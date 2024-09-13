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На Украине глава медкомиссии заработал десятки тысяч долларов на торговле "белыми билетами"

На Украине глава медкомиссии заработал десятки тысяч долларов на торговле "белыми билетами" - 13.09.2024 Украина.ру

На Украине глава медкомиссии заработал десятки тысяч долларов на торговле "белыми билетами"

Председатель и врач военно-врачебной комиссии в Кропивницком (бывший Кировоград) продавали призывникам "белые билеты". Об этом 13 сентября сообщили в Госбюро расследований (ГБР) Украины

2024-09-13T12:27

2024-09-13T12:27

2024-09-13T12:27

мобилизация

уклонисты

новости

украина

кропивницкий

кировоград

гбр

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Председатель комиссии брал за услуги от двух до десяти тысяч долларов с уклониста.Врач диспансера, которую он задействовал в своей схеме, искала желающих избежать мобилизации и ставила ложные диагнозы.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.

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мобилизация, уклонисты, новости, украина, кропивницкий, кировоград, гбр