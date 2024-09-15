Линин: "ВСУ сейчас серьезно ослабли, у ВСУ все посыпалось" - 15.09.2024 Украина.ру
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Линин: "ВСУ сейчас серьезно ослабли, у ВСУ все посыпалось"
Линин: "ВСУ сейчас серьезно ослабли, у ВСУ все посыпалось" - 15.09.2024 Украина.ру
Линин: "ВСУ сейчас серьезно ослабли, у ВСУ все посыпалось"
Курская авантюра Владимира Зеленского негативно отразилась на способности ВСУ атаковать в ходе СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2024-09-15T09:06
2024-09-15T09:06
новости
россия
курская область
курск
владимир зеленский
кто
военкор
сво
военная техника
военная эскалация
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Армия России перебросила на Курское направление подразделения с опытом диверсионной тактики и тогда "у ВСУ все посыпалось", констатировал военкор."Они стали терять инициативу, людей и технику. А техника на таких пространствах имеет ключевое значение. Ты пешком не набегаешься. Ты должен на чем-то ездить. А моторесурс у любой техники ограничен. Особенно у гусеничной и тяжело бронированной. Потому что нагрузка на ходовую часть, амортизаторы и моторы колоссальная. Долго гонять без ремонта невозможно. А всю это логистику обеспечить тоже невозможно", - сказал Линин."ВСУ сейчас серьезно ослабли. Они бросили под Курск бригады, которые должны были ротировать подразделения, стоящие по всему фронту. И теперь мы им устроили "Орловско-Курскую дугу", в результате которой враг потеряет любую возможность атаковать где бы ни было", - уверен военкор.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.Полный текст интервью Евгений Линин: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Дмитрий Бавырин: Удары ракетами по России были козырем Трампа, но кризис ВСУ под Покровском все изменил
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новости, россия, курская область, курск, владимир зеленский, кто, военкор, сво, военная техника, военная эскалация, вооруженные силы украины, всу, потери всу
Новости, Россия, Курская область, Курск, Владимир Зеленский, КТО, военкор, СВО, военная техника, военная эскалация, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ

Линин: "ВСУ сейчас серьезно ослабли, у ВСУ все посыпалось"

09:06 15.09.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
Уничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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Курская авантюра Владимира Зеленского негативно отразилась на способности ВСУ атаковать в ходе СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Армия России перебросила на Курское направление подразделения с опытом диверсионной тактики и тогда "у ВСУ все посыпалось", констатировал военкор.
"Они стали терять инициативу, людей и технику. А техника на таких пространствах имеет ключевое значение. Ты пешком не набегаешься. Ты должен на чем-то ездить. А моторесурс у любой техники ограничен. Особенно у гусеничной и тяжело бронированной. Потому что нагрузка на ходовую часть, амортизаторы и моторы колоссальная. Долго гонять без ремонта невозможно. А всю это логистику обеспечить тоже невозможно", - сказал Линин.
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"ВСУ сейчас серьезно ослабли. Они бросили под Курск бригады, которые должны были ротировать подразделения, стоящие по всему фронту. И теперь мы им устроили "Орловско-Курскую дугу", в результате которой враг потеряет любую возможность атаковать где бы ни было", - уверен военкор.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
Полный текст интервью Евгений Линин: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Дмитрий Бавырин: Удары ракетами по России были козырем Трампа, но кризис ВСУ под Покровском все изменил
 
НовостиРоссияКурская областьКурскВладимир ЗеленскийКТОвоенкорСВОвоенная техникавоенная эскалацияВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУ
 
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