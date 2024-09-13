https://ukraina.ru/20240913/1057432224.html

Самая вымирающая страна в мире. Главное на Украине на 13:00 13 сентября

Самая вымирающая страна в мире. Главное на Украине на 13:00 13 сентября - 13.09.2024 Украина.ру

Самая вымирающая страна в мире. Главное на Украине на 13:00 13 сентября

Боевые действия в зоне СВО продолжаются; в результате обстрелов есть отключения света в пяти областях Украины; если Запад разрешит Киеву бить по России дальнобойными ракетами, Россия будет принимать соответствующие решения; в Курской области продолжается операция по уничтожению подразделений ВСУ; ЦРУ признало Украину самой вымирающей страной

2024-09-13T13:09

2024-09-13T13:09

2024-09-13T14:11

эксклюзив

сво

украина

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курская область

демография

запад

владимир путин

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Боевые действияПресс-центр группировки "Днепр" сообщает 13 сентября, что подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 39-й бригады береговой обороны (ВСУ. — Ред.) и 108-й бригады территориальной обороны в районах Белогорья и Малой Токмачки."Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, БТР М113, шесть автомобилей, 152-мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", — говорится в сообщении.Расчеты 203-мм САУ большой мощности "Пион" группировки войск "Запад" уничтожили командный пункт подразделения и живую силу ВСУ. Огонь с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами на дальности до 30 километров. Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение целей.ОбстрелыВ Покровске (украинское название Красноармейска) обстрелом ВС РФ поврежден еще один мост — Восточный, движение сохраняется по одной стороне моста, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на информацию областной военной администрации (ОВА).В Краматорске прилёты со стороны аэродрома, об этом 13 сентября сообщают местные паблики.В пяти областях Украины есть отключения света из-за обстрелов, сообщает компания "Укрэнерго" в утренней сводке 13 сентября. Отключения есть в Одесской, Ивано-Франковской, Донецкой, Херсонской и Харьковской областях. "Укрэнерго" призывает граждан не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 16:00 до 22:00.В то же время ВСУ продолжают попытки обстрелов объектов на территории России. По информации МО РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено двадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них восемь — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Белгородской области, три — над территорией Курской области, по два БПЛА сбито над территориями Смоленской и Орловской областей и один над территорией Калужской области.Утром (около 10:10 часов мск) силами ПВО уничтожен еще один украинский беспилотник над Белгородской областью. И еще один БПЛА самолетного типа был уничтожен около 11:50 мск.Накануне три человека погибли при ракетном обстреле украинскими войсками производственного участка Новотроицкого рудоуправления в Волновахском районе ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале. По его словам, "погибли трое мужчин — 1978, 1981 и 1985 годов рождения". Местные СМИ пишут, что обстрел велся высокоточными ракетами HIMARS, ракетами М30А1 (шрапнельные).Россия будет принимать решенияВ западных СМИ пишут о том, что Украине (киевскому режиму. — Ред.) дадут право на удары вглубь России британскими ракетами Storm Shadow или французскими аналогами Scalp. Так, издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.Politico со ссылкой на источники сообщает, что США и Великобритания могут разрешить Украине наносить удары по российской территории западным оружием во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, но, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, меняет всю природу конфликта, и Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.На Украине понимают, что возможное разрешение бить вглубь России западными ракетами резко обострит международную обстановку. "А это, в свою очередь, подрывает идею переговорного процесса и завершения войны по текущей линии фронта, которую продвигают не только страны глобального Юга, но и многие на Западе", — пишет издание "Страна.ua" в своем телеграм-канале.Ситуация в Курской областиРоссийские спецназовцы ликвидировали на позициях ВСУ в Курской области до 50 украинских военных, уничтожили пять опорных пунктов дислокации и три станции РЭБ, сообщили в пресс-службе Росгвардии.При этом применялись танки Т-72Б3М, расчеты противотанкового ракетного комплекса "Корнет" и минометы 2Б11. Поражение позиций ВСУ подтверждено кадрами объективного контроля с БПЛА. Сообщается, что "в результате налета потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, уничтожено пять опорных пунктов временной дислокации боевиков и три станции РЭБ.МО России информирует, что подразделения группировки войск "Север", продолжая наступательные действия, нанесли поражение формированиям 22-й и 44-й механизированным, 82-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки.За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 34 единицы бронетехники, двенадцать украинских военнослужащих сдались в плен.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 12 795 военнослужащих, много техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, говорится в сводке МО России.Вымирающая страна"Украина в этом году возглавила список стран с самым высоким уровнем смертности. Кроме того, в рейтинге рождаемости мы заняли последнюю строчку", — сообщает 13 сентября УНИАН со ссылкой на данные ЦРУ.По данным последних отчетов ЦРУ по глобальной статистике смертности и рождаемости, уровень смертности в Украине составляет 18,6 на 1000 человек. Это самый высокий показатель среди всех стран мира. При этом Украина занимает последнее место в мире по уровню рождаемости.Зато у Украины первое место по уровню выезда населения из страны, отмечает телеграм-канал "ЗеРада".В свою очередь, УНИАН ссылается на экспертов, которые утверждают, что, хотя рождаемость на Украине резко сократилась в условиях полномасштабной войны, "сама война и связанная с ней мобилизация играет здесь лишь опосредованную роль".В 2010–2013 годы ежегодно рождались около 500 тысяч детей. Однако за последние годы этот показатель упал более чем в два раза, отмечает украинское агентство. И приводит прогноз директора Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины (НАНУ) Эллы Либановой, согласно которому "ни 50, ни 40 миллионов граждан в Украине уже не будет — разве что в случае интенсивной иммиграции". УНИАН в связи с этим отмечает, что "это уже будут не украинцы и, скорее всего, даже не европейцы".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в материале "Мы войну будем называть миром. Украинские эксперты обнаружили, что они салфетка на столе США и Запада".

https://ukraina.ru/20240913/1057430610.html

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https://ukraina.ru/20240913/1057428385.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, потери всу, обстрелы, вс рф, курская область, демография, запад, владимир путин, россия, политика, днр, денис пушилин