На бумаге большая, а в реальности — не очень: Норин раскрыл, почему Украина всех подряд ставит под ружье - 17.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240917/1057473604.html
На бумаге большая, а в реальности — не очень: Норин раскрыл, почему Украина всех подряд ставит под ружье
На бумаге большая, а в реальности — не очень: Норин раскрыл, почему Украина всех подряд ставит под ружье - 17.09.2024 Украина.ру
На бумаге большая, а в реальности — не очень: Норин раскрыл, почему Украина всех подряд ставит под ружье
ВСУ приходится ставить под ружье всех подряд, а от этого все сильнее начинает давать сбой экономика. Кроме того, у киевского режима есть большая проблема в виде уклонистов в серой зоне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин
2024-09-17T03:30
2024-09-17T03:30
новости
украина
россия
евгений норин
всу
вс рф
украинская армия
мобилизация
резервы
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/07/1056725122_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_1ef1d71d09cc9f6d0d6986d72c0dd6f4.jpg
Российской армии надо готовиться к ракетным атакам ВСУ именно потому, что на основном фронте у Украины дела "полный швах". У нее все очень плохо не только с количеством, но и с качеством свежего пополнения, рассказал эксперт.Все, кто хотел воевать в украинской армии, и так воюют. Им приходится ставить под ружье всех подряд, а от этого все сильнее начинает давать сбой экономика, добавил историк.Кроме того, у киевского режима есть большая проблема в виде уклонистов в серой зоне — огромного количества военных, которые служат где-то в тылу, но на фронт идти не хотят. То есть на бумаге армия большая, а в реальности — не очень, отметил он.По словам журналиста, в России ситуация тоже непростая. Неслучайно новым рекрутам готовы платить по два миллиона. Откровенно говоря, сейчас назрела необходимость проводить вторую волну мобилизации, которую не проводят по политическим и экономическим причинам, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.руО том, сколько ракет нужно Украине, чтобы она попыталась осуществить массированный удар по российской территории — в интервью Владимира Орлова о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240916/1057441877.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/07/1056725122_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_04c143a77607ba330b9da48732af2d5b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, евгений норин, всу, вс рф, украинская армия, мобилизация, резервы, сво
Новости, Украина, Россия, Евгений Норин, ВСУ, ВС РФ, украинская армия, мобилизация, резервы, СВО

На бумаге большая, а в реальности — не очень: Норин раскрыл, почему Украина всех подряд ставит под ружье

03:30 17.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Читать в
ВСУ приходится ставить под ружье всех подряд, а от этого все сильнее начинает давать сбой экономика. Кроме того, у киевского режима есть большая проблема в виде уклонистов в серой зоне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин
Российской армии надо готовиться к ракетным атакам ВСУ именно потому, что на основном фронте у Украины дела "полный швах". У нее все очень плохо не только с количеством, но и с качеством свежего пополнения, рассказал эксперт.
Все, кто хотел воевать в украинской армии, и так воюют. Им приходится ставить под ружье всех подряд, а от этого все сильнее начинает давать сбой экономика, добавил историк.
"Понятно, что Украина живет на западную помощь, но это не бесконечный краник. Чем тяжелее ситуация, тем сложнее ее снабжать. Уже сейчас большая часть западной поддержки приходится на поддержку гражданского сектора экономики, чтобы он не отвалился", — подчеркнул Норин.
Кроме того, у киевского режима есть большая проблема в виде уклонистов в серой зоне — огромного количества военных, которые служат где-то в тылу, но на фронт идти не хотят. То есть на бумаге армия большая, а в реальности — не очень, отметил он.
По словам журналиста, в России ситуация тоже непростая. Неслучайно новым рекрутам готовы платить по два миллиона. Откровенно говоря, сейчас назрела необходимость проводить вторую волну мобилизации, которую не проводят по политическим и экономическим причинам, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.ру
О том, сколько ракет нужно Украине, чтобы она попыталась осуществить массированный удар по российской территории — в интервью Владимира Орлова о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 05:17
Ростислав Ищенко: США уже смирились с тем, что Россия из-за Украины нанесет прямой удар по НАТОЯ еще в конце 2023 года говорил, что 2024 год пройдет относительно спокойно, поскольку мы просто будем добивать Украину. А вот когда мы ее добьем, все начнется. Мы ее добиваем, и уже все начинается. Западу нужно искать новые формы противостояния с Россией, а других вариантов кроме прямого конфликта он не находит
 
НовостиУкраинаРоссияЕвгений НоринВСУВС РФукраинская армиямобилизациярезервыСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"У противника всё гораздо хуже": эксперт рассказал, когда может начаться вторая волна мобилизация
05:45"Проведут в смягченной форме": Норин объяснил, почему назрела необходимость второй волны мобилизации
05:30"Не успевают восполнить потери": военкор раскрыл, почему ВСУ не хватает артиллеристов и операторов БПЛА
05:15Орлов рассказал, сможет ли Украина совершить массовый пуск БПЛА, чтобы проложить дорогу своим ракетам
05:00"У нас не война, а спецоперация": военкор Линин объяснил, почему армия РФ не бомбит украинские города
04:45"Нужно уничтожать операторов": эксперт объяснил, почему оборона ВСУ проседает там, где мало дроноводов
04:30На основном фронте "полный швах": эксперт о том, как ВСУ будут пытаться "пырнуть" российские регионы
04:15"Смотрите, мы можем бить по России": Орлов раскрыл, может ли Украина нанести массированный ракетный удар
04:00Бросить жалко, а нести сил нет: Норин объяснил, когда Покровск станет для ВСУ "чемоданом без ручки"
03:45"Пока мы видим только ATACMS": эксперт рассказал, какое опасное оружие Запад может передать Украине
03:30На бумаге большая, а в реальности — не очень: Норин раскрыл, почему Украина всех подряд ставит под ружье
03:15"Мы можем разровнять все": эксперт о том, почему после Полтавы инструкторы НАТО неохотно едут на Украину
03:00"Все досконально известно": военный эксперт рассказал, где на самом деле Украина прячет самолеты F-16
21:24История тихого подвига: пожарный в Курской области спас более 100 мирных жителей от обстрелов ВСУ
19:00Андрей Суздальцев: ВСУ обязательно ударят дальнобойным оружием по России, Запад уверен, что мы не ответим
18:03Генсек НАТО: Украину не пригласят в альянс из-за отсутствия консенсуса
18:00След "Азова"* в покушении на Трампа, эвакуация на Курщине, обстрелы. Итоги 16 сентября
17:48Филатов разрешил: депутаты из Днепра с размахом отдохнули на Мальдивах
17:47Школьник из Челябинска, Поклонская и ВСУ. Эксперт о последствиях заражения неоязычеством
17:30"Та же самая Финляндия": Картаполов объяснил увеличение штатной численности ВС РФ
Лента новостейМолния