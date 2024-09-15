https://ukraina.ru/20240915/1057460411.html
Самые большие потери ВСУ понесли в боях с российской "Южной" группировкой войск
Самые большие потери ВСУ понесли в боях с российской "Южной" группировкой войск - 15.09.2024 Украина.ру
Самые большие потери ВСУ понесли в боях с российской "Южной" группировкой войск
Подразделения российской группировки войск "Южная" в ходе СВО заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщает Минобороны РФ
2024-09-15T14:55
2024-09-15T14:55
2024-09-15T14:55
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За минувшие сутки подразделения российской войсковой группировки нанесли поражение формированиям 28-й, 30-й механизированных, 92-й, 95-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ, 114-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Федоровка, Дылеевка, Константиновка, Северск, Звановка, Ступочки и Предтечино (ДНР).При этом были отражены три контратаки штурмовых групп 30-й, 33-й механизированных бригад ВСУ и штурмового батальона "Айдар".*"ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, десять автомобилей, 152 мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу "МСТА-Б", 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США, а также пять полевых складов с боеприпасами", - сказано в свозке Минобороны от 15 сентября.Там также отмечено, что подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. На территории ДНР они нанесли поражение формированиям 1-й танковой, 32-й, 47-й, 72-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Катериновка, Нелеповка, Новоэкономическое, Дружба, Розовка и Константиновка.При этом были отражены десять контратак украинских штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 68-й егерской, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 3-й, 12-й бригад Нацгвардии. Потери противника, согласно сводке Минобороны РФ, составили до 545-ти военнослужащих, три пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, две 152-мм гаубицы "МСТА-Б", 122-мм гаубица Д-30, 100-мм пушка "Рапира".* Запрещенная в России террористическая организация.Тем временем Песков рассказал о реакции Путина на угрозы ударов с Украины по России западными ракетамиАвтор издания Украина.ру Ростислав Ищенко высказался на эту тему в публикации О смысле СВОРанее на эту тему: Потери ВСУ за сутки превысили 2,2 тыс человек – Минобороны РФ
https://ukraina.ru/20240915/1057458262.html
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новости, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, айдар, минобороны рф, сводка, всу, потери всу, нацгвардия, тероборона, украина, сво
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Айдар, Минобороны РФ, сводка, ВСУ, потери ВСУ, Нацгвардия, тероборона, Украина, СВО
Самые большие потери ВСУ понесли в боях с российской "Южной" группировкой войск
Подразделения российской группировки войск "Южная" в ходе СВО заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщает Минобороны РФ
За минувшие сутки подразделения российской войсковой группировки нанесли поражение формированиям 28-й, 30-й механизированных, 92-й, 95-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ, 114-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Федоровка, Дылеевка, Константиновка, Северск, Звановка, Ступочки и Предтечино (ДНР).
При этом были отражены три контратаки штурмовых групп 30-й, 33-й механизированных бригад ВСУ и штурмового батальона "Айдар".*
"ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, десять автомобилей, 152 мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу "МСТА-Б", 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США, а также пять полевых складов с боеприпасами", - сказано в свозке Минобороны от 15 сентября.
Там также отмечено, что подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. На территории ДНР они нанесли поражение формированиям 1-й танковой, 32-й, 47-й, 72-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Катериновка, Нелеповка, Новоэкономическое, Дружба, Розовка и Константиновка.
При этом были отражены десять контратак украинских штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 68-й егерской, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 3-й, 12-й бригад Нацгвардии. Потери противника, согласно сводке Минобороны РФ, составили до 545-ти военнослужащих, три пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, две 152-мм гаубицы "МСТА-Б", 122-мм гаубица Д-30, 100-мм пушка "Рапира".
* Запрещенная в России террористическая организация.
Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко высказался на эту тему в публикации О смысле СВО