На бумаге большая, а в реальности — не очень: Норин раскрыл, почему Украина всех подряд ставит под ружье
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
ВСУ приходится ставить под ружье всех подряд, а от этого все сильнее начинает давать сбой экономика. Кроме того, у киевского режима есть большая проблема в виде уклонистов в серой зоне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин
Российской армии надо готовиться к ракетным атакам ВСУ именно потому, что на основном фронте у Украины дела "полный швах". У нее все очень плохо не только с количеством, но и с качеством свежего пополнения, рассказал эксперт.
Все, кто хотел воевать в украинской армии, и так воюют. Им приходится ставить под ружье всех подряд, а от этого все сильнее начинает давать сбой экономика, добавил историк.
"Понятно, что Украина живет на западную помощь, но это не бесконечный краник. Чем тяжелее ситуация, тем сложнее ее снабжать. Уже сейчас большая часть западной поддержки приходится на поддержку гражданского сектора экономики, чтобы он не отвалился", — подчеркнул Норин.
Кроме того, у киевского режима есть большая проблема в виде уклонистов в серой зоне — огромного количества военных, которые служат где-то в тылу, но на фронт идти не хотят. То есть на бумаге армия большая, а в реальности — не очень, отметил он.
По словам журналиста, в России ситуация тоже непростая. Неслучайно новым рекрутам готовы платить по два миллиона. Откровенно говоря, сейчас назрела необходимость проводить вторую волну мобилизации, которую не проводят по политическим и экономическим причинам, резюмировал собеседник издания.
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