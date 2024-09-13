https://ukraina.ru/20240913/1057433159.html

Московский врач о героизме курских медиков и детях: Такой гражданской солидарности я не видела нигде

Московский врач о героизме курских медиков и детях: Такой гражданской солидарности я не видела нигде - 13.09.2024 Украина.ру

Московский врач о героизме курских медиков и детях: Такой гражданской солидарности я не видела нигде

По последним данным Минобороны российская армия перешла в контрнаступление на курском направлении. За двое суток освобождены десять населенных пунктов. Но ситуация в области остается напряженной.

2024-09-13T13:34

2024-09-13T13:34

2024-09-13T13:34

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украина

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Опасность атаки дронами сохраняется. Минно-взрывные ранения и ожоги – самые распространенные повреждения как среди военных, так и среди мирных жителей. В этих условиях курские медики творят порой чудеса, спасая раненых. Так 12 сентября в Курской областной больницы буквально вытащили с того света мужчину с повреждением сонной артерии. Он ехал на грузовой машине в Глушковском районе, когда его настиг боевой дрон. Осколок поразил артерию, вызвав сильное кровотечение. Однако врачам удалось спасти пациента.Такие случаи далеко не единичные. Только в областную больницу поступают десятки раненых в сутки, большинство из них – военнослужащие, многие - тяжелые. Это и ожоги, и внутренние кровотечения, и переломы. Ранения войны, одним словом.Корреспондент издания Украина.ру поговорила с одним из таких докторов из Москвы, которая две недели провела в Курской больнице и своими глазами увидела, что происходит в непосредственной близости с линией боевых действий.- Расскажите, пожалуйста, нашим читателям, с какими целями вы прибыли в Курскую область?- Наше руководство получило задание помочь курским медикам в организации работы, потому что опыт у московских врачей уже есть: они и в Луганск ездили, в Донецк, и в Белгород.Кстати, в Белгороде процесс оказания медицинской помощи раненным поставлен на высшем уровне. Бойцы распределяются на красную и желтую зоны, то есть – очень тяжелых и тяжелых. Это позволяет экономить драгоценное время, чтобы провести операцию и спасти жизнь пострадавшему. Вплоть до того, что в больнице оборудован подземный безопасный туннель для разгрузки раненных.Мы поехали в Курск наладить аналогичную работу. Состав врачей - анестезиологи, реаниматологи, все хирургические специальности (хирурги, травматологи, сосудистые хирурги, нейрохирурги, операционные медсестры). Это был большой отряд. Только из нашей больницы, наверное, человек 30 поехали. И Московская область очень хорошо была представлена. Мы оказались именно в Курской областной больнице. Это медучреждение, куда поступает основной поток раненых военных. Также на базе бывшего четырехэтажного госпиталя организовали военный госпиталь. В день поступают десятки раненых. В основном это минно-взрывные ранения. Если говорить о тяжести поражений- то более половины – тяжелые поражения. И ожоги, и рваные раны, переломы конечностей, осколочные поражения.В один день привезли 15 гражданских раненных – в их дом попала ракета. Но это исключение, потоки военных и гражданских стараются разделять. Мирных жителей, пострадавших от коптеров и мин, везут в больницу скорой помощи.Когда мы приехали, курские врачи были растеряны и не сразу оценили всю серьезность ситуации. Сейчас, конечно, они уже включились по полной: наладили потоки, разделили пациентов по тяжести ранения. Ведь зачастую счет идет на секунды, и правильная организация реанимационных мероприятий стоит бойцу жизни. А поначалу больница работала и на экстренных больных – раненых бойцах с передовой, - и на оказание плановой помощи. Это неправильно.Мирные не должны видеть тяжелых военных. Они поступают и с оружием, и с очень специфическими ранениями. Например, контузия. Такой пациент может вести себя агрессивно, кричать.И вот как раз наша задача – московских врачей – была организовать сортировку раненных, научить оказывать помощь в условиях боевых действий.Никто не говорит о низкой компетенции местных врачей - больница имеет третий уровень, там работают высококлассные специалисты. Но есть специфика работы в условиях военных действий.Врачи областной больницы в мирное время с чем сталкивались? Холециститы, грыжи, аппендициты и т.д. А сейчас реальность такова, что привозят одновременно десяток раненых с множественными поражениями печени, почек, кишечника, головы. И плюс ожоги. Вот с таким, конечно, курские врачи не сталкивались.Вот пример. Привезли двух бойцов. Один с осколочными ранениями и контузией, он кричит, потому что ничего не слышит, не понимает, что с ним происходит. И над ним стоят 20 медиков. А рядом лежит, на первый взгляд, нетяжелый пациент, который в сознании, бледноват, но у него внутреннее кровотечение, не меньше двух литров в полости, у него повреждены внутренние органы, его срочно нужно на операционный стол – иначе смерть. Так вот этой разницы курские врачи сразу и не видели. Это и есть специфика военного времени.- Сталкивались вы с реальной опасностью в Курской области?- Надо сказать, что подвиг курских врачей стоит отдельного акцента. Не только потому, что они буквально работают на переднем крае, не только потому, что они спасают тяжелораненых бойцов, часто совершая невозможное. Но и потому что сами находятся под прицелом. На них буквально объявлена охота. Не по законам военного времени, а в нарушение всех возможных конвенций и протоколов.Так в украинских пабликах распространяется информация, что за убитого врача полагается 3 млн гривен. И можно было бы принять это за фейк или провокацию, если бы не один показательный случай, когда на целую колонну "скорых" была устроена самая настоящая засада. В областную больницу поступил вызов. Позвонили из центральной районной больницы и сообщили о большом скоплении тяжелых раненных военнослужащих, которых нужно вывезти в областную больницу для оказания более квалифицированной помощи.На вызов отреагировали оперативно, и ночью (в целях безопасности) выехала колонна из десяти машин скорой помощи. Когда бригада приехала на место, вокруг – тишина и темень. Сторож встречает. Говорит, вы чего приехали, уезжайте скорее, вызова никакого не было, здесь дроны летают. И действительно в этот же момент налетел рой беспилотников, засверкало все, оглушительно работало ПВО. "Скорые" – врассыпную. Кто полем, кто проселками. Чудо, что никто из медиков не пострадал.А речь ведь о почти двух десятках врачей, которые могли погибнуть.- Что вас больше всего впечатлило во время этой командировки?- Меня очень впечатлили дети, которые прибегают в больницу помогать. Им по 14-15 лет, школьники. Вот пройдет обстрел – и они бегут в больницу. Ночью, днем – неважно.Есть и студенты-медики первых курсов, которые тоже на волонтерских началах, по своей инициативе помогают оказывать первую помощь. На них, на этих школьниках и студентах, лежит огромная работа. В часы большого потока раненых лишние руки очень нужны. Меня поразило, когда ночью произошел обстрел, и мальчишки, девчонки примчались на помощь.Они читают новостные каналы, знают обстановку в области. У них есть чаты, в которых они самоорганизовываются. Мы спрашивали, как вас родители отпускают, а они отвечают: они все понимают! И поразительно, что эти неподготовленные в общем школьники, это изнеженное поколение не боится никакой работы. Мы выдаем им хирургические халаты с волонтерскими опознавательными значками. И вот вам – готовый санитар. На этих ребятишках – перевозка раненых на каталках по коридору, уборка операционных, они перекладывают больных после операции, не боятся ни крови, ни сложных ранений.Кроме того, дети активно включились в волонтерское движение: бойцам привозят пиццу, бургеры, одежду. Студенты-медики вообще не заменимы при аврале. Они и капельницу поставят, и перевязку сделают, и уколы.Вообще такой гражданской солидарности, взаимопомощи я не видела нигде. А мне приходилось работать в разных горячих точках. Поразили меня обычные простые люди, которые на своих машинах едут в самые обстреливаемые районы вытаскивать раненых.Есть один уже "дежурный" волонтер – обычный курский бизнесмен. Он оставил свои дела и каждый день на личной "Ауди" с заклеенными номерами выезжает в районы, где ведутся боевые действия. Он объезжает небольшие села, лесопосадки, ищет раненных, и ежедневно привозит по 2-3 раненого бойца в больницу. Как он их находит? Не говорит. Но он реально спасает десятки жизней. Вот что им движет? Вот такой вот гражданский, человеческий подвиг.От редакции. Врачи очень часто бывают скромными, не любят публичности, потому что считают - главное их предназначение - спасать людей, а не выставлять себя. И поскольку часто их работа соседствует со смертью, убеждены, что рекламе, то есть пиару - здесь не место. Вот и наша собеседница, рассказав о подвиге коллег, отказалась фотографироваться для публикации. Уважая ее чувства, публикуем рисунок врача, который относится ко все и ни к кому конкретно.О том, как наши бойцы, офицеры спасают на поле боя раненых товарищей - в интервью "Штурмовик Капкан: Ангел мой, будь со мной. Ты вперед, я за тобой"

https://ukraina.ru/20150826/1014084748.html

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курская область, белгород, украина, минобороны, вооруженные силы украины, интервью