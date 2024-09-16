"РЭБ нас не спасет": участник СВО объяснил, почему перед прорывом нужно уничтожить всех дроноводов ВСУ
Солдаты ВСУ
Если нужен какой-то глобальный прорыв, количество людей и техники должно быть другим. Но в первую очередь надо физически уничтожить всех украинских операторов БПЛА, потому что РЭБ от беспилотников не спасет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Возможно, российской армии и не надо действовать корпусами. Мы же видим, как штурмовые подразделения в Донбассе освобождают населенные пункты, рассказал военкор.
Он отметил, что если нужен какой-то глобальный прорыв, количество людей и техники должно быть другим. Но сперва надо физически уничтожить всех украинских операторов БПЛА, потому что РЭБ нас не спасет, противник рано или поздно найдет способ его обойти, добавил журналист.
"Когда я служил в "Батальоне Судоплатова", у нас было целое подразделение, которое охотилось за вражескими дроноводами. Если в марте мы не могли головы поднять, то через пару месяцев мы спокойно передвигались по лесополосам и пересекали поля. Мы проходили 600 метров по открытой местности до наших передовых позиций", — сообщил Линин.
Подготовить оператора беспилотника сложно. Тот, кто пытался управлять дроном даже на симуляторе, прекрасно знает, как трудно совершить маневр, поразить уязвимую часть техники и даже попасть в бегущего от тебя человека, подчеркнул эксперт.
"Если мы будем выводить их операторов из строя, мы добьемся успехов", — заключил собеседник издания.
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