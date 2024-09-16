Задержанный по делу о новом покушении на Трампа снимался в ролике в поддержку "Азова"* - конгрессмен
07:16 16.09.2024 (обновлено: 07:23 16.09.2024)
Дональд Трамп
Райан Уэсли Рут, которого СМИ называют задержанным по делу о новой попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа, снимался в ролике в поддержку "Азова"*. На это обратила внимание конгрессмен Марджори Тейлор Грин в соцсети Х
"Администрация обязана предоставить ответы о том, что им известно о покушавшемся на жизнь Трампа Райане Руте. Наше правительство знает каждого американца, посещающего Украину. И мы все еще недостаточно знаем о Томасе Круксе (подозреваемый по делу о первом покушении на политика в штате Пенсильвания - ред.). Конгресс должен потребовать ответов", – написала Грин.
К публикации она приложила скриншнот из видео, опубликованного на странице в поддержку организации. На кадрах, судя по всему, запечатлен Рут. Запись на данной странице была размещена 1 мая 2022 года – в период блокады российскими войсками завода "Азовсталь" с украинскими боевиками. За две с небольшим минуты в ролике неоднократно мелькают флаги и плакаты с упоминанием запрещенного в РФ "Азова".
Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружили автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камеру. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Подробнее о первом покушении на экс-лидера США - в материале Ветеран СБУ рассказал о суперснайпере и других странностях покушения на Трампа на сайте Украина.ру.