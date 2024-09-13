На Украине глава медкомиссии заработал десятки тысяч долларов на торговле "белыми билетами" - 13.09.2024 Украина.ру
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На Украине глава медкомиссии заработал десятки тысяч долларов на торговле "белыми билетами"
На Украине глава медкомиссии заработал десятки тысяч долларов на торговле "белыми билетами" - 13.09.2024 Украина.ру
На Украине глава медкомиссии заработал десятки тысяч долларов на торговле "белыми билетами"
Председатель и врач военно-врачебной комиссии в Кропивницком (бывший Кировоград) продавали призывникам "белые билеты". Об этом 13 сентября сообщили в Госбюро расследований (ГБР) Украины
2024-09-13T12:27
2024-09-13T12:27
мобилизация
уклонисты
новости
украина
кропивницкий
кировоград
гбр
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Председатель комиссии брал за услуги от двух до десяти тысяч долларов с уклониста.Врач диспансера, которую он задействовал в своей схеме, искала желающих избежать мобилизации и ставила ложные диагнозы.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
украина
кропивницкий
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мобилизация, уклонисты, новости, украина, кропивницкий, кировоград, гбр
мобилизация, уклонисты, Новости, Украина, Кропивницкий, Кировоград, ГБР

На Украине глава медкомиссии заработал десятки тысяч долларов на торговле "белыми билетами"

12:27 13.09.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Председатель и врач военно-врачебной комиссии в Кропивницком (бывший Кировоград) продавали призывникам "белые билеты". Об этом 13 сентября сообщили в Госбюро расследований (ГБР) Украины
Председатель комиссии брал за услуги от двух до десяти тысяч долларов с уклониста.
Врач диспансера, которую он задействовал в своей схеме, искала желающих избежать мобилизации и ставила ложные диагнозы.
"В течение полугода действия схемы дельцы заработали на уклоняющихся более миллиона гривен (24,4 тысячи долларов). Главу военно-врачебной комиссии и сообщницу правоохранители задержали во время дележки оплаты за очередной "белый" билет", - добавили в ГБР.
О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
 
мобилизацияуклонистыНовостиУкраинаКропивницкийКировоградГБР
 
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Заголовок открываемого материала
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12:27На Украине глава медкомиссии заработал десятки тысяч долларов на торговле "белыми билетами"
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