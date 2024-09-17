https://ukraina.ru/20240917/1057473604.html

На бумаге большая, а в реальности — не очень: Норин раскрыл, почему Украина всех подряд ставит под ружье

На бумаге большая, а в реальности — не очень: Норин раскрыл, почему Украина всех подряд ставит под ружье - 17.09.2024 Украина.ру

На бумаге большая, а в реальности — не очень: Норин раскрыл, почему Украина всех подряд ставит под ружье

ВСУ приходится ставить под ружье всех подряд, а от этого все сильнее начинает давать сбой экономика. Кроме того, у киевского режима есть большая проблема в виде уклонистов в серой зоне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин

2024-09-17T03:30

2024-09-17T03:30

2024-09-17T03:30

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Российской армии надо готовиться к ракетным атакам ВСУ именно потому, что на основном фронте у Украины дела "полный швах". У нее все очень плохо не только с количеством, но и с качеством свежего пополнения, рассказал эксперт.Все, кто хотел воевать в украинской армии, и так воюют. Им приходится ставить под ружье всех подряд, а от этого все сильнее начинает давать сбой экономика, добавил историк.Кроме того, у киевского режима есть большая проблема в виде уклонистов в серой зоне — огромного количества военных, которые служат где-то в тылу, но на фронт идти не хотят. То есть на бумаге армия большая, а в реальности — не очень, отметил он.По словам журналиста, в России ситуация тоже непростая. Неслучайно новым рекрутам готовы платить по два миллиона. Откровенно говоря, сейчас назрела необходимость проводить вторую волну мобилизации, которую не проводят по политическим и экономическим причинам, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.руО том, сколько ракет нужно Украине, чтобы она попыталась осуществить массированный удар по российской территории — в интервью Владимира Орлова о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, евгений норин, всу, вс рф, украинская армия, мобилизация, резервы, сво