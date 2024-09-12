Запад пытается "красиво оформить" давно принятое решение об ударах по РФ — Лавров - 12.09.2024 Украина.ру
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Запад пытается "красиво оформить" давно принятое решение об ударах по РФ — Лавров
Запад пытается "красиво оформить" давно принятое решение об ударах по РФ — Лавров - 12.09.2024 Украина.ру
Запад пытается "красиво оформить" давно принятое решение об ударах по РФ — Лавров
Запад давно снял ограничения на удары Киевом дальнобойным оружием по РФ. Об этом 12 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе круглого стола по теме урегулирования ситуации вокруг Украины
2024-09-12T11:54
2024-09-12T11:54
новости
сергей лавров
украина
киев
россия
энтони блинкен
джо байден
нато
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удары
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"У нас нет сомнений, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки территории РФ было принято. Сейчас его пытаются покрасивее, поизящнее оформить в публичном пространстве", - объяснил он.Лавров также назвал визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лэмми в Киев "инсценировкой".Ранее Блинкен и Лэмми посетили Украину с визитом. Госсекретарь США после визита сообщил, что передаст президенту США Джо Байдену результаты обсуждения вопроса о предоставлении разрешения Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории РФ.Министр также отметил, что НАТО помимо все более и более дальнобойных вооружений передает Киеву данные своей военно-космической разведки, которые используются для определения местонахождения и поражения целей в глубине России.Кроме того, специалисты НАТО координируют удары по объектам гражданской инфраструктуры в РФ.В свою очередь российские вооруженные силы наносят удары только по тем объектам инфраструктуры Украины, которые напрямую завязаны на организацию боевых операций украинских войск, заверил он. Подробнее об ударах вглубь РФ - в материале Дальнобойные ракеты уже на Украине! Евстафьев о том, чем и как России пойти на опережение на сайте Украина.ру.
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новости, сергей лавров, украина, киев, россия, энтони блинкен, джо байден, нато, мид, удары
Новости, Сергей Лавров, Украина, Киев, Россия, Энтони Блинкен, Джо Байден, НАТО, МИД, удары

Запад пытается "красиво оформить" давно принятое решение об ударах по РФ — Лавров

11:54 12.09.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Запад давно снял ограничения на удары Киевом дальнобойным оружием по РФ. Об этом 12 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе круглого стола по теме урегулирования ситуации вокруг Украины
"У нас нет сомнений, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки территории РФ было принято. Сейчас его пытаются покрасивее, поизящнее оформить в публичном пространстве", - объяснил он.
Лавров также назвал визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лэмми в Киев "инсценировкой".
Ранее Блинкен и Лэмми посетили Украину с визитом. Госсекретарь США после визита сообщил, что передаст президенту США Джо Байдену результаты обсуждения вопроса о предоставлении разрешения Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории РФ.
Министр также отметил, что НАТО помимо все более и более дальнобойных вооружений передает Киеву данные своей военно-космической разведки, которые используются для определения местонахождения и поражения целей в глубине России.
Кроме того, специалисты НАТО координируют удары по объектам гражданской инфраструктуры в РФ.
"Резко возрастает с каждым днем количество целенаправленных атак на гражданские объекты, расстрелы мирных граждан", - сказал Лавров.
В свою очередь российские вооруженные силы наносят удары только по тем объектам инфраструктуры Украины, которые напрямую завязаны на организацию боевых операций украинских войск, заверил он.
Подробнее об ударах вглубь РФ - в материале Дальнобойные ракеты уже на Украине! Евстафьев о том, чем и как России пойти на опережение на сайте Украина.ру.
 
НовостиСергей ЛавровУкраинаКиевРоссияЭнтони БлинкенДжо БайденНАТОМИДудары
 
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