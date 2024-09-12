https://ukraina.ru/20240912/1057394056.html

"Кадры напоминают апокалипсис": Ермаков рассказал, почему сейчас ВСУ могут быстро уйти из Угледара

"Кадры напоминают апокалипсис": Ермаков рассказал, почему сейчас ВСУ могут быстро уйти из Угледара - 12.09.2024 Украина.ру

"Кадры напоминают апокалипсис": Ермаков рассказал, почему сейчас ВСУ могут быстро уйти из Угледара

Надеюсь, ВС РФ скоро возьмут шахту №3, хотя противник будет за нее бодаться. После этого они двинутся на дорогу, которая соединяет Богоявленку и Угледар. Это – последняя артерия, по которой ВСУ осуществляют снабжение. Об оперативной обстановке на фронтах СВО изданию Украина.ру рассказал автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2024-09-12T05:30

2024-09-12T05:30

2024-09-12T05:48

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всу

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шахты

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Угледар – это несколько улиц с высотной застройкой, это город-гора. Я там был, когда снимал репортаж с ребятами из WarGonzo. Перепад высот там составляет 60-70 метров, а это очень много, рассказал эксперт.Водяное – это мощное "укрепсело". Российские войска там взяли "Южнодонбасскую шахту №1" и сконцентрировали усилия на "Южнодонбасской шахте №3", отметил журналист. Если ВС РФ установят над ней контроль, все проселочные дороги бойцы тоже перережут. ВСУ это понимают. Если ВСУ так быстро оставили Новогродовку, то они могут уйти и из Угледара. Потому что кадры, которые публикует противник, действительно напоминают апокалипсис, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой читайте на сайте Украина.руО том, когда ВС РФ могут освободить Курскую область и зайти в Сумы — в интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240911/1057376030.html

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новости, россия, угледар, сумы, всу, сво, наступление, логистика, дороги, шахты, бои