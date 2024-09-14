https://ukraina.ru/20240914/1057350914.html

Алехин рассказал о ПВР, жилищных сертификатах и "хитрых курянах"

Алехин рассказал о ПВР, жилищных сертификатах и "хитрых курянах" - 14.09.2024 Украина.ру

Алехин рассказал о ПВР, жилищных сертификатах и "хитрых курянах"

Забота о демографической обстановке в зоне проведения контртеррористической операции не должна быть асоциальной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин

2024-09-14T05:09

2024-09-14T05:09

2024-09-14T05:09

новости

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курск

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социальная политика

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социальное государство

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Некоторые депутаты Курской области заговорили о "хитрых" курянах, которые давно хотели уехать из региона и решили воспользоваться обстоятельствами начала контртеррористической операции. По мнению Алехина, "речь идет о жилищных сертификатах" и в этой ситуации не всё неоднозначно."Когда в прошлом году у нас запустили эти сертификаты, они действовали только на территории региона. Для Курской области это была приличная сумма (70 тысяч рублей за квадратный метр). Грубо говоря, за старую-старую хату в Теткино (круговую и с печкой) ты мог получить почти 5 миллионов и купить новый кирпичный дом поближе к Курску. Многие этим воспользовались". А из-за войны возникла ситуация, когда сертификатов много, но недвижимости на всех либо не хватило физически, либо она взлетела в цене", - рассказал Алехин.Он также отметил, что возникло недовольство на этой почве. Жители области поставили вопрос о необходимости распространить действие жилищных сертификатов на другие регионы. Однако и здесь есть подводные камни."Допустим, у тебя был большой деревенский дом в 200-300 квадратных метров. За эти деньги ты даже можешь купить квартиру в Москве. Понятное дело, что это не всем нравится. Многие справедливо опасаться, что люди уедут из региона. Потому я и говорю, что этот вопрос не такой однозначный", - сказал советник губернатора Курской области.Роман Алехин: кто он? Социальный технолог и военный волонтерПо его мнению, заявляющие о "хитрости" соотечественников депутаты должны были создать в Курской области такие условия, чтобы люди не захотели из неё уезжать."Но ты просиживал штаны на своей должности, а теперь валишь все на "хитрых" курян. Народ им, видите ли, плохой достался. Так не бывает", - констатировал Алехин."Мне бы очень хотелось, чтобы депутаты, которые выступают с такими заявлениями, хотя бы недельку пожили в ПВР вместе со своей семьей. Посмотрим, как они потом будут говорить о демографии Курской области. Даже если мы сейчас не можем дать людям возможность остаться в регионе и получить работу, мы не должны их держать в ПВР. Пару недель пересидеть они еще могут, но постоянно жить в таких нечеловеческих условиях просто невозможно", - сказал Алехин.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумычитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Владимир Евсеев: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар

https://ukraina.ru/20240910/1057348808.html

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