Ищенко о том, нужен ли России некогда русский Львов и почему не удалось возродить Галицкую Русь
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУжесточение карантинных мер в Львовской области Украины
Русские войска покинули Галицию еще в 1915 году и больше туда не смогли вернуться. И австро-венгры фактически провели там геноцид русин, которые отказывались признать себя украинцами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На днях исполнилось 110 лет с того момента, как Русская Армия в годы Первой мировой войны без боя взяла Львов, который тогда был под Австро-Венгрией и назывался Лембергом.
России не удалось возродить Галицкую Русь, потому что мы как взяли Львов, так его и оставили. Русские войска покинули Галицию еще в 1915 году и больше туда не смогли вернуться, рассказал эксперт.
"Последнее известное сражение было на реке Стоход, где [генерал-адьютант Алексей] Брусилов после своего выдающегося [Брусиловского] прорыва умудрился угробить всю гвардию. Так что Галиция до конца войны контролировалась Австро-Венгрией", — подчеркнул Ищенко.
И австро-венгры фактически провели там геноцид русин, которые отказывались признать себя украинцами. В результате этого геноцида вначале был изменен политический баланс. Потому что "русин" и "украинец" были из одной семьи, уточнил обозреватель.
"Они все были русинами, а украинство для галичан тогда было вопросом политического выбора (только сейчас галичане стали другим этносом). Сейчас "украинец" - это тоже вопрос политического выбора для всей остальной Украины", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов читайте на сайте Украина.ру
О том, как будет решаться проблема с поставками российского газа через Украину — в интервью Николая Новичкова: Проблемы с поставками российского газа через Украину не существует на сайте Украина.ру
10 сентября, 19:30Алексей Зубец: Европа хочет вернуть былую славу, но есть четыре проблемы, которые ведут ее к катастрофеУ Европы нет технологического превосходства, нет свободных денег, дорогая рабочая сила, нет дешевой энергии. А без этих четырех обстоятельств любая реиндустриализация Европы невозможна в принципе. Решить проблемы повышения обороноспособности и индустриализации можно одним способом: за счет резкого понижения уровня жизни.