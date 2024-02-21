https://ukraina.ru/20240221/1053443078.html

Британский совет шпионов: новые регионы РФ под прицелом "благотворителей" из MI-6

Британский совет шпионов: новые регионы РФ под прицелом "благотворителей" из MI-6 - 21.02.2024 Украина.ру

Британский совет шпионов: новые регионы РФ под прицелом "благотворителей" из MI-6

В среду, 21 февраля, ФСБ РФ обнародовала факты шпионской деятельности благотворительной организации Британский совет (British Council) в Херсонской области. Идет установление всех фактов и выявление лиц, сотрудничающих с этой структурой

2024-02-21T12:54

2024-02-21T12:54

2024-02-21T12:54

эксклюзив

украина

россия

херсонская область

шпионы

великобритания

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С использованием беженцевСогласно ФСБ, Британский совет действовал в Херсонской области через подконтрольные структуры и осуществлял там разведывательную деятельность для украинских властей.Отмечается, что российские спецслужбы в настоящее время проверяют деятельность этой организации в регионе, а также лиц, которые на конфиденциальной основе сотрудничали с этой структурой.На британскую сеть шпионажа в Херсонской области удалось выйти благодаря жителю Новой Маячки, гражданину РФ Сергею Чебукину, который разделял ультранационалистические взгляды и попал под влияние агентуры Британского совета. В какой-то момент он осознал, в какую историю влип и обратился к российским правоохранителям.Под крышей ее величестваПрообраз Британского совета под названием Британский комитет по связям с другими странами был основан еще в 1934 году. Как водится, цели официально заявлялись исключительно благие – развитие сотрудничества между государствами, научный, культурный обмен, развитие образования и прочее из серии за все хорошее против всего плохого.Впрочем, истинное предназначение организации вскрылось довольно быстро: за ширмой гуманитарных офисов Британского совета оказались скрыты целые шпионские центры МI-6.Организационная структура и статус организации были оформлены не без изящества: общественная благотворительная структура, но созданная по указу британского правительства, с советом попечителей, но во главе с королевой-королем, часть британского МИД, но работает независимо от него.Последнее было придумано, чтобы оставить за Британским советом свободу маневра – там, где это позволялось, они работали в рамках дипмиссии, если встречали какое-то противодействие, то уходили сугубо в общественную и благотворительную сферу.Похожая ситуация и с финансированием этой структуры. Частично ее деятельность оплачивается из казны Великобритании, частично – за счет оплаченных курсов иностранных языков.Британский совет в РФВ Советском Союзе Британский совет не пускали в страну и близко, однако все изменилось после крушения СССР – в получившие независимость страны буквально хлынули структуры совета и пустили там глубокие корни.В РФ первый офис этой организации был открыт в Москве в 1992 году. В 2000 году заработали еще три центра – в Петрозаводске, Иркутске и Самаре. В течение следующих лет были открыты отделения в Томске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Красноярске.Все они, кроме московского, были закрыты еще в середине нулевых. Дольше всех продержался столичный офис, его работу прекратили в 2018 году после попытки убийства в Британии Сергея Скрипаля, в котором обвинили Россию. Как ответ на недружественные действия Лондона и был закрыт московский филиал совета, который к тому же имел неясный с точки зрения российского законодательства статус. За несколько лет до этого в РФ уже задерживались за шпионаж агенты Mi-6, которые работали под прикрытием Британского совета.Он напомнил, что власти Великобритании так и не дали разрешения на открытие Российского центра науки и культуры, который имеет аналогичные цели, которые заявлены Британским советом.Британский совет на УкраинеНаряду с Россией, особую активность организация развила на Украине.В этой стране в домайданную эпоху офисы совета действовали в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Донецке.В Одессе, например, Британский совет располагается в здании гуманитарного университета.Основное публичное направление деятельности организации на Украине – изучение английского языка. Особый размах это приобрело в 2016 году, который властями страны был объявлен годом английского языка. По всей Украине тогда прошли специальные обучающие лагеря, где одним из преподавателей стал даже британский посол.Обычно такие ориентированные на туземную молодежь мероприятия становятся неплохой вербовочной базой для западных разведок: вестернизированные молодые люди охотно идут на контакт, отправляются на стажировки, подсаживаются на гранты, встраиваются во власть и бизнес, становясь в итоге в своих странах проводниками нужной центру линии.В России Британскому совету в конечном итоге дали по рукам, однако интерес "благотворителей" из Соединенного Королевства к нашей стране как видно по херсонской истории не угас. Включение в состав РФ новых регионов требует пристального внимания к местной грантоедской публике, которой при Украине оказывался режим наибольшего благоприятствования.В условиях специальной военной операции шпионская деятельность псевдо-популяризаторов языков и культуры носит не просто подрывной характер, а являет собою прямую угрозу жизни российских граждан и военнослужащих.

https://ukraina.ru/20240220/1053403913.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, херсонская область, шпионы, великобритания