"РЭБ и беспилотники – это всегда гонка": Линин рассказал об их роли в КТО - 14.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240914/1057422550.html
"РЭБ и беспилотники – это всегда гонка": Линин рассказал об их роли в КТО
"РЭБ и беспилотники – это всегда гонка": Линин рассказал об их роли в КТО - 14.09.2024 Украина.ру
"РЭБ и беспилотники – это всегда гонка": Линин рассказал об их роли в КТО
ВСУ сопутствовал успех при вторжении в Курскую область благодаря подавлению российских БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2024-09-14T08:45
2024-09-14T08:45
новости
курская область
россия
сумы
кто
военкор
всу
минобороны рф
дроны
рэб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1b/1056517825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28cee4a9b2953a76e7214429fcbfa2ef.jpg
"РЭБ и беспилотники – это всегда гонка, - констатировал он. - Сначала вражеские fpv-дроны доминируют на поле боя так, что тебе невозможно головы поднять. Потом РЭБ начинает более эффективно работать, ближайшие два-три месяца дроны тебя уже не так донимают. А потом снова происходит прорыв с дронами, и тебе снова приходится искать от них защиту.По словам военкора, ВСУ на смогли сосредоточить средства РЭБ, которые оказались эффективными. Они подавили российскую воздушную разведку и этому нечего было противопоставить."Но прошел месяц, и ситуация в корне начала меняться. Противник начал нести серьезные потери от наших дронов и наших РЭБ", - отметил Линин.Армия России заводит колонны бронетехники в населённые пункты и это, по мнению Линина, говорит о том, что "Украина тоже не смогла там закрепиться и организовать сплошную линию обороны"."На такой территории невозможно действовать силами нескольких бригад. Тебе нужен корпус, который уходит в прорыв, и второй корпус, который закрепляется (100-150 тысяч человек). А противник бросил в прорыв около 20 тысяч человек, из которых половина занимается логистикой. 10 тысяч активных штыков – это две-три бригады. А это не так много", - отметил военкор.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.Полный текст интервью Евгений Линин: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.руТакже о текущем моменте СВО - в интервью Владимир Евсеев: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар
https://ukraina.ru/20240912/1057398351.html
курская область
россия
сумы
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1b/1056517825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_74894e54ec61c038e4b50eadfeee2674.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, сумы, кто, военкор, всу, минобороны рф, дроны, рэб, беспилотники, бпла
Новости, Курская область, Россия, Сумы, КТО, военкор, ВСУ, Минобороны РФ, дроны, РЭБ, беспилотники, БПЛА

"РЭБ и беспилотники – это всегда гонка": Линин рассказал об их роли в КТО

08:45 14.09.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ВСУ сопутствовал успех при вторжении в Курскую область благодаря подавлению российских БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
"РЭБ и беспилотники – это всегда гонка, - констатировал он. - Сначала вражеские fpv-дроны доминируют на поле боя так, что тебе невозможно головы поднять. Потом РЭБ начинает более эффективно работать, ближайшие два-три месяца дроны тебя уже не так донимают. А потом снова происходит прорыв с дронами, и тебе снова приходится искать от них защиту.
По словам военкора, ВСУ на смогли сосредоточить средства РЭБ, которые оказались эффективными. Они подавили российскую воздушную разведку и этому нечего было противопоставить.
"Но прошел месяц, и ситуация в корне начала меняться. Противник начал нести серьезные потери от наших дронов и наших РЭБ", - отметил Линин.
12 сентября, 10:04
ВС РФ взяли под полный огневой контроль Макеевку - МарочкоРоссийские военные взяли под огневой контроль населенный пункт Макеевка, находящийся на временно оккупированной ВСУ территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 12 сентября сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко
Армия России заводит колонны бронетехники в населённые пункты и это, по мнению Линина, говорит о том, что "Украина тоже не смогла там закрепиться и организовать сплошную линию обороны".
"На такой территории невозможно действовать силами нескольких бригад. Тебе нужен корпус, который уходит в прорыв, и второй корпус, который закрепляется (100-150 тысяч человек). А противник бросил в прорыв около 20 тысяч человек, из которых половина занимается логистикой. 10 тысяч активных штыков – это две-три бригады. А это не так много", - отметил военкор.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
Полный текст интервью Евгений Линин: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.ру
Также о текущем моменте СВО - в интервью Владимир Евсеев: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар
 
НовостиКурская областьРоссияСумыКТОвоенкорВСУМинобороны РФдроныРЭБбеспилотникиБПЛА
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:05Украина: Последние минуты. Цитаты недели
09:50Российская ПВО за ночь уничтожила 19 беспилотников ВСУ
09:29Американцы отрабатывают бои с армией России на базе Форт Ирвин в Калифорнии - РИА Новости
08:45"РЭБ и беспилотники – это всегда гонка": Линин рассказал об их роли в КТО
08:30Советник губернатора Курской области: "Никаких острых гуманитарных проблем в регионе нет"
08:17Спецоперация на минувшей неделе. Упорные бои на ключевых участках фронта, уголовники-убийцы в ВСУ
08:15Военкор рассказал, кто и как сдержал продвижение ВСУ в Курской области
08:10Эксперт: "Мы ближе к Третьей мировой, обмену ядерными ударами, чем во времена Карибского кризиса"
08:00Память и беспамятство: Столыпин в Киеве
07:45"Угрозой Киеву могут называть любого, кто не готов порвать на себе рубашку" - Трухачев
07:42Льстит Госдепу и мечтает о "Винницком княжестве". Чем знаменит бывший премьер-министр Владимир Гройсман
07:35Под Курском собрали огромное количество спецназа разной подведомственности, заявил Алехин
07:27Военкор Линин: "Наш Генштаб работает специфически, а ВСУ утонули в рутине и собственной глупости"
07:22Остановить российское наступление мы не можем.Украинские эксперты и военные о выходе из курской авантюры
07:04Линин: "Сперва надо физически уничтожить всех украинских операторов БПЛА"
06:58Владислав Евтушенко: У ВСУ в Полтаве есть много опасных объектов, но Россия обрушит их как в Авдеевке
06:39Ростислав Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины
06:39Советник губернатора Курской области не верит в многомесячные позиционные бои с ВСУ
06:10"Начинается падение морального духа, разложение": военкор рассказал о важности ротации
05:45Советник губернатора Курской области рассказал о паникёрстве
Лента новостейМолния