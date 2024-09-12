Эксперт объяснил, почему чтобы повысить обороноспособность, Европе нужно решить четыре проблемы - 12.09.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему чтобы повысить обороноспособность, Европе нужно решить четыре проблемы
Эксперт объяснил, почему чтобы повысить обороноспособность, Европе нужно решить четыре проблемы - 12.09.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему чтобы повысить обороноспособность, Европе нужно решить четыре проблемы
У Европы нет технологического превосходства, нет свободных денег, дорогая рабочая сила, нет дешевой энергии. А без этих обстоятельств любая реиндустриализация Европы невозможна. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
2024-09-12T04:30
2024-09-12T04:30
новости
европа
украина
россия
марио драги
алексей зубец
ес
оборона
модернизация
вооружения
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Ранее экс-глава Европейского центробанка Марио Драги представил доклад "Конкурентоспособность ЕС: взгляд в будущее". По его словам, оборонная промышленность Евросоюза требует огромных инвестиций для восполнения истощенных запасов, включая те, которые были направлены на поддержку Украины.Неизвестно, как Драги представляет себе, что можно предложить вынуть деньги из социальных расходов и отправить их на пополнение оборонных запасов для Украины. Если об этом заявить в парламенте, завтра же там будет новый премьер-министр, сказал эксперт.Марио Драги неглупый человек, он представляет, как работает европейская экономика. Он прекрасно понимает, что положения его программы нереализуемы, отметил он.Решить проблемы повышения обороноспособности и индустриализации можно одним способом: за счет резкого понижения уровня жизни. То есть люди должны отказаться от зарплат и работать за деньги в два раза меньше. И тогда процессы модернизации в Европе возможны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Зубца: Европа хочет вернуть былую славу, но есть четыре проблемы, которые ведут ее к катастрофе читайте на сайте Украина.руПодробно о докладе экс-главы ЕЦБ Марио Драги читайте в материале Супер Марио спасает Европу: что стоит за резонансным докладом Драги и при чем здесь США на сайте Украина.ру
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новости, европа, украина, россия, марио драги, алексей зубец, ес, оборона, модернизация, вооружения, расходы, деньги
Новости, Европа, Украина, Россия, Марио Драги, Алексей Зубец, ЕС, оборона, модернизация, вооружения, расходы, деньги

Эксперт объяснил, почему чтобы повысить обороноспособность, Европе нужно решить четыре проблемы

04:30 12.09.2024
 
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танк леопард - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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У Европы нет технологического превосходства, нет свободных денег, дорогая рабочая сила, нет дешевой энергии. А без этих обстоятельств любая реиндустриализация Европы невозможна. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Ранее экс-глава Европейского центробанка Марио Драги представил доклад "Конкурентоспособность ЕС: взгляд в будущее". По его словам, оборонная промышленность Евросоюза требует огромных инвестиций для восполнения истощенных запасов, включая те, которые были направлены на поддержку Украины.
Неизвестно, как Драги представляет себе, что можно предложить вынуть деньги из социальных расходов и отправить их на пополнение оборонных запасов для Украины. Если об этом заявить в парламенте, завтра же там будет новый премьер-министр, сказал эксперт.
Марио Драги неглупый человек, он представляет, как работает европейская экономика. Он прекрасно понимает, что положения его программы нереализуемы, отметил он.

"У Европы нет технологического превосходства, нет свободных денег, дорогая рабочая сила, нет дешевой энергии. А без этих четырех обстоятельств любая реиндустриализация Европы невозможна в принципе", — подчеркнул Зубец.

Решить проблемы повышения обороноспособности и индустриализации можно одним способом: за счет резкого понижения уровня жизни. То есть люди должны отказаться от зарплат и работать за деньги в два раза меньше. И тогда процессы модернизации в Европе возможны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Зубца: Европа хочет вернуть былую славу, но есть четыре проблемы, которые ведут ее к катастрофе читайте на сайте Украина.ру
Подробно о докладе экс-главы ЕЦБ Марио Драги читайте в материале Супер Марио спасает Европу: что стоит за резонансным докладом Драги и при чем здесь США на сайте Украина.ру
Грег Вайнер интервью
Вчера, 18:17
Грег Вайнер о дебатах Харрис и Трампа: Бездетная леди с кошкой приложила великого уравнителя Неважно, кто победит в США, поддержка украинского конфликта со стороны США продолжится, предположил в интервью изданию Украина.ру американист, политолог Грег Вайнер, комментируя дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис, которые прошли в ночь на 11 сентября в Филадельфии (США).
 
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