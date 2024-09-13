Операция серьезная: эксперт рассказал, почему к взятию Селидово нужно готовиться "без шашек наголо" - 13.09.2024 Украина.ру
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Операция серьезная: эксперт рассказал, почему к взятию Селидово нужно готовиться "без шашек наголо"
Операция серьезная: эксперт рассказал, почему к взятию Селидово нужно готовиться "без шашек наголо" - 13.09.2024 Украина.ру
Операция серьезная: эксперт рассказал, почему к взятию Селидово нужно готовиться "без шашек наголо"
Селидово – это большой город, близкий по населению к Артемовску. Поэтому двигаться к нему надо поступательно и "без шашек наголо", чтобы не оказаться заложниками собственных успехов и не получить фланговый удар. Об этом изданию Украина.ру рассказал автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2024-09-13T03:00
2024-09-13T03:00
новости
селидово
артемовск
украина
россия
днр
наступление
бои
вс рф
угледар
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Что касается Селидово, то российские части туда "борзо заскочили", но ВСУ смогли ответить на этот шаг, поскольку этот город имеет даже большее значение, чем Угледар, отметил эксперт.Не зря украинское командование перебросило оттуда под Селидово 72-ю бригаду ВСУ в большом составе, которая "спасла" там ситуацию, задержав взятие города на какое-то время, добавил журналист.Селидово – это большой город, близкий по населению к Артемовску. Поэтому двигаться к нему надо поступательно и "без шашек наголо", чтобы не оказаться заложниками собственных успехов и не получить фланговый удар из того же Украинска, уверен эксперт."Фланги надо обеспечивать перед серьезными операциями. А взятие Селидово – операция серьезная", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой читайте на сайте Украина.руО других аспектах специальной военной операции на Украине — в материале Сергея Зуева: Украинское досье. Третья осень СВО: перспективы победы на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240912/1057405041.html
селидово
артемовск
украина
россия
днр
угледар
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, селидово, артемовск, украина, россия, днр, наступление, бои, вс рф, угледар, штурм
Новости, Селидово, Артемовск, Украина, Россия, ДНР, наступление, бои, ВС РФ, Угледар, штурм

Операция серьезная: эксперт рассказал, почему к взятию Селидово нужно готовиться "без шашек наголо"

03:00 13.09.2024
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Селидово – это большой город, близкий по населению к Артемовску. Поэтому двигаться к нему надо поступательно и "без шашек наголо", чтобы не оказаться заложниками собственных успехов и не получить фланговый удар. Об этом изданию Украина.ру рассказал автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Что касается Селидово, то российские части туда "борзо заскочили", но ВСУ смогли ответить на этот шаг, поскольку этот город имеет даже большее значение, чем Угледар, отметил эксперт.
Не зря украинское командование перебросило оттуда под Селидово 72-ю бригаду ВСУ в большом составе, которая "спасла" там ситуацию, задержав взятие города на какое-то время, добавил журналист.
"Нам бы очень повезло, если бы мы взяли Селидово с наскока. Но я понимал, что сейчас для нас важнее сконцентрироваться на более мелких оперативных задачах вроде взятия Украинска и Горняка, чтобы высвободить наши резервы для последующего штурма Селидово", — сообщил Ермаков.
Селидово – это большой город, близкий по населению к Артемовску. Поэтому двигаться к нему надо поступательно и "без шашек наголо", чтобы не оказаться заложниками собственных успехов и не получить фланговый удар из того же Украинска, уверен эксперт.
"Фланги надо обеспечивать перед серьезными операциями. А взятие Селидово – операция серьезная", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой читайте на сайте Украина.ру
О других аспектах специальной военной операции на Украине — в материале Сергея Зуева: Украинское досье. Третья осень СВО: перспективы победы на сайте Украина.ру
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