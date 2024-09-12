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Запад пытается "красиво оформить" давно принятое решение об ударах по РФ — Лавров

Запад пытается "красиво оформить" давно принятое решение об ударах по РФ — Лавров - 12.09.2024 Украина.ру

Запад пытается "красиво оформить" давно принятое решение об ударах по РФ — Лавров

Запад давно снял ограничения на удары Киевом дальнобойным оружием по РФ. Об этом 12 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе круглого стола по теме урегулирования ситуации вокруг Украины

2024-09-12T11:54

2024-09-12T11:54

2024-09-12T11:54

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"У нас нет сомнений, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки территории РФ было принято. Сейчас его пытаются покрасивее, поизящнее оформить в публичном пространстве", - объяснил он.Лавров также назвал визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лэмми в Киев "инсценировкой".Ранее Блинкен и Лэмми посетили Украину с визитом. Госсекретарь США после визита сообщил, что передаст президенту США Джо Байдену результаты обсуждения вопроса о предоставлении разрешения Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории РФ.Министр также отметил, что НАТО помимо все более и более дальнобойных вооружений передает Киеву данные своей военно-космической разведки, которые используются для определения местонахождения и поражения целей в глубине России.Кроме того, специалисты НАТО координируют удары по объектам гражданской инфраструктуры в РФ.В свою очередь российские вооруженные силы наносят удары только по тем объектам инфраструктуры Украины, которые напрямую завязаны на организацию боевых операций украинских войск, заверил он. Подробнее об ударах вглубь РФ - в материале Дальнобойные ракеты уже на Украине! Евстафьев о том, чем и как России пойти на опережение на сайте Украина.ру.

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новости, сергей лавров, украина, киев, россия, энтони блинкен, джо байден, нато, мид, удары