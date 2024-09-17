https://ukraina.ru/20240917/1057509555.html

"То внимание, которое не нужно Украине": Зеленский столкнулся с проблемами накануне встречи с Байденом

"То внимание, которое не нужно Украине": Зеленский столкнулся с проблемами накануне встречи с Байденом - 17.09.2024 Украина.ру

"То внимание, которое не нужно Украине": Зеленский столкнулся с проблемами накануне встречи с Байденом

Через считанные дни Владимир Зеленский сможет лично попросить президента США Джо Байдена о той помощи, в которой сейчас нуждается Киев, однако он предпочёл бы совершенно иной информационный фон для своего визита в Америку

2024-09-17T18:55

2024-09-17T18:55

2024-09-17T18:55

эксклюзив

сша

украина

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владимир зеленский

камала харрис

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Владимир Зеленский скоро встретится со своим американским коллегой Джо Байденом. Оба лидера выступят на Генеральной Ассамблее ООН в рамках недели высокого представительства (Байден – 24 сентября, Зеленский – на следующий день), а также проведут переговоры в Вашингтоне.Комментируя ожидания американской стороны от встречи лидеров, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на форуме в Киеве в режиме видеоконференции 14 сентября, сказал, что задача Вашингтона – поставить Украину в выгодное положение на поле боя, чтобы усилить её позиции на переговорах, и заверил, что Байден в оставшиеся месяцы президентского срока сосредоточится на поддержке Киева.Зеленский полетит за океан не с пустыми руками и одними только требованиями дать больше денег и оружия – он повезёт с собой новый мирный план, или, как его называют, в Киеве, "план победы Украины". Лидер киевского режима намерен представить его не только нынешнему президенту США, но и обоим его потенциальным сменщикам: вице-президенту Камале Харрис и предыдущему президенту Дональду Трампу.Этот план пока видели только люди, участвующие в его разработке. Сам Зеленский уточнил в интервью известному телеведущему телеканала CNN Фариду Закарии, что документ состоит из пяти пунктов: "четыре — основные, плюс один, который нам потребуется после войны".По его словам, план касается "безопасности, геополитического положения Украины, очень сильной военной поддержки, которая должна быть доступна для нас, и чтобы у нас была свобода в том, как использовать те или иные ресурсы, это также касается экономической поддержки", а ещё - сделать хуже жизнь россиян, что, как полагает президент Украины, сделает президента РФ Владимира Путина более склонным к переговорам.Однако Зеленский столкнулся с серьёзными проблемами в свете предотвращённого накануне покушения на Трампа.Человеком, который с винтовкой крутился около гольф-клуба в то время, как там играл Трамп, оказался 58-летний Райан Уэсли Раут, неоднократно посещавший Украину и готовый умереть за неё. Его самого не приняли в ряды ВСУ, поэтому Раут решил вербовать наёмников для Киева из разных стран и снялся в ролике батальона "Азов*".На неблагоприятный для украинских властей информационный фон указывает также Bloomberg: "Для Владимира Зеленского это произошло в крайне неудачный момент и даёт вовсе не то внимание, которого он хотел. Он имеет дело с "хромой уткой" Джо Байденом, пытаясь выдавить из США разрешение применение дальнобойных ракет против России".Более того, этот инцидент может не только изменить отношение к украинской тематике нынешних американских властей, но и непредсказуемым образом повлиять на мнение Трампа, отмечает агентство.А он вполне способен пойти на такие шаги, которые вгонят украинских чиновников в ступор. Вспомнить, например, как администрация Трампа опубликовала стенограмму его переговоров с Зеленским, а тот был в недоумении, что и его реплики, а не только американского лидера, стали достоянием общественности, поскольку там было много тех фраз, которые широкой публике знать необязательно."Поддержка Киева Вашингтоном весома и последовательна, когда она вступает в силу, но ужасающе хрупка, когда зависит от предвыборной политики в США и непостоянства влияния Республиканской партии на геополитику. Внезапное появление такого своенравного экстремиста, как Раут, - это громкий, сбивающий с толку сигнал тревоги в то время, когда поддержка Украины срочно нуждалась в спокойном и взвешенном голосе", - подчёркивает CNN.Украинский фактор в нынешней избирательной кампании может негативно сказаться на рейтингах кандидата, который будет излишне активно высказываться в поддержку Киева и обещать ему помощь столько, сколько нужно. Внешнеполитический блок предвыборных программ не имеет приоритетного значения для американских избирателей, но когда речь идёт о том, что их же налоговые отчисления пойдут другой стране, а не на улучшение экономического положения самих Штатов, тут уж электорат будет учитывать позиции претендентов на Белый дом по Украине. И что крайне важно в этом контексте, против увеличения отчислений Киеву выступают жители трёх колеблющихся штатов - Висконсина, Пенсильвании и Мичигана, - а за голоса этих избирателей штабы борются в первую очередь.С Трампом всё предельно ясно: он по-прежнему намерен в случае возвращения к власти добиваться завершения украинского конфликта, в идеале усадив за стол переговоров президентов РФ и Украины (и пусть они сами ищут выход). Желательно и военную помощь свернуть, но не факт, что он сможет это сделать.Демократы также стоят на своём – поддерживаем Украину, и точка. Однако с предельной осторожностью. Байден так и не дал Зеленскому разрешение на удары по территории РФ вооружениями, поставленными Вашингтоном - по крайней мере, публично об этом не объявил."Администрация США сейчас полностью ориентирована на победу Харрис. А удары по городам России являются формой эскалации. И получается так: если по всем показателям становится понятно, что Харрис выигрывает выборы — в США примут решение, чтобы удары наносили после выборов, то есть не раньше середины ноября. Чтобы не напугать американцев и не испортить выборы кандидату от демократов. [А если Трамп будет обходить её], чтобы сломать ему ход кампании, они могут принять решение о нанесении ударов уже сейчас, в октябре, и даже в конце сентября", - считает политолог Сергей Марков.Решающее совещание, по его мнению, намечено на конце сентября - начало октября, и американское руководство, скорее всего, дождётся Зеленского.Тем временем американские СМИ добавляют негативный информационный фон к визиту украинского лидера. Практически одновременно CNN сообщило, что у правительства США есть $6 млрд на вооружение для Украины, но у Пентагона нет достаточно запасов, которые он был бы готов поставить, так что военная помощь Киеву может оказаться под вопросом.Politico, в свою очередь, написало, что нынешний посол Украины в Британии Валерий Залужный в бытность главнокомандующим ВСУ выступал против вторжения украинских войск на территорию Курской области из-за отсутствия чёткого плана действий после прорыва границы, внятного ответа от Зеленского он не получил и "чувствовал, что это авантюра". И ещё издание утверждает, что США и Британия опасаются поражения Украины ближайшей зимой, в связи с чем пересматривают условия применения западного дальнобойного оружия. Как уточняется в статье, грядущая зима станет переломной во многом из-за того, что российское командование адаптирует тактику авиаударов.Вот в такой момент Зеленский и летит в Америку.Собирается ли Вашингтон менять Зеленского, читайте в статье Провал режима с вибрацией. Зеленского в США нагибают к перемирию* признан экстремистским и запрещён в РФ

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эксклюзив, сша, украина, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, камала харрис, всу