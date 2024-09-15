https://ukraina.ru/20240915/1057422735.html

Линин: "ВСУ сейчас серьезно ослабли, у ВСУ все посыпалось"

Линин: "ВСУ сейчас серьезно ослабли, у ВСУ все посыпалось" - 15.09.2024 Украина.ру

Линин: "ВСУ сейчас серьезно ослабли, у ВСУ все посыпалось"

Курская авантюра Владимира Зеленского негативно отразилась на способности ВСУ атаковать в ходе СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

2024-09-15T09:06

2024-09-15T09:06

2024-09-15T09:06

новости

россия

курская область

курск

владимир зеленский

кто

военкор

сво

военная техника

военная эскалация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/08/1056752100_0:46:1127:679_1920x0_80_0_0_c0ce6c88115eb43f211f3c887fc7e478.jpg

Армия России перебросила на Курское направление подразделения с опытом диверсионной тактики и тогда "у ВСУ все посыпалось", констатировал военкор."Они стали терять инициативу, людей и технику. А техника на таких пространствах имеет ключевое значение. Ты пешком не набегаешься. Ты должен на чем-то ездить. А моторесурс у любой техники ограничен. Особенно у гусеничной и тяжело бронированной. Потому что нагрузка на ходовую часть, амортизаторы и моторы колоссальная. Долго гонять без ремонта невозможно. А всю это логистику обеспечить тоже невозможно", - сказал Линин."ВСУ сейчас серьезно ослабли. Они бросили под Курск бригады, которые должны были ротировать подразделения, стоящие по всему фронту. И теперь мы им устроили "Орловско-Курскую дугу", в результате которой враг потеряет любую возможность атаковать где бы ни было", - уверен военкор.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.Полный текст интервью Евгений Линин: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Дмитрий Бавырин: Удары ракетами по России были козырем Трампа, но кризис ВСУ под Покровском все изменил

https://ukraina.ru/20240912/1057400631.html

россия

курская область

курск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, курск, владимир зеленский, кто, военкор, сво, военная техника, военная эскалация, вооруженные силы украины, всу, потери всу