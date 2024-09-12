План из области разговоров: эксперт о том, готова ли Европа урезать "социалку", чтобы вооружить Украину
05:00 12.09.2024 (обновлено: 05:49 12.09.2024)
© AP / Matt Rourke
© AP / Matt Rourke
План Драги по увеличению инвестиций в оборонную промышленность — из области разговоров. Практической реализации этого не будет. Европейцы прекрасно понимают, что им никто не угрожает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Ранее экс-глава Европейского центробанка Марио Драги представил доклад "Конкурентоспособность ЕС: взгляд в будущее". По его словам, оборонная промышленность Евросоюза требует огромных инвестиций для восполнения истощенных запасов, включая те, которые были направлены на поддержку Украины.
Драги предлагает внедрить Европейскую оборонно-промышленную стратегию (EDIS), которая предполагает увеличение совместных инвестиций участников блока в оборонную промышленность.
Такой план из области разговоров. Практической реализации этого не будет. Европейцы прекрасно понимают, что Европе никто не угрожает. Все остальное это пропаганда Польши и Прибалтики, сообщил эксперт.
А производство снарядов это очень затратно. Тем более цены на них подскочили в три-четыре раза за последние два года. Деньги, которые необходимы для пополнения военных запасов, необходимо откуда-то вынимать. А вынуть можно только из социальных расходов, отметил он.
"Во Франции президент [Эммануэль] Макрон потерпел поражение на двух выборах подряд: в Европарламент и в парламент Франции. Нового премьера [Мишеля] Барнье в любой момент могут отправить в отставку", — сказал Зубец.
Неизвестно, как Драги представляет себе, что можно предложить вынуть деньги из социальных расходов и отправить их на пополнение оборонных запасов для Украины. Если об этом заявить в парламенте, завтра же там будет новый премьер-министр, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Зубца: Европа хочет вернуть былую славу, но есть четыре проблемы, которые ведут ее к катастрофе читайте на сайте Украина.ру
Подробно о докладе экс-главы ЕЦБ Марио Драги читайте в материале Супер Марио спасает Европу: что стоит за резонансным докладом Драги и при чем здесь США на сайте Украина.ру
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