Линин: "ВСУ сейчас серьезно ослабли, у ВСУ все посыпалось"
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
© Пресс-служба Минобороны РФ
Курская авантюра Владимира Зеленского негативно отразилась на способности ВСУ атаковать в ходе СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Армия России перебросила на Курское направление подразделения с опытом диверсионной тактики и тогда "у ВСУ все посыпалось", констатировал военкор.
"Они стали терять инициативу, людей и технику. А техника на таких пространствах имеет ключевое значение. Ты пешком не набегаешься. Ты должен на чем-то ездить. А моторесурс у любой техники ограничен. Особенно у гусеничной и тяжело бронированной. Потому что нагрузка на ходовую часть, амортизаторы и моторы колоссальная. Долго гонять без ремонта невозможно. А всю это логистику обеспечить тоже невозможно", - сказал Линин.
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"ВСУ сейчас серьезно ослабли. Они бросили под Курск бригады, которые должны были ротировать подразделения, стоящие по всему фронту. И теперь мы им устроили "Орловско-Курскую дугу", в результате которой враг потеряет любую возможность атаковать где бы ни было", - уверен военкор.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
Полный текст интервью Евгений Линин: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.ру
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