Ищенко о том, нужен ли России некогда русский Львов и почему не удалось возродить Галицкую Русь - 12.09.2024 Украина.ру
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Ищенко о том, нужен ли России некогда русский Львов и почему не удалось возродить Галицкую Русь
Ищенко о том, нужен ли России некогда русский Львов и почему не удалось возродить Галицкую Русь - 12.09.2024 Украина.ру
Ищенко о том, нужен ли России некогда русский Львов и почему не удалось возродить Галицкую Русь
Русские войска покинули Галицию еще в 1915 году и больше туда не смогли вернуться. И австро-венгры фактически провели там геноцид русин, которые отказывались признать себя украинцами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-09-12T04:15
2024-09-12T04:15
новости
львов
россия
галиция
ростислав ищенко
австро-венгрия
украинцы
галичина
этносы
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На днях исполнилось 110 лет с того момента, как Русская Армия в годы Первой мировой войны без боя взяла Львов, который тогда был под Австро-Венгрией и назывался Лембергом.России не удалось возродить Галицкую Русь, потому что мы как взяли Львов, так его и оставили. Русские войска покинули Галицию еще в 1915 году и больше туда не смогли вернуться, рассказал эксперт.И австро-венгры фактически провели там геноцид русин, которые отказывались признать себя украинцами. В результате этого геноцида вначале был изменен политический баланс. Потому что "русин" и "украинец" были из одной семьи, уточнил обозреватель."Они все были русинами, а украинство для галичан тогда было вопросом политического выбора (только сейчас галичане стали другим этносом). Сейчас "украинец" - это тоже вопрос политического выбора для всей остальной Украины", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов читайте на сайте Украина.руО том, как будет решаться проблема с поставками российского газа через Украину — в интервью Николая Новичкова: Проблемы с поставками российского газа через Украину не существует на сайте Украина.ру
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львов
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галиция
австро-венгрия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, львов, россия, галиция, ростислав ищенко, австро-венгрия, украинцы, галичина, этносы
Новости, Львов, Россия, Галиция, Ростислав Ищенко, Австро-Венгрия, украинцы, Галичина, этносы

Ищенко о том, нужен ли России некогда русский Львов и почему не удалось возродить Галицкую Русь

04:15 12.09.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУжесточение карантинных мер в Львовской области Украины
Ужесточение карантинных мер в Львовской области Украины - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Русские войска покинули Галицию еще в 1915 году и больше туда не смогли вернуться. И австро-венгры фактически провели там геноцид русин, которые отказывались признать себя украинцами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На днях исполнилось 110 лет с того момента, как Русская Армия в годы Первой мировой войны без боя взяла Львов, который тогда был под Австро-Венгрией и назывался Лембергом.
России не удалось возродить Галицкую Русь, потому что мы как взяли Львов, так его и оставили. Русские войска покинули Галицию еще в 1915 году и больше туда не смогли вернуться, рассказал эксперт.
"Последнее известное сражение было на реке Стоход, где [генерал-адьютант Алексей] Брусилов после своего выдающегося [Брусиловского] прорыва умудрился угробить всю гвардию. Так что Галиция до конца войны контролировалась Австро-Венгрией", — подчеркнул Ищенко.
И австро-венгры фактически провели там геноцид русин, которые отказывались признать себя украинцами. В результате этого геноцида вначале был изменен политический баланс. Потому что "русин" и "украинец" были из одной семьи, уточнил обозреватель.
"Они все были русинами, а украинство для галичан тогда было вопросом политического выбора (только сейчас галичане стали другим этносом). Сейчас "украинец" - это тоже вопрос политического выбора для всей остальной Украины", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов читайте на сайте Украина.ру
О том, как будет решаться проблема с поставками российского газа через Украину — в интервью Николая Новичкова: Проблемы с поставками российского газа через Украину не существует на сайте Украина.ру
Алексей Зубец для интервью
10 сентября, 19:30
Алексей Зубец: Европа хочет вернуть былую славу, но есть четыре проблемы, которые ведут ее к катастрофеУ Европы нет технологического превосходства, нет свободных денег, дорогая рабочая сила, нет дешевой энергии. А без этих четырех обстоятельств любая реиндустриализация Европы невозможна в принципе. Решить проблемы повышения обороноспособности и индустриализации можно одним способом: за счет резкого понижения уровня жизни.
 
НовостиЛьвовРоссияГалицияРостислав ИщенкоАвстро-ВенгрияукраинцыГаличинаэтносы
 
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