На Украине глава медкомиссии заработал десятки тысяч долларов на торговле "белыми билетами"
Председатель и врач военно-врачебной комиссии в Кропивницком (бывший Кировоград) продавали призывникам "белые билеты". Об этом 13 сентября сообщили в Госбюро расследований (ГБР) Украины
Председатель комиссии брал за услуги от двух до десяти тысяч долларов с уклониста.
Врач диспансера, которую он задействовал в своей схеме, искала желающих избежать мобилизации и ставила ложные диагнозы.
"В течение полугода действия схемы дельцы заработали на уклоняющихся более миллиона гривен (24,4 тысячи долларов). Главу военно-врачебной комиссии и сообщницу правоохранители задержали во время дележки оплаты за очередной "белый" билет", - добавили в ГБР.
О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.