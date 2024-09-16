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Белгород в огне, украинофил едва не убил Трампа, Украина вербует террористов. Главное на утро 16 сентября

Белгород в огне, украинофил едва не убил Трампа, Украина вербует террористов. Главное на утро 16 сентября - 16.09.2024 Украина.ру

Белгород в огне, украинофил едва не убил Трампа, Украина вербует террористов. Главное на утро 16 сентября

Украинские войска вновь обстреляли Белгород, восемь мирных жителей ранены. На жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа вновь покушались, в этот раз руками престарелого украинофила. А Главное управление разведки Минобороны Украины решило вопрос с нехваткой мобилизованных - вербуют террористов

2024-09-16T11:00

2024-09-16T11:00

2024-09-16T11:00

белгород

украина

сша

дональд трамп

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террорист

всу

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Белгород в огне и дыму после обстрела ВСУ Серия взрывов утром, 16 сентября, прогремела в Белгороде. В результате нового украинского обстрела ранения получили восемь человек, информировал губернатор области Вячеслав Гладков."По предварительным данным, ранены 8 мирных жителей. Одна из пострадавших в крайне тяжёлом состоянии, у остальных ранения средней тяжести. Бригады СМП доставили раненых в медицинские учреждения города Белгорода", - уточнил глава. Судя по кадрам, опубликованным в его телеграм-канале, в результате атаки ВСУ повреждены несколько жилых домов и гражданские автомобили. Пожарные расчеты работают на месте происшествия. Жителям полностью выгоревшего частного дома повезло, так как они вовремя услышали сирену и укрылись в безопасном месте. Благодаря соседям, бросившимся на помощь, никто не пострадал. Гладков назвал их настоящими героями. "На текущий момент в Белгороде в 21 МКД повреждено остекление. На территории четырех частных домовладений выбиты окна, посечены кровли и фасады. Также повреждён газопровод. В Белгородском районе в посёлке Дубовое повреждены МКД, кровля частного домовладения, гараж и забор. Осколками посечены четыре автомобиля", - добавил губернатор. По его информации, помимо Белгорода за сутки обстрелам ВСУ четырежды подверглись поселки Дубовое и Разумное, села Журавлёвка и Красный Хутор. С помощью дрона украинские войска атаковали частный дом в селе Байцуры и хутор Нижние Мельницы. В посёлке Разумное ранен мирный житель. В Трампа вновь стреляли Жизнь кандидата на пост президента США Дональда Трампа вновь оказалась в опасности. В его гольф-клубе Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич во Флориде его пытались застрелить. Подозреваемого успешно задержали правоохранители - им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут, который яро продвигал идею отправки американских ветеранов афганской войны на Украину и сам намеревался вступить в ее армию. Как уточняют СМИ, стрельба произошла, когда неизвестный направил дуло винтовки в сторону гольф-клуба, когда Трамп был на поле. Спецслужба сработала лучше, чем при предыдущем покушении, вовремя открыв огонь, однако преступнику удалось скрыться. Позже он был задержан. ФБР квалифицирует произошедшее как "предположительно, попытка убийства бывшего президента". В полиции пояснили, что злоумышленник находился в кустах недалеко от границы поля для гольфа, примерно в 500 метрах от Трампа. Заметив в кустах ствол оружия, агенты Секретной службы открыли стрельбу, сделав не менее четырех выстрелов. Затем подозреваемый бросил винтовку и скрылся на черном автомобиле Nissan. Позже в кустах нашли автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камеру.Трамп не пострадал, официально имя подозреваемого не сообщается, но о нем уже успели рассказать журналисты The New York Times и Fox News. Ссылаясь источники в правоохранительных органах они сообщили, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов. Судя по его фотографиям в соцсетях , мужчина был сторонником Демпартии, куда неоднократно делал пожертвования, не скрывал, что поддерживает Украину и независимость Тайваня, был в Киеве и выражал готовность вступить в ряды ВСУ. Примечательно, что соцсети Facebook* и X ограничили доступ к страницам Раута после того, как им заинтересовались журналисты.Напомним, буквально пару месяцев назад на Трампа было совершено покушение в ходе предвыборного митинга его сторонников. 13 июля республиканец выжил чудом, увернувшись вовремя, но получив ранение в ухо. Стрелявшим в Трампа оказался 20-летний американец Томас Мэтью Крукс — его застрелили на месте сотрудники Секретной службы. Украинскую армию пополняют новыми террористамиВооруженные силы Украины намерены пополнить за счет боевиков террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*** (бывшая "Джебхат ан-Нусра"***), переговоры с их лидером Абу Мохаммадом Джуляни ведет руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* По данным сирийской газеты "Аль-Ватан", которая ссылается на источники в оппозиции в сирийской провинции Идлиб, переброска террористов на Украину происходит уже как минимум два месяца, а первоначально ряды ВСУ пополняют уроженцы постсоветского пространства. "Последние данные с запада Идлиба и с севера [соседней сирийской] провинции Латакии говорят, что активность киевской разведки в последнее время в этих районах направлена на мобилизацию боевиков из кавказского региона, а также русских, уйгуров и туркоманов... Все эти террористы считают Россию врагом и восполнят численность террористов, которые уже отправлены на украинский фронт из числа завербованных Киевом в последние два месяца", - отмечается в публикации.Накануне турецкое СМИ информировало, что располагает кадрами с переговоров представителей киевского режима с террористами из "Хайят Тахрир аш-Шам"***, которые в июне прошли в сирийском Идлибе. Издание Aydınlık опубликовало фотографию, на которой запечатлены два человека, один из которых был в футболке с изображением трезубца на рукаве, а другой одет в серо-синюю защитную военную форму. Комментируя эту ситуацию, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации на сирийской территории, где вербуют боевиков для новых операций против России. Министр напомнил, что украинские спецслужбы уже привлекали радикальных исламистов к подготовке и проведению теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".*Владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена. **Признан в РФ террористом и экстремистом.*** Террористическая организация, запрещенная в России

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