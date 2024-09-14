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"Начинается падение морального духа, разложение": военкор рассказал о важности ротации

"Начинается падение морального духа, разложение": военкор рассказал о важности ротации - 14.09.2024 Украина.ру

"Начинается падение морального духа, разложение": военкор рассказал о важности ротации

ВСУ не получается отдыхать в донецких шахтах – даже там требуется ротация личного состава, с которым у украинской армии непростая ситуация. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

2024-09-14T06:10

2024-09-14T06:10

2024-09-14T06:10

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"Нет ротации — и войска, которые находятся на передовой, морально и психологически не выдерживают, - рассказал Линин. - Когда я ходил на ротации с "Пятнашкой", мы выдвигались на четыре дня. Ты стоишь на посту три часа, потом тебя меняют, отдыхаешь и снова заступаешь на пост, но эти четверо суток изматывают настолько, что приходишь и отсыпаешься. А это всего четверо суток".По его словам, бойцы устают даже тогда, когда не докучают БПЛА и "когда нет интенсивных боев, хотя противник не дает расслабиться"."А они считают, что сидя в шахтах, можно отдохнуть. Но как? Воздух влажный, вода артезианская, на солнце выйти нельзя. Начинается падение морального духа, разложение. Все это влияет на боеготовность частей, а все силы переброшены Сырским в Курскую область, поэтому некому помочь", - констатировал военкор.Также на эту тему интервью Владимир Орлов о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск

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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, пятнашка, всу, потери всу, кто, сво, днр, новые регионы