Песков рассказал о реакции Путина на угрозы ударов с Украины по России западными ракетами - 15.09.2024 Украина.ру
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Песков рассказал о реакции Путина на угрозы ударов с Украины по России западными ракетами
Песков рассказал о реакции Путина на угрозы ударов с Украины по России западными ракетами - 15.09.2024 Украина.ру
Песков рассказал о реакции Путина на угрозы ударов с Украины по России западными ракетами
Президент России Владимир Путин предельно аккуратен в вопросе ответа на действия Запада по применению ВСУ западных вооружений для ударов по российской территории. Об этом 15 сентября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2024-09-15T12:44
2024-09-15T12:44
новости
россия
запад
украина
дмитрий песков
владимир путин
сергей караганов
вооруженные силы украины
всу
военная помощь
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Отвечая на вопрос о возможности аналогичных действий применительно к западной территории, Песков сказал, что "у нас хватает специалистов, экспертов, весьма и весьма авторитетных экспертов, которые рассуждают очень активно на эту тему". В качестве примера он привёл Сергея Караганова – застрельщика идеи применения ядерного оружия для защиты национальных интересов России."У нас хватает таких рассуждений, но президент всегда предельно аккуратен с этим", - сказал пресс-секретарь российского лидера в интервью журналисту Павлу Зарубину.Ранее на эту тему: Запад пытается "красиво оформить" давно принятое решение об ударах по РФ — Лавров Также на эту тему: Reuters раскрыл список потенциальных целей Киева на территории России
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новости, россия, запад, украина, дмитрий песков, владимир путин, сергей караганов, вооруженные силы украины, всу, военная помощь, ракеты, atacms, storm shadow , scalp , военная эскалация
Новости, Россия, Запад, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Караганов, Вооруженные силы Украины, ВСУ, военная помощь, ракеты, ATACMS, Storm Shadow , SCALP , военная эскалация

Песков рассказал о реакции Путина на угрозы ударов с Украины по России западными ракетами

12:44 15.09.2024
 
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Учения электронных пусков ОТРК Искандер-М - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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Президент России Владимир Путин предельно аккуратен в вопросе ответа на действия Запада по применению ВСУ западных вооружений для ударов по российской территории. Об этом 15 сентября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Отвечая на вопрос о возможности аналогичных действий применительно к западной территории, Песков сказал, что "у нас хватает специалистов, экспертов, весьма и весьма авторитетных экспертов, которые рассуждают очень активно на эту тему". В качестве примера он привёл Сергея Караганова – застрельщика идеи применения ядерного оружия для защиты национальных интересов России.
"У нас хватает таких рассуждений, но президент всегда предельно аккуратен с этим", - сказал пресс-секретарь российского лидера в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Ранее на эту тему: Запад пытается "красиво оформить" давно принятое решение об ударах по РФ — Лавров
Также на эту тему: Reuters раскрыл список потенциальных целей Киева на территории России
 
НовостиРоссияЗападУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинСергей КарагановВооруженные силы УкраиныВСУвоенная помощьракетыATACMSStorm ShadowSCALPвоенная эскалация
 
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