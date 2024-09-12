Работы хватит на несколько поколений: Ищенко предположил, что будет с Галицией после окончания СВО
Надо понимать, что Галиция – это территория, населенная другим этносом. Ее нельзя просто присоединить и сделать вид, что так и было. Потому что эти люди проживают на компактной территории, где жили их предки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Нужна России Галиция или не нужна – это вопрос стратегического решения, которое будет принимать руководство страны при подведении итогов СВО. В том числе, исходя из того, насколько будут реалистичны переговоры с Западом, рассказал эксперт.
Если договориться с Западом можно, на Галицию можно плюнуть и отдать. А если договориться нельзя, то этот регион можно держать в уме как фактор торговли или, возможно, присоединить к России, отметил он.
"Надо понимать, что Галиция – это не Галиция 1914 года. Это территория, населенная другим этносом. (...) Мы не можем ее просто присоединить и сделать вид, что так и было. Потому что эти люди проживают на компактной территории, где жили их предки", — указал Ищенко.
Надо либо оставить их в покое, отправить на Запад и провести границу (но за это надо потребовать с Запада что-то важное, просто так одаривать его Галицией бессмысленно). Либо надо забрать Галицию, решая вопрос с ее населением, подчеркнул обозреватель.
"Повторюсь, просто так прийти, включить телевизор и издать новые учебники истории не получится. Надо долго и напряженно работать. Этой работы хватит на несколько поколений", — заключил собеседник издания.
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