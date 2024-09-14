"Начинается падение морального духа, разложение": военкор рассказал о важности ротации - 14.09.2024 Украина.ру
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"Начинается падение морального духа, разложение": военкор рассказал о важности ротации
"Начинается падение морального духа, разложение": военкор рассказал о важности ротации - 14.09.2024 Украина.ру
"Начинается падение морального духа, разложение": военкор рассказал о важности ротации
ВСУ не получается отдыхать в донецких шахтах – даже там требуется ротация личного состава, с которым у украинской армии непростая ситуация. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2024-09-14T06:10
2024-09-14T06:10
новости
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россия
вооруженные силы украины
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"Нет ротации — и войска, которые находятся на передовой, морально и психологически не выдерживают, - рассказал Линин. - Когда я ходил на ротации с "Пятнашкой", мы выдвигались на четыре дня. Ты стоишь на посту три часа, потом тебя меняют, отдыхаешь и снова заступаешь на пост, но эти четверо суток изматывают настолько, что приходишь и отсыпаешься. А это всего четверо суток".По его словам, бойцы устают даже тогда, когда не докучают БПЛА и "когда нет интенсивных боев, хотя противник не дает расслабиться"."А они считают, что сидя в шахтах, можно отдохнуть. Но как? Воздух влажный, вода артезианская, на солнце выйти нельзя. Начинается падение морального духа, разложение. Все это влияет на боеготовность частей, а все силы переброшены Сырским в Курскую область, поэтому некому помочь", - констатировал военкор.Также на эту тему интервью Владимир Орлов о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск
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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, пятнашка, всу, потери всу, кто, сво, днр, новые регионы
Новости, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Пятнашка, ВСУ, потери ВСУ, КТО, СВО, ДНР, Новые регионы

"Начинается падение морального духа, разложение": военкор рассказал о важности ротации

06:10 14.09.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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ВСУ не получается отдыхать в донецких шахтах – даже там требуется ротация личного состава, с которым у украинской армии непростая ситуация. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
"Нет ротации — и войска, которые находятся на передовой, морально и психологически не выдерживают, - рассказал Линин. - Когда я ходил на ротации с "Пятнашкой", мы выдвигались на четыре дня. Ты стоишь на посту три часа, потом тебя меняют, отдыхаешь и снова заступаешь на пост, но эти четверо суток изматывают настолько, что приходишь и отсыпаешься. А это всего четверо суток".
По его словам, бойцы устают даже тогда, когда не докучают БПЛА и "когда нет интенсивных боев, хотя противник не дает расслабиться".
"А они считают, что сидя в шахтах, можно отдохнуть. Но как? Воздух влажный, вода артезианская, на солнце выйти нельзя. Начинается падение морального духа, разложение. Все это влияет на боеготовность частей, а все силы переброшены Сырским в Курскую область, поэтому некому помочь", - констатировал военкор.
Также на эту тему интервью Владимир Орлов о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск
 
НовостиКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныПятнашкаВСУпотери ВСУКТОСВОДНРНовые регионы
 
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