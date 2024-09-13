На смену одним придут другие: экс-сотрудник спецслужб о круговороте шпионов-дипломатов - 13.09.2024 Украина.ру
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На смену одним придут другие: экс-сотрудник спецслужб о круговороте шпионов-дипломатов
На смену одним придут другие: экс-сотрудник спецслужб о круговороте шпионов-дипломатов - 13.09.2024 Украина.ру
На смену одним придут другие: экс-сотрудник спецслужб о круговороте шпионов-дипломатов
Дипломаты в любой стране выполняют функции разведчиков, которые действуют исключительно в интересах своей страны. В посольствах всегда работают шпионы, а их высылка не всегда говорит об эскалации обстановки в мире, заявил Украине.ру эксперт
2024-09-13T12:39
2024-09-13T12:39
россия
сша
великобритания
фсб
мид
дипломатические отношения
дипломаты
шпионы
иностранные агенты
сво
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Так прокомментировал отзыв аккредитации шестерых сотрудников политического отдела британского посольства, в действиях которых нашли признаки разведывательно-подрывной работы, бывший сотрудник спецслужб, создатель компании "Интернет-розыск" Игорь Бедеров. В пятницу ФСБ сообщила, что получила документы, подтверждающие причастность Великобритании к эскалации международной военно-политической обстановки с целью нанесения стратегического поражения России. "Указанные документы свидетельствуют о том, что в Великобритании головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики на российском направлении (и в странах, ранее входивших в СССР) является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, преобразованный после начала СВО на Украине в спецслужбу, основной задачей которой является нанесение нашей стране стратегического поражения", - говорится в заявлении спецслужбы. На основе полученных данных и с учетом многочисленных недружественных шагов Лондона, было принято решение прекратить аккредитацию шестерых сотрудников британского посольства."Мы устали терпеть этот цирк в виде пробежек по Третьему кольцу в дождь через всю Москву и лесопарки, однодневные визиты в соседние со столицей города с целью посидеть несколько часов на скамейке в лютый мороз. Или многократные смены общественного транспорта и такси с целью скрыть от органов безопасности посещение какого-нибудь слета НКО-иноагентов, занимающихся лоббизмом интересов мигрантов", — прокомментировал их деятельность оперативный сотрудник ФСБ в эфире телеканала Россия 24. Как пояснил собеседник издания Украина.ру Бедеров, ничего удивительного в обнаружении такой работы дипломатов и ее обнародовании нет, а история знает массу подобных примеров. Северная столица в 1780 году стала первым городом, где появилась американская дипмиссия в России. Дипломатические отношения уже с СССР были установлены только спустя 153 года, когда начало работать посольство США в Москве. Отдел прессы и культуры США в Санкт-Петербурге открылся в 1993 году. Как уточняется, его задача заключалась в "координации работы сети информационных центров". В 2018 году МИД РФ сообщил о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге и высылке 60 американских дипломатов. Это стало ответной мерой на решение Вашингтона выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство России в Сиэтле. "Мы помним, как стремительно выросли приезды в Россию различных бизнесменов, журналистов и прочих представителей коммерции из Прибалтики, Латвии, Польши, Литвы. То есть США начали пытаться за счет других ресурсов замещать источники информации, заводить агентуру, приводить деньги, что ранее замыкалось на работе посольства и консульства", - пояснил Бедеров. Известны и другие, недавние случаи обнаружения разведывательно-подрывной работы британцев в России. Зимой ФСБ информировала, что в Херсонской области вскрыли деятельность организации из Великобритании "Британский совет", занимавшейся разведкой для киевского режима. Было установлено, что это формирование использовало украинских беженцев, проживающих на территории Великобритании, в качестве источников информации военно-политического характера через имеющиеся близкие связи в новом российском регионе. По словам эксперта, ничего удивительного в высылке сегодняшних британских дипломатов нет, хотя в медиа уже успели связать эти действия с нарастающей эскалацией мировой обстановки. Заявление ФСБ не говорит об угрозе глобальной безопасности, если это не страны являющиеся глобальными модераторами, такими как Соединенные Штаты или претендующими на этот статус, как Китай, сказал он, и добавил, что на смену одним всегда приходят другие агенты. Подробно по теме – в интервью политического обозревателя РИА "Новости" Петра Акопова "Эксперт рассказал, когда уровень эскалации будет близок к ограниченному ядерному конфликту" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240912/1057405041.html
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Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
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россия, сша, великобритания, фсб, мид, дипломатические отношения, дипломаты, шпионы, иностранные агенты, сво, спецоперация, спецслужба, военная эскалация, запад
Россия, США, Великобритания, ФСБ, МИД, дипломатические отношения, дипломаты, шпионы, иностранные агенты, СВО, Спецоперация, спецслужба, военная эскалация, Запад

На смену одним придут другие: экс-сотрудник спецслужб о круговороте шпионов-дипломатов

12:39 13.09.2024
 
шпионы Великобритании в РФ
шпионы Великобритании в РФ
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Анастасия Градинарова
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Дипломаты в любой стране выполняют функции разведчиков, которые действуют исключительно в интересах своей страны. В посольствах всегда работают шпионы, а их высылка не всегда говорит об эскалации обстановки в мире, заявил Украине.ру эксперт
Так прокомментировал отзыв аккредитации шестерых сотрудников политического отдела британского посольства, в действиях которых нашли признаки разведывательно-подрывной работы, бывший сотрудник спецслужб, создатель компании "Интернет-розыск" Игорь Бедеров.
В пятницу ФСБ сообщила, что получила документы, подтверждающие причастность Великобритании к эскалации международной военно-политической обстановки с целью нанесения стратегического поражения России.
"Указанные документы свидетельствуют о том, что в Великобритании головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики на российском направлении (и в странах, ранее входивших в СССР) является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, преобразованный после начала СВО на Украине в спецслужбу, основной задачей которой является нанесение нашей стране стратегического поражения", - говорится в заявлении спецслужбы.
На основе полученных данных и с учетом многочисленных недружественных шагов Лондона, было принято решение прекратить аккредитацию шестерых сотрудников британского посольства.
"Мы устали терпеть этот цирк в виде пробежек по Третьему кольцу в дождь через всю Москву и лесопарки, однодневные визиты в соседние со столицей города с целью посидеть несколько часов на скамейке в лютый мороз. Или многократные смены общественного транспорта и такси с целью скрыть от органов безопасности посещение какого-нибудь слета НКО-иноагентов, занимающихся лоббизмом интересов мигрантов", — прокомментировал их деятельность оперативный сотрудник ФСБ в эфире телеканала Россия 24.
Как пояснил собеседник издания Украина.ру Бедеров, ничего удивительного в обнаружении такой работы дипломатов и ее обнародовании нет, а история знает массу подобных примеров.
"Любые дипломаты - это те же самые разведчики, которые так или иначе выполняют задачи государства. А они, как известно, могут быть различными у любой страны. Мы помним, как еще лет так 15-20 назад прекрасно работал отдел прессы и культуры США в Генеральном консульстве США в Санкт-Петербурге. Как работали связанные с ним общественные организации, как они все координировали деятельность оппозиционных СМИ и критиков", - напомнил экс-сотрудник спецслужб.
Северная столица в 1780 году стала первым городом, где появилась американская дипмиссия в России. Дипломатические отношения уже с СССР были установлены только спустя 153 года, когда начало работать посольство США в Москве.
Отдел прессы и культуры США в Санкт-Петербурге открылся в 1993 году. Как уточняется, его задача заключалась в "координации работы сети информационных центров". В 2018 году МИД РФ сообщил о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге и высылке 60 американских дипломатов. Это стало ответной мерой на решение Вашингтона выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство России в Сиэтле.
"Мы помним, как стремительно выросли приезды в Россию различных бизнесменов, журналистов и прочих представителей коммерции из Прибалтики, Латвии, Польши, Литвы. То есть США начали пытаться за счет других ресурсов замещать источники информации, заводить агентуру, приводить деньги, что ранее замыкалось на работе посольства и консульства", - пояснил Бедеров.
Известны и другие, недавние случаи обнаружения разведывательно-подрывной работы британцев в России. Зимой ФСБ информировала, что в Херсонской области вскрыли деятельность организации из Великобритании "Британский совет", занимавшейся разведкой для киевского режима.
Было установлено, что это формирование использовало украинских беженцев, проживающих на территории Великобритании, в качестве источников информации военно-политического характера через имеющиеся близкие связи в новом российском регионе.
По словам эксперта, ничего удивительного в высылке сегодняшних британских дипломатов нет, хотя в медиа уже успели связать эти действия с нарастающей эскалацией мировой обстановки.
Заявление ФСБ не говорит об угрозе глобальной безопасности, если это не страны являющиеся глобальными модераторами, такими как Соединенные Штаты или претендующими на этот статус, как Китай, сказал он, и добавил, что на смену одним всегда приходят другие агенты.
Подробно по теме – в интервью политического обозревателя РИА "Новости" Петра Акопова "Эксперт рассказал, когда уровень эскалации будет близок к ограниченному ядерному конфликту" на сайте Украина.ру.
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