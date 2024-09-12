https://ukraina.ru/20240912/1057383103.html

Ищенко о том, нужен ли России некогда русский Львов и почему не удалось возродить Галицкую Русь

Ищенко о том, нужен ли России некогда русский Львов и почему не удалось возродить Галицкую Русь - 12.09.2024 Украина.ру

Ищенко о том, нужен ли России некогда русский Львов и почему не удалось возродить Галицкую Русь

Русские войска покинули Галицию еще в 1915 году и больше туда не смогли вернуться. И австро-венгры фактически провели там геноцид русин, которые отказывались признать себя украинцами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-09-12T04:15

2024-09-12T04:15

2024-09-12T04:15

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ростислав ищенко

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украинцы

галичина

этносы

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На днях исполнилось 110 лет с того момента, как Русская Армия в годы Первой мировой войны без боя взяла Львов, который тогда был под Австро-Венгрией и назывался Лембергом.России не удалось возродить Галицкую Русь, потому что мы как взяли Львов, так его и оставили. Русские войска покинули Галицию еще в 1915 году и больше туда не смогли вернуться, рассказал эксперт.И австро-венгры фактически провели там геноцид русин, которые отказывались признать себя украинцами. В результате этого геноцида вначале был изменен политический баланс. Потому что "русин" и "украинец" были из одной семьи, уточнил обозреватель."Они все были русинами, а украинство для галичан тогда было вопросом политического выбора (только сейчас галичане стали другим этносом). Сейчас "украинец" - это тоже вопрос политического выбора для всей остальной Украины", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов читайте на сайте Украина.руО том, как будет решаться проблема с поставками российского газа через Украину — в интервью Николая Новичкова: Проблемы с поставками российского газа через Украину не существует на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240910/1057351624.html

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новости, львов, россия, галиция, ростислав ищенко, австро-венгрия, украинцы, галичина, этносы