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"РЭБ и беспилотники – это всегда гонка": Линин рассказал об их роли в КТО
"РЭБ и беспилотники – это всегда гонка": Линин рассказал об их роли в КТО - 14.09.2024 Украина.ру
"РЭБ и беспилотники – это всегда гонка": Линин рассказал об их роли в КТО
ВСУ сопутствовал успех при вторжении в Курскую область благодаря подавлению российских БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2024-09-14T08:45
2024-09-14T08:45
2024-09-14T08:45
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"РЭБ и беспилотники – это всегда гонка, - констатировал он. - Сначала вражеские fpv-дроны доминируют на поле боя так, что тебе невозможно головы поднять. Потом РЭБ начинает более эффективно работать, ближайшие два-три месяца дроны тебя уже не так донимают. А потом снова происходит прорыв с дронами, и тебе снова приходится искать от них защиту.По словам военкора, ВСУ на смогли сосредоточить средства РЭБ, которые оказались эффективными. Они подавили российскую воздушную разведку и этому нечего было противопоставить."Но прошел месяц, и ситуация в корне начала меняться. Противник начал нести серьезные потери от наших дронов и наших РЭБ", - отметил Линин.Армия России заводит колонны бронетехники в населённые пункты и это, по мнению Линина, говорит о том, что "Украина тоже не смогла там закрепиться и организовать сплошную линию обороны"."На такой территории невозможно действовать силами нескольких бригад. Тебе нужен корпус, который уходит в прорыв, и второй корпус, который закрепляется (100-150 тысяч человек). А противник бросил в прорыв около 20 тысяч человек, из которых половина занимается логистикой. 10 тысяч активных штыков – это две-три бригады. А это не так много", - отметил военкор.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.Полный текст интервью Евгений Линин: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.руТакже о текущем моменте СВО - в интервью Владимир Евсеев: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар
https://ukraina.ru/20240912/1057398351.html
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новости, курская область, россия, сумы, кто, военкор, всу, минобороны рф, дроны, рэб, беспилотники, бпла
Новости, Курская область, Россия, Сумы, КТО, военкор, ВСУ, Минобороны РФ, дроны, РЭБ, беспилотники, БПЛА
"РЭБ и беспилотники – это всегда гонка": Линин рассказал об их роли в КТО
ВСУ сопутствовал успех при вторжении в Курскую область благодаря подавлению российских БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
"РЭБ и беспилотники – это всегда гонка, - констатировал он. - Сначала вражеские fpv-дроны доминируют на поле боя так, что тебе невозможно головы поднять. Потом РЭБ начинает более эффективно работать, ближайшие два-три месяца дроны тебя уже не так донимают. А потом снова происходит прорыв с дронами, и тебе снова приходится искать от них защиту.
По словам военкора, ВСУ на смогли сосредоточить средства РЭБ, которые оказались эффективными. Они подавили российскую воздушную разведку и этому нечего было противопоставить.
"Но прошел месяц, и ситуация в корне начала меняться. Противник начал нести серьезные потери от наших дронов и наших РЭБ", - отметил Линин.
Армия России
заводит колонны бронетехники в населённые пункты и это, по мнению Линина, говорит о том, что "Украина тоже не смогла там закрепиться и организовать сплошную линию обороны".
"На такой территории невозможно действовать силами нескольких бригад. Тебе нужен корпус, который уходит в прорыв, и второй корпус, который закрепляется (100-150 тысяч человек). А противник бросил в прорыв около 20 тысяч человек, из которых половина занимается логистикой. 10 тысяч активных штыков – это две-три бригады. А это не так много", - отметил военкор.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК
РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО
одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.