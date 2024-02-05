https://ukraina.ru/20240205/1053087498.html

Спас товарища ценой жизни. Сенатор рассказал о подвиге 23-летнего бойца ВС РФ из Сургута

Спас товарища ценой жизни. Сенатор рассказал о подвиге 23-летнего бойца ВС РФ из Сургута - 05.02.2024 Украина.ру

Спас товарища ценой жизни. Сенатор рассказал о подвиге 23-летнего бойца ВС РФ из Сургута

О героическом подвиге 23-летнего российского бойца Валентина Ершова из Сургута, прикрывшего ценой своей жизни раненного товарища, рассказал 5 февраля в своем телеграм-канале сенатор Совета Федерации Эдуард Исаков

2024-02-05T12:19

2024-02-05T12:19

2024-02-05T12:19

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сургут

подвиг

сенатор

дроны

гибель

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"На днях комбат Югры рассказал мне о героическом подвиге молодого парня из Сургута. Считаю необходимым поделиться историей Героя Валентина Ершова, позывной - Колючий. Отважный Герой ценой своей жизни прикрыл раненого товарища, получившего тяжелое ранение от вражеского БПЛА", - написал сенатор.В день гибели Ерошова ВСУ с помощью дронов атаковали передовые позиции ВС РФ. По словам Исакова, они применяли следующую схему: один-два прилета, а дальше дрон-корректировщик ищет раненых и направляет на уцелевших всю мощь дронов-камикадзе.После первой атаки дронов Ершов выдвинулся из укрытия, чтобы провести визуальную разведку. С соседней огневой позиции он услышал крик раненого бойца и решил пойти к нему на помощь, доложив об этом старшему своего расчета. В руки он взял оружие и радиостанцию для связи с минометным расчетом."По практике Воин хорошо понимал - времени у него практически нет, скоро прилетит вторая волна дронов. Но Колючий, добравшись до раненого, успел оказать ему первую медицинскую помощь, чем спас ему жизнь. Оттащив бойца в безопасное место, Валентин укрыл его для маскировки одеялом", - написал сенатор.В этот момент Ершов услышал звук приближающихся дронов и открыл огонь из автомата, чтобы спасти раненого от повторной атаки. Он понимал, что не успеет добежать до ближайшего укрытия и решил укрыться в ближайшем разрушенном сооружении."К сожалению, это заметил дрон-корректировщик и навёл на него группу дронов-камикадзе… Валентин погиб на месте. Ему было 23 года", - рассказал историю гибели молодого бойца российский сенатор.По словам Эдуарда Исакова, Валентин Ершов заслужил, чтобы посмертно ему была присуждена максимально высокая государственная награда. Он обещал, что вместе с правительством Югры будет добиваться этой награды."Считаю, что его имя должно быть увековечено в Сургуте, где сейчас проживает мама нашего павшего Героя. Приношу ей свои глубокие соболезнования. Это большая потеря для нашего региона", - отметил Исаков.Валентин Ершов был мобилизован в сентябре 2022 года. Он начал службу телефонистом, но со временем освоил искусство артиллерийской корректировки в качестве пилота дрона-разведчика, был номером расчета, а недавно начал обучение на должность наводчика миномета.

https://ukraina.ru/20240205/1053051502.html

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новости, сургут, подвиг, сенатор, дроны, гибель