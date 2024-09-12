https://ukraina.ru/20240912/1057391457.html

Работы хватит на несколько поколений: Ищенко предположил, что будет с Галицией после окончания СВО

Работы хватит на несколько поколений: Ищенко предположил, что будет с Галицией после окончания СВО - 12.09.2024 Украина.ру

Работы хватит на несколько поколений: Ищенко предположил, что будет с Галицией после окончания СВО

Надо понимать, что Галиция – это территория, населенная другим этносом. Ее нельзя просто присоединить и сделать вид, что так и было. Потому что эти люди проживают на компактной территории, где жили их предки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-09-12T04:00

2024-09-12T04:00

2024-09-12T04:00

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Нужна России Галиция или не нужна – это вопрос стратегического решения, которое будет принимать руководство страны при подведении итогов СВО. В том числе, исходя из того, насколько будут реалистичны переговоры с Западом, рассказал эксперт.Если договориться с Западом можно, на Галицию можно плюнуть и отдать. А если договориться нельзя, то этот регион можно держать в уме как фактор торговли или, возможно, присоединить к России, отметил он.Надо либо оставить их в покое, отправить на Запад и провести границу (но за это надо потребовать с Запада что-то важное, просто так одаривать его Галицией бессмысленно). Либо надо забрать Галицию, решая вопрос с ее населением, подчеркнул обозреватель."Повторюсь, просто так прийти, включить телевизор и издать новые учебники истории не получится. Надо долго и напряженно работать. Этой работы хватит на несколько поколений", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов читайте на сайте Украина.руО том, что сейчас происходит на разных направлениях СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240911/1057389943.html

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галиция

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новости, общество, запад, галиция, россия, ростислав ищенко, львов, территория, западная украина, этносы, украинцы, сво