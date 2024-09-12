Работы хватит на несколько поколений: Ищенко предположил, что будет с Галицией после окончания СВО - 12.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240912/1057391457.html
Работы хватит на несколько поколений: Ищенко предположил, что будет с Галицией после окончания СВО
Работы хватит на несколько поколений: Ищенко предположил, что будет с Галицией после окончания СВО - 12.09.2024 Украина.ру
Работы хватит на несколько поколений: Ищенко предположил, что будет с Галицией после окончания СВО
Надо понимать, что Галиция – это территория, населенная другим этносом. Ее нельзя просто присоединить и сделать вид, что так и было. Потому что эти люди проживают на компактной территории, где жили их предки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-09-12T04:00
2024-09-12T04:00
новости
общество
запад
галиция
россия
ростислав ищенко
львов
территория
западная украина
этносы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102074/83/1020748359_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_f5af62bde63530fd0ff93f8fde60cf46.jpg
Нужна России Галиция или не нужна – это вопрос стратегического решения, которое будет принимать руководство страны при подведении итогов СВО. В том числе, исходя из того, насколько будут реалистичны переговоры с Западом, рассказал эксперт.Если договориться с Западом можно, на Галицию можно плюнуть и отдать. А если договориться нельзя, то этот регион можно держать в уме как фактор торговли или, возможно, присоединить к России, отметил он.Надо либо оставить их в покое, отправить на Запад и провести границу (но за это надо потребовать с Запада что-то важное, просто так одаривать его Галицией бессмысленно). Либо надо забрать Галицию, решая вопрос с ее населением, подчеркнул обозреватель."Повторюсь, просто так прийти, включить телевизор и издать новые учебники истории не получится. Надо долго и напряженно работать. Этой работы хватит на несколько поколений", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов читайте на сайте Украина.руО том, что сейчас происходит на разных направлениях СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240911/1057389943.html
запад
галиция
россия
львов
западная украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102074/83/1020748359_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_8a76557e3602203fd6752460381a23f2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, общество, запад, галиция, россия, ростислав ищенко, львов, территория, западная украина, этносы, украинцы, сво
Новости, Общество, Запад, Галиция, Россия, Ростислав Ищенко, Львов, территория, Западная Украина, этносы, украинцы, СВО

Работы хватит на несколько поколений: Ищенко предположил, что будет с Галицией после окончания СВО

04:00 12.09.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Надо понимать, что Галиция – это территория, населенная другим этносом. Ее нельзя просто присоединить и сделать вид, что так и было. Потому что эти люди проживают на компактной территории, где жили их предки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Нужна России Галиция или не нужна – это вопрос стратегического решения, которое будет принимать руководство страны при подведении итогов СВО. В том числе, исходя из того, насколько будут реалистичны переговоры с Западом, рассказал эксперт.
Если договориться с Западом можно, на Галицию можно плюнуть и отдать. А если договориться нельзя, то этот регион можно держать в уме как фактор торговли или, возможно, присоединить к России, отметил он.
"Надо понимать, что Галиция – это не Галиция 1914 года. Это территория, населенная другим этносом. (...) Мы не можем ее просто присоединить и сделать вид, что так и было. Потому что эти люди проживают на компактной территории, где жили их предки", — указал Ищенко.
Надо либо оставить их в покое, отправить на Запад и провести границу (но за это надо потребовать с Запада что-то важное, просто так одаривать его Галицией бессмысленно). Либо надо забрать Галицию, решая вопрос с ее населением, подчеркнул обозреватель.
"Повторюсь, просто так прийти, включить телевизор и издать новые учебники истории не получится. Надо долго и напряженно работать. Этой работы хватит на несколько поколений", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов читайте на сайте Украина.ру
О том, что сейчас происходит на разных направлениях СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО на сайте Украина.ру
Евгений Линин СВО - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Вчера, 18:25
Военкор Евгений Линин: Россия под Курском заставила ВСУ утонуть в рутине и собственной глупостиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
НовостиОбществоЗападГалицияРоссияРостислав ИщенкоЛьвовтерриторияЗападная УкраинаэтносыукраинцыСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:13"Развод лохов на патриотизм". Украинские эксперты подсчитали сумму взяток от уклонистов
06:03Дмитрий Выдрин: Пока Трамп и Харрис бьются на треснувшей льдине, доны Европы взбрыкнули на хозяина
06:00Котел там не получится: Ермаков рассказал о "кармане" западнее Невельского с четырьмя бригадами ВСУ
05:45Выскочить с Украины: эксперт о том, как министерские "крысы" бегут с корабля, который дал течь
05:33Евгений Линин: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя
05:30"Кадры напоминают апокалипсис": Ермаков рассказал, почему сейчас ВСУ могут быстро уйти из Угледара
05:15Нужна или не нужна? Ищенко объяснил, можно ли "плюнуть и отдать" Галицию или ее можно присоединить
05:00План из области разговоров: эксперт о том, готова ли Европа урезать "социалку", чтобы вооружить Украину
04:57Дмитрий Бавырин: Удары ракетами по России были козырем Трампа, но кризис ВСУ под Покровском все изменил
04:45Европа вернется к углю? Зубец объяснил, готов ли Евросоюз "пустить псу под хвост" зеленую энергетику
04:30Эксперт объяснил, почему чтобы повысить обороноспособность, Европе нужно решить четыре проблемы
04:15Ищенко о том, нужен ли России некогда русский Львов и почему не удалось возродить Галицкую Русь
04:00Работы хватит на несколько поколений: Ищенко предположил, что будет с Галицией после окончания СВО
03:45Победить или умереть: эксперт объяснил, почему Германия разворачивается в правоконсервативную сторону
03:30Сигнал политикам: Зубец рассказал, о чем свидетельствует череда проигранных властью выборов в Европе
03:15Ищенко объяснил, грозит ли Германии гражданская война и распад страны по территориальному признаку
03:00Деньги на ветер: эксперт объяснил, почему оборонные расходы не приведут к улучшению жизни в Европе
19:30Не повезло с Селидово, но повезёт с котлом в Угледаре: Ермаков о рассекающих ударах ВС России по ВСУ
18:55Блинкен и Залужный в Киеве, инициативы депутата Пипы и беспощадная мобилизация. Итоги 11 сентября
18:25Военкор Евгений Линин: Россия под Курском заставила ВСУ утонуть в рутине и собственной глупости
Лента новостейМолния