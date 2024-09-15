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Потери ВСУ за сутки превысили 2,2 тыс человек – Минобороны РФ

Потери ВСУ за сутки превысили 2,2 тыс человек – Минобороны РФ - 15.09.2024 Украина.ру

Потери ВСУ за сутки превысили 2,2 тыс человек – Минобороны РФ

В ходе боевых действий 14 сентября в зоне СВО потери ВСУ только в живой силе составили примерно 2,215 тысяч человек. Об этом сообщает Минобороны РФ

2024-09-15T14:24

2024-09-15T14:24

2024-09-15T14:24

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Согласно сводке от 15 сентября, подразделения российской группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Они нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 5-й танковой бригад ВСУ, 18-й, 116-й бригад теробороны и 21-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Доброволье и Октябрь (ДНР). Отражена контратака штурмовой группы 72-й мехбригады ВСУ."Противник потерял до 110 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля", - сказано в официальном сообщении.Российской войсковой группировкой "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 141-й пехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки, Жеребянки, Новоданиловка Запорожской области и Новорайск Херсонской области. Потери ВСУ составили, по оценкам Минобороны России, до 75 военнослужащих, два танка, пять автомобилей.С учётом потерь ВСУ на других участках общая численность поражения живой силы противника оценена Минобороны РФ в более чем 2,2 тыс человек. В частности, только в зоне ответственности российской группировки войск "Юг" потери ВСУ составили до 765 военнослужащих."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 645 самолетов, 283 вертолета, 31609 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18144 танка и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14622 орудия полевой артиллерии и минометов, 26102 единицы специальной военной автомобильной техники", - констатировали в Минобороны России.Тем временем Песков рассказал о реакции Путина на угрозы ударов с Украины по России западными ракетамиАвтор издания Украина.ру Ростислав Ищенко высказался на эту тему в публикации О смысле СВО

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новости, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, всу, потери всу, сво, потери, сводка, тероборона, нацгвардия, минобороны рф, украина