный информационный фон к визиту украинского лидера. Практически одновременно CNN сообщило, что у правительства США есть $6 млрд на вооружение для Украины, но у Пентагона нет достаточно запасов, которые он был бы готов поставить, так что военная помощь Киеву может оказаться под вопросом.
Politico, в свою очередь, написало, что нынешний посол Украины в Британии Валерий Залужный в бытность главнокомандующим ВСУ выступал против вторжения украинских войск на территорию Курской области из-за отсутствия чёткого плана действий после прорыва границы, внятного ответа от Зеленского он не получил и "чувствовал, что это авантюра".
И ещё издание утверждает, что США и Британия опасаются поражения Украины ближайшей зимой, в связи с чем пересматривают условия применения западного дальнобойного оружия. Как уточняется в статье, грядущая зима станет переломной во многом из-за того, что российское командование адаптирует тактику авиаударов.
Вот в такой момент Зеленский и летит в Америку.
Собирается ли Вашингтон менять Зеленского, читайте в статье Провал режима с вибрацией. Зеленского в США нагибают к перемирию
* признан экстремистским и запрещён в РФ
 
ЭксклюзивСШАУкраинаДональд ТрампДжо БайденВладимир ЗеленскийКамала ХаррисВСУ
 
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