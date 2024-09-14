Алехин рассказал о ПВР, жилищных сертификатах и "хитрых курянах" - 14.09.2024 Украина.ру
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Алехин рассказал о ПВР, жилищных сертификатах и "хитрых курянах"
Алехин рассказал о ПВР, жилищных сертификатах и "хитрых курянах" - 14.09.2024 Украина.ру
Алехин рассказал о ПВР, жилищных сертификатах и "хитрых курянах"
Забота о демографической обстановке в зоне проведения контртеррористической операции не должна быть асоциальной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
2024-09-14T05:09
2024-09-14T05:09
новости
курская область
россия
курск
всу
депутат
кто
социальная политика
социальная справедливость
социальное государство
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Некоторые депутаты Курской области заговорили о "хитрых" курянах, которые давно хотели уехать из региона и решили воспользоваться обстоятельствами начала контртеррористической операции. По мнению Алехина, "речь идет о жилищных сертификатах" и в этой ситуации не всё неоднозначно."Когда в прошлом году у нас запустили эти сертификаты, они действовали только на территории региона. Для Курской области это была приличная сумма (70 тысяч рублей за квадратный метр). Грубо говоря, за старую-старую хату в Теткино (круговую и с печкой) ты мог получить почти 5 миллионов и купить новый кирпичный дом поближе к Курску. Многие этим воспользовались". А из-за войны возникла ситуация, когда сертификатов много, но недвижимости на всех либо не хватило физически, либо она взлетела в цене", - рассказал Алехин.Он также отметил, что возникло недовольство на этой почве. Жители области поставили вопрос о необходимости распространить действие жилищных сертификатов на другие регионы. Однако и здесь есть подводные камни."Допустим, у тебя был большой деревенский дом в 200-300 квадратных метров. За эти деньги ты даже можешь купить квартиру в Москве. Понятное дело, что это не всем нравится. Многие справедливо опасаться, что люди уедут из региона. Потому я и говорю, что этот вопрос не такой однозначный", - сказал советник губернатора Курской области.Роман Алехин: кто он? Социальный технолог и военный волонтерПо его мнению, заявляющие о "хитрости" соотечественников депутаты должны были создать в Курской области такие условия, чтобы люди не захотели из неё уезжать."Но ты просиживал штаны на своей должности, а теперь валишь все на "хитрых" курян. Народ им, видите ли, плохой достался. Так не бывает", - констатировал Алехин."Мне бы очень хотелось, чтобы депутаты, которые выступают с такими заявлениями, хотя бы недельку пожили в ПВР вместе со своей семьей. Посмотрим, как они потом будут говорить о демографии Курской области. Даже если мы сейчас не можем дать людям возможность остаться в регионе и получить работу, мы не должны их держать в ПВР. Пару недель пересидеть они еще могут, но постоянно жить в таких нечеловеческих условиях просто невозможно", - сказал Алехин.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумычитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Владимир Евсеев: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар
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новости, курская область, россия, курск, всу, депутат, кто, социальная политика, социальная справедливость, социальное государство, переселенцы, мигранты, миграция, демография
Новости, Курская область, Россия, Курск, ВСУ, депутат, КТО, социальная политика, социальная справедливость, социальное государство, переселенцы, мигранты, миграция, демография

Алехин рассказал о ПВР, жилищных сертификатах и "хитрых курянах"

05:09 14.09.2024
 
© Украина.ру / serafima091999Роман Алехин СВО
Роман Алехин СВО - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Украина.ру / serafima091999
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Забота о демографической обстановке в зоне проведения контртеррористической операции не должна быть асоциальной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
Некоторые депутаты Курской области заговорили о "хитрых" курянах, которые давно хотели уехать из региона и решили воспользоваться обстоятельствами начала контртеррористической операции. По мнению Алехина, "речь идет о жилищных сертификатах" и в этой ситуации не всё неоднозначно.
"Когда в прошлом году у нас запустили эти сертификаты, они действовали только на территории региона. Для Курской области это была приличная сумма (70 тысяч рублей за квадратный метр). Грубо говоря, за старую-старую хату в Теткино (круговую и с печкой) ты мог получить почти 5 миллионов и купить новый кирпичный дом поближе к Курску. Многие этим воспользовались". А из-за войны возникла ситуация, когда сертификатов много, но недвижимости на всех либо не хватило физически, либо она взлетела в цене", - рассказал Алехин.
Он также отметил, что возникло недовольство на этой почве. Жители области поставили вопрос о необходимости распространить действие жилищных сертификатов на другие регионы. Однако и здесь есть подводные камни.
"Допустим, у тебя был большой деревенский дом в 200-300 квадратных метров. За эти деньги ты даже можешь купить квартиру в Москве. Понятное дело, что это не всем нравится. Многие справедливо опасаться, что люди уедут из региона. Потому я и говорю, что этот вопрос не такой однозначный", - сказал советник губернатора Курской области.
Роман Алехин: кто он? Социальный технолог и военный волонтер
По его мнению, заявляющие о "хитрости" соотечественников депутаты должны были создать в Курской области такие условия, чтобы люди не захотели из неё уезжать.
"Но ты просиживал штаны на своей должности, а теперь валишь все на "хитрых" курян. Народ им, видите ли, плохой достался. Так не бывает", - констатировал Алехин.
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"Мне бы очень хотелось, чтобы депутаты, которые выступают с такими заявлениями, хотя бы недельку пожили в ПВР вместе со своей семьей. Посмотрим, как они потом будут говорить о демографии Курской области. Даже если мы сейчас не можем дать людям возможность остаться в регионе и получить работу, мы не должны их держать в ПВР. Пару недель пересидеть они еще могут, но постоянно жить в таких нечеловеческих условиях просто невозможно", - сказал Алехин.
Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумычитайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Владимир Евсеев: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар
 
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