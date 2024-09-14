https://ukraina.ru/20240914/1057445559.html

Спецоперация на минувшей неделе. Упорные бои на ключевых участках фронта, уголовники-убийцы в ВСУ

Спецоперация на минувшей неделе. Упорные бои на ключевых участках фронта, уголовники-убийцы в ВСУ - 14.09.2024 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Упорные бои на ключевых участках фронта, уголовники-убийцы в ВСУ

С каждым днем меняется обстановка на Курском направлении. Наши подразделения проводят контрнаступление на южном фланге. Эта операция началась с неожиданного и внезапного удара, который застал врасплох противника.

2024-09-14T08:17

2024-09-14T08:17

2024-09-14T08:18

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Морпехи из 155-й бригады и десантники из 51-го полка 106-й дивизии, ударили по врагу в районе Коренево и Глушковского района, захватив ключевой населенный пункт Снагость. Это село играло важнейшую роль в системе снабжения вражеских сил. Снагость являлась узловым пунктом, через который ВСУ получали боеприпасы, топливо и провизию. В результате решительного контрудара, враг потерял контроль не только над Снагостью, но и над целой цепью сел, что фактически разрушило его оборонительные линии. Теперь, после удачного контрнаступления, наши войска готовятся к следующему шагу – наступлению на Любимовку, еще один важный, логистический пункт. Отсюда маневренные подразделения ВСУ получают поставки с западной стороны (район Кореновского) и направляют их на восток, в район Малой Локни.Вражеские силы, отступившие в Любимовку, подверглись мощному артиллерийскому и авиационному удару. Ударные вертолеты армейской авиации нанесли ряд точных ударов, причинив ощутимый урон противнику. Одновременно с наступлением на Любимовку, морпехи 155-й бригады морской пехоты атаковали вражеские позиции в районе населенных пунктов Гордеевка и Апанасовка. После ожесточенных боев, российским войскам удалось взять под контроль Гордеевку, что значительно усложняет оборонительные действия противника. В населенных пунктах Викторовка и Внезапное продолжаются операции по ликвидации очагов сопротивления противника и зачистке территории от остатков вражеских сил. Часть мобильных групп, попыталась укрыться в населенном пункте Бяхово. Однако, российские войска не дали противнику передышки и оперативно развернули наступление на Бяхово. В этом районе идут активные боевые действия.Уже сейчас перед командованием ВСУ стоит выбор — перебросить резервы с другого направления для удержания позиций в Кореневском районе или провести отвод войск с целью избежать их окружения.Среди отличившихся за минувшие дни стоит отметить расчёты гаубиц "Мста-Б" Воздушно-десантных войск, которые уничтожили скопление военнослужащих ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. "Артиллерийские подразделения одного из соединений ВДВ из состава группировки войск „Север “в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, бронетехнике и живой силе противника", — отметили в военном ведомстве.Разведчиками было обнаружено, что противник стягивает подразделения в районе одного из населенных пунктов, рассредоточивает их в захваченных домах и планирует дальнейшие действия. Уточняется, что расчёт гаубицы "Мста-Б" получил задачу и при помощи БПЛА-корректировщика нанес удар по целям, уничтожив их. За сутки украинские боевики потеряли 380 солдат. Уничтожено 15 единиц бронетехники, включая два танка, 13 ББМ (боевых бронированных машин), а также три орудия артиллерии и 11 легковых машин.А с начала украинского вторжения ВСУ потеряли в общей сложности в Курской области 11,8 тыс. солдат, 93 танка, 42 БМП (боевые машины пехоты), 74 БТР (бронетранспортера), 649 ББМ, 382 легковые машины, 89 орудий артиллерии, 24 установки РСЗО (реактивных систем залпового огня), включая семь американских HIMARS и пять MLRS, восемь ЗРК (зенитных ракетных комплексов), 22 станции РЭБ (радиоэлектронной борьбы), семь РЛС (радиолокационных станций) контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь инженерных машин, в том числе разграждения и разминирования.Продолжается уничтожение противника как под Курском, так и в украинской Сумской области, откуда ВСУ перебрасывают резервы и военную технику. По ним активно работает авиация и артиллерия. "Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории", — говорят в Минобороны РФ.Украинская армия из-за больших потерь и провальной мобилизации пополняет свои ряды осужденными из тюрем. Сейчас в ВСУ набирают тех, кто осуждён по тяжелым статьям 115, 116 и 117 УК Украины — убийство. Из бывших уголовников сформирован отдельный батальон "Шквал", который уже успел прославиться своей жестокостью и склонностью к мародерству. Сейчас это подразделение вербует в свои ряды убийц. Впрочем, не гнушаются этим и другие части. Вчерашние зэки есть и в ряде бригад ВСУ.О том, что батальон ВСУ "Шквал", который находится под Покровском и состоит из преступников, намерен пополнить свои ряды осужденными за убийство, сообщает и американское CNN со ссылкой на одного из украинских боевиков. Подобное решение объясняется тем, что у убийц есть "необходимые навыки, которые пригодятся на поле боя"."Необходимые навыки" — это совершенные убийства от одного до нескольких человек. По сути, украинская армия приглашает головорезов, которые уже почувствовали "вкус крови" и будут наиболее безжалостными и решительными в бою. Здесь есть и такой аспект — убийцы, осужденные на большие сроки заключения, в том числе и пожизненные, с большей готовностью соглашаются записаться "искупать вину" в ВСУ. Мелкие воришки-карманники, которым сидеть по два-три года от перспектив помереть на фронте отказываются.Призыв уголовников, тем более имеющих серьёзные сроки наказания — палка о двух концах. Это люди с уголовным прошлым, на которых уже лежит „печать "тюремных понятий. У них мелкая и трусливая душонка, за свою шкуру они пекутся больше, чем за чью-то иную. Одно дело ножом в подворотне размахивать, убивать женщин и стариков, а совсем другое — встретиться в бою с российским солдатом, который хорошо вооружен и обучен.Уже известны случаи, когда зеки из украинских „штрафбатов “отличились в тылу мародёрством, грабежами гражданского населения, пьянством и неповиновением командирам. А вот погибать и „искупать “они точно не намерены. Это просто бандитская шайка, которая легально получила в руки оружие и творит беззаконие. Украинская армия ещё нахлебается от такого пополнения. Отсутствие дисциплины — это такой „конек “для уголовников. А те, кто сидят за убийство, — не лучшее „пополнение“- ВСУ. Убить по привычке они могут и своих.CNN цитирует украинского офицера, который сетует, что моральный дух боевиков иссяк. Он это связывает с тем, что лучшее западное оружие было перенаправлено на операцию в Курском приграничье. В то же время ВСУ не хватает мотивации, а количество легкой и бронированной техники сокращается, что усложняет логистику и эвакуацию. При этом офицер не забывает отметить, что именно большие потери ВСУ, и коррупция командиров заставили украинских солдат "загрустить" и пытаться всячески уклоняться от участия в боевых действиях.Пополнение из числа бывших заключенных, которые выразили желание пополнить ряды ВСУ, ранее распределили по ряду бригад украинской армии. Такие "новобранцы" достались и 92-й отдельной штурмовой бригаде, которая действует на Харьковском направлении. Её потери были столь велики, что командование, в лице полковника Коробки было радо любому пополнению, хоть старому, хоть малому. Надо же кого-то кидать на очередное "мясо", как того требует главком ВСУ генерал Александр Сырский, который давно получил прозвище "мясник" за приказы идти на необдуманные штурмы.Но что-то не сложилось с мобилизованными заключенными в этой бригаде. Вчерашние сидельцы, хоть и переодетые в военную форму, геройствовать особо не спешат. И если постреливают, то большей частью по своим. В бригаде ВСУ произошла череда подозрительных смертей военнослужащих. Кто-то якобы попал в ДТП, кто-то пропал без вести, находясь в расположении бригады. Подозрение легло на мобилизованных заключенных, которые "наводили суету", торговали наркотиками, стреляли по гражданским. Погибшие бойцы, как предполагается, тоже из числа тех, кто не особенно хорошо относились к заключенным, за что и поплатились жизнью.Командование подобные случаи скрывает, а смерти списывают на безвозвратные потери и "пропавших без вести". Уголовники тем часом чувствуют себя в безопасности и устраивают свои порядки, запугивая не только новых сослуживцев, но и командиров, которые опасаются с ними связываться.На Донбасском направлении интенсивность обстрелов западной части территории ЛНР украинской армией снизится после взятия российскими силами города Северска в соседней ДНР. Для того чтобы уничтожить украинских боевиков и тем самым обезопасить наших граждан, нам нужно взять населенный пункт Северск. Такие сообщения поступают с линии боевого соприкосновения. Нам прежде всего надо продвинуться к данному населенному пункту, брать его в полуобхват. Для этого действуют наши войска на северо-западе и, естественно, в восточной части данного населенного пункта.Идёт продвижение наших подразделений по направлению к Северску со стороны Золотарёвки — это, по сути, лобовая атака, которая выдавливает противника. Как отмечает, например, военный эксперт Марочко, учитывая "плачевное положение дел" у группировки ВСУ в районе Лисичанска и Кременной в ЛНР, противник делает всё для того, чтобы "всячески препятствовать продвижению наших сил и освобождению населенного пункта Северск.Ситуация на Покровском направлении характеризуется активными боевыми действиями, ключевым моментом которых является штурм Украинска. Российские войска не только улучшили свои позиции на южной окраине города, но и развернули наступление с востока, прорвав оборону и войдя в город штурмовыми группами при поддержки артиллерии и авиации.Одновременно с этим российские штурмовые подразделения возобновили наступление в районе Селидово, закрепившись на восточной окраине города со стороны Михайловки. Однако, в отличие от штурма Украинска, здесь пока не наблюдается признаков полномасштабного наступления. Вероятно, российские войска планируют окружить Селидово с двух сторон, захватив город в "клещи", что позволит им взять его под полный контроль. На северных окраинах Горняка также идут бои, в то время как в районе Желанного Первого части 114-й бригады пытаются прорвать оборону украинских войск. Цель этой операции - завершить окружение противника восточнее реки Волчья, перекрыв пути отхода и закрепив контроль над этой территорией.С Донецкого фронта пришла долгожданная новость: официально освобождена Красногоровка. Бои здесь длились практически полгода. Также ВС РФ полностью выбили врага из Водяного, взяли под контроль шахту "Южнодонбасская №1" и террикон. Бои сместились к шахте "Южнодонбасская №3". В районе Павловки ВС РФ форсировали реку Кашлагач и закрепились на небольшом плацдарме. Это третий плацдарм на северном берегу Кашлагача, еще два – в Пречистовке и Золотой Ниве. Каждый из них позволяет двигаться к трассе Великая Новоселка-Курахово, чтобы перерезать ее и завершить охват Угледара.В пригородах Торецка продолжаются упорнейшие бои. Новгородское остается под контролем российских войск, над фенольным заводом поднят российский флаг. Есть продвижение в северо-восточной части Торецка, где накануне была отбита территория исправительной колонии. Упорные бои идут в Дружбе. На Часовярском участке фронта сильно разрушенная застройка не позволяет продвигаться в ней и закрепляться, враг активно использует артиллерию, дроны и фронтовую авиацию. Тем не менее, тактические успехи есть. Минобороны подтвердило освобождение Григоровки на северном фланге.На Харьковском направлении не прекращаются боестолкновения на Волчанском и Липцовском участках. На Купянском ВС РФ продолжают расширять клин к западу от Песчаного. По сообщениям с мест, бои постепенно приближаются к Кругляковке, что на берегу Оскола. К северо-западу от Купянска подразделения российской армии расширяют подконтрольную территорию вокруг Синьковки.На Запорожском направлении подразделения 1430 гвардейского полка 58-й гвардейской общевойсковой армии нанесли поражение силам ВСУ в районе Работино. На Ореховском участке ведутся локальные бои, линия боевого соприкосновения остается без существенных изменений. Операторы БПЛА ВС РФ планомерное уничтожают системы связи и пункты управления БПЛА в районе Каменского, где сообщалось о концентрации ВСУ.Стоит отметить еще одну, на мой взгляд, особенность. Почему-то мало кто об этом говорит, а аналогии напрашиваются. В 2022 году противник под Харьковом нанес главный удар. Мы вынуждены были отойти. А вспомогательный удар делал на Херсонском участке. В 2023 году – Работино. А отвлекающий- опять же на Херсонщине. То же самое наблюдается и сегодня. Основной удар он нанёс на Курском направлении, а Белгородский регион – это вспомогательный удар (обстрелы приграничных территорий и нанесение ракетно-бомбовых ударов в сторону Белгорода). Хотя удары уменьшились за минувшие несколько дней, но это еще ни о чем не говорит. Так или иначе, в планах противника - нанести ударов в сторону Крыма. Это в первую очередь геополитические интересы Пентагона и Великобритании. Но этим замыслам не суждено сбыться. Можно осторожно предположить, что кроме Курского и Харьковского направлений, развернутся активные наступательные действия со стороны российской армии по линии Покровск-Павлоград. Это важнейший транспортный, логистический узел, пожалуй, всего Донбасса. Именно оттуда идет переброска сил и средств на все направления Донбасского участка фронта. И если мы овладеем Павлоградом, на мой взгляд, у противника сразу же убавится желание действовать на юге в направлении Крыма.О том, что говорят о ситуации на фронте украинские эксперты и военные - в статье Дмитрия Ковалевича "Остановить российское наступление мы не можем. эксперты и военные о выходе из курской авантюры".

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россия, северск, курская область, александр сырский, алексей марочко, вооруженные силы украины, минобороны, cnn, спецоперация