"Начинается падение морального духа, разложение": военкор рассказал о важности ротации
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
ВСУ не получается отдыхать в донецких шахтах – даже там требуется ротация личного состава, с которым у украинской армии непростая ситуация. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
"Нет ротации — и войска, которые находятся на передовой, морально и психологически не выдерживают, - рассказал Линин. - Когда я ходил на ротации с "Пятнашкой", мы выдвигались на четыре дня. Ты стоишь на посту три часа, потом тебя меняют, отдыхаешь и снова заступаешь на пост, но эти четверо суток изматывают настолько, что приходишь и отсыпаешься. А это всего четверо суток".
По его словам, бойцы устают даже тогда, когда не докучают БПЛА и "когда нет интенсивных боев, хотя противник не дает расслабиться".
"А они считают, что сидя в шахтах, можно отдохнуть. Но как? Воздух влажный, вода артезианская, на солнце выйти нельзя. Начинается падение морального духа, разложение. Все это влияет на боеготовность частей, а все силы переброшены Сырским в Курскую область, поэтому некому помочь", - констатировал военкор.
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