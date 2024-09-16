"РЭБ нас не спасет": участник СВО объяснил, почему перед прорывом нужно уничтожить всех дроноводов ВСУ - 16.09.2024 Украина.ру
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"РЭБ нас не спасет": участник СВО объяснил, почему перед прорывом нужно уничтожить всех дроноводов ВСУ
"РЭБ нас не спасет": участник СВО объяснил, почему перед прорывом нужно уничтожить всех дроноводов ВСУ - 16.09.2024 Украина.ру
"РЭБ нас не спасет": участник СВО объяснил, почему перед прорывом нужно уничтожить всех дроноводов ВСУ
Если нужен какой-то глобальный прорыв, количество людей и техники должно быть другим. Но в первую очередь надо физически уничтожить всех украинских операторов БПЛА, потому что РЭБ от беспилотников не спасет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2024-09-16T05:00
2024-09-16T05:00
новости
донбасс
украина
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бпла
беспилотники
дроны
рэб
прорыв
военная техника
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Возможно, российской армии и не надо действовать корпусами. Мы же видим, как штурмовые подразделения в Донбассе освобождают населенные пункты, рассказал военкор.Он отметил, что если нужен какой-то глобальный прорыв, количество людей и техники должно быть другим. Но сперва надо физически уничтожить всех украинских операторов БПЛА, потому что РЭБ нас не спасет, противник рано или поздно найдет способ его обойти, добавил журналист.Подготовить оператора беспилотника сложно. Тот, кто пытался управлять дроном даже на симуляторе, прекрасно знает, как трудно совершить маневр, поразить уязвимую часть техники и даже попасть в бегущего от тебя человека, подчеркнул эксперт."Если мы будем выводить их операторов из строя, мы добьемся успехов", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.руО том, сколько ракет нужно Украине, чтобы она попыталась осуществить массированный удар по российской территории — в интервью Владимира Орлова о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск на сайте Украина.ру
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новости, донбасс, украина, россия, бпла, беспилотники, дроны, рэб, прорыв, военная техника, сво, вс рф
Новости, Донбасс, Украина, Россия, БПЛА, беспилотники, дроны, РЭБ, прорыв, военная техника, СВО, ВС РФ

"РЭБ нас не спасет": участник СВО объяснил, почему перед прорывом нужно уничтожить всех дроноводов ВСУ

05:00 16.09.2024
 
Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
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Если нужен какой-то глобальный прорыв, количество людей и техники должно быть другим. Но в первую очередь надо физически уничтожить всех украинских операторов БПЛА, потому что РЭБ от беспилотников не спасет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Возможно, российской армии и не надо действовать корпусами. Мы же видим, как штурмовые подразделения в Донбассе освобождают населенные пункты, рассказал военкор.
Он отметил, что если нужен какой-то глобальный прорыв, количество людей и техники должно быть другим. Но сперва надо физически уничтожить всех украинских операторов БПЛА, потому что РЭБ нас не спасет, противник рано или поздно найдет способ его обойти, добавил журналист.
"Когда я служил в "Батальоне Судоплатова", у нас было целое подразделение, которое охотилось за вражескими дроноводами. Если в марте мы не могли головы поднять, то через пару месяцев мы спокойно передвигались по лесополосам и пересекали поля. Мы проходили 600 метров по открытой местности до наших передовых позиций", — сообщил Линин.
Подготовить оператора беспилотника сложно. Тот, кто пытался управлять дроном даже на симуляторе, прекрасно знает, как трудно совершить маневр, поразить уязвимую часть техники и даже попасть в бегущего от тебя человека, подчеркнул эксперт.
"Если мы будем выводить их операторов из строя, мы добьемся успехов", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.ру
О том, сколько ракет нужно Украине, чтобы она попыталась осуществить массированный удар по российской территории — в интервью Владимира Орлова о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск на сайте Украина.ру
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