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Самые большие потери ВСУ понесли в боях с российской "Южной" группировкой войск

Самые большие потери ВСУ понесли в боях с российской "Южной" группировкой войск - 15.09.2024 Украина.ру

Самые большие потери ВСУ понесли в боях с российской "Южной" группировкой войск

Подразделения российской группировки войск "Южная" в ходе СВО заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщает Минобороны РФ

2024-09-15T14:55

2024-09-15T14:55

2024-09-15T14:55

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За минувшие сутки подразделения российской войсковой группировки нанесли поражение формированиям 28-й, 30-й механизированных, 92-й, 95-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ, 114-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Федоровка, Дылеевка, Константиновка, Северск, Звановка, Ступочки и Предтечино (ДНР).При этом были отражены три контратаки штурмовых групп 30-й, 33-й механизированных бригад ВСУ и штурмового батальона "Айдар".*"ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, десять автомобилей, 152 мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу "МСТА-Б", 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США, а также пять полевых складов с боеприпасами", - сказано в свозке Минобороны от 15 сентября.Там также отмечено, что подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. На территории ДНР они нанесли поражение формированиям 1-й танковой, 32-й, 47-й, 72-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Катериновка, Нелеповка, Новоэкономическое, Дружба, Розовка и Константиновка.При этом были отражены десять контратак украинских штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 68-й егерской, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 3-й, 12-й бригад Нацгвардии. Потери противника, согласно сводке Минобороны РФ, составили до 545-ти военнослужащих, три пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, две 152-мм гаубицы "МСТА-Б", 122-мм гаубица Д-30, 100-мм пушка "Рапира".* Запрещенная в России террористическая организация.Тем временем Песков рассказал о реакции Путина на угрозы ударов с Украины по России западными ракетамиАвтор издания Украина.ру Ростислав Ищенко высказался на эту тему в публикации О смысле СВОРанее на эту тему: Потери ВСУ за сутки превысили 2,2 тыс человек – Минобороны РФ

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