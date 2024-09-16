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Задержанный по делу о новом покушении на Трампа снимался в ролике в поддержку "Азова"* - конгрессмен

Задержанный по делу о новом покушении на Трампа снимался в ролике в поддержку "Азова"* - конгрессмен - 16.09.2024 Украина.ру

Задержанный по делу о новом покушении на Трампа снимался в ролике в поддержку "Азова"* - конгрессмен

Райан Уэсли Рут, которого СМИ называют задержанным по делу о новой попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа, снимался в ролике в поддержку "Азова"*. На это обратила внимание конгрессмен Марджори Тейлор Грин в соцсети Х

2024-09-16T07:16

2024-09-16T07:16

2024-09-16T07:23

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"Администрация обязана предоставить ответы о том, что им известно о покушавшемся на жизнь Трампа Райане Руте. Наше правительство знает каждого американца, посещающего Украину. И мы все еще недостаточно знаем о Томасе Круксе (подозреваемый по делу о первом покушении на политика в штате Пенсильвания - ред.). Конгресс должен потребовать ответов", – написала Грин.К публикации она приложила скриншнот из видео, опубликованного на странице в поддержку организации. На кадрах, судя по всему, запечатлен Рут. Запись на данной странице была размещена 1 мая 2022 года – в период блокады российскими войсками завода "Азовсталь" с украинскими боевиками. За две с небольшим минуты в ролике неоднократно мелькают флаги и плакаты с упоминанием запрещенного в РФ "Азова".Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружили автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камеру. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.По данным Fox News, мужчина - 58-летний Райан Уэсли Раут, он был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды ВСУ, отмечала Грин и пользователи соцсетей. Официально эта информация не подтверждена.*Террористическая организация, запрещенная в России.Подробнее о первом покушении на экс-лидера США - в материале Ветеран СБУ рассказал о суперснайпере и других странностях покушения на Трампа на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, дональд трамп, россия, "азов"