https://ukraina.ru/20240911/1057388121.html

Грег Вайнер о дебатах Харрис и Трампа: Бездетная леди с кошкой приложила великого уравнителя

Грег Вайнер о дебатах Харрис и Трампа: Бездетная леди с кошкой приложила великого уравнителя - 11.09.2024 Украина.ру

Грег Вайнер о дебатах Харрис и Трампа: Бездетная леди с кошкой приложила великого уравнителя

Неважно, кто победит в США, поддержка украинского конфликта со стороны США продолжится, предположил в интервью изданию Украина.ру американист, политолог Грег Вайнер, комментируя дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис, которые прошли в ночь на 11 сентября в Филадельфии (США).

2024-09-11T18:17

2024-09-11T18:17

2024-09-11T18:17

интервью

украина

сша

америка

камала харрис

дональд трамп

джо байден

дебаты

выборы

украина.ру

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— Грег, вокруг дебатов идут разговоры, что Харрис как всегда оказалась некомпетентна, а Трамп пел старую песню про мир на Украине, и не более. Что интересного вы увидели в этом действе?— Мне лично было очень интересно. Харрис, что говорится, приложила Трампа хорошенечко. Как показал опрос CNN, 63% избирателей заявили, что Харрис показала себя лучше Трампа. Выступление последнего оценили 37% американцев.Харрис меня удивила. После прошедшего мероприятия я уверен, что бесконечные рассказы о ее некомпетентности и политических ошибках — это фальшивка. Держалась она спокойно и раскованно на дебатах, была видна хорошая подготовка и реакция.При этом, во-первых, бросилось в глаза то, что Трамп игнорировал соперницу, даже по имени ни разу не назвал. Он обращался к ней исключительно в третьем лице, говоря "she" ("она"). На мой взгляд, такое поведение оскорбительно. Харрис же, наоборот, называла оппонента "Дональд Трамп" или "бывший президент США".Во-вторых, после просмотра и анализа прошедшей встречи, у меня сложилось впечатление, что Трамп готовился к дебатам с Байденом и не смог перестроиться с этой линии. Харрис даже напомнила ему: "Вы дебатируете не с Байденом, а со мной — Камалой Харрис".— Если конкретизировать, на чем именно сыграла Харрис?— Она великолепно разыграла тему абортов, которая важна для всех американских женщин. Трамп, конечно, попытался обвинить Харрис, что она педалирует аборты на девятом месяце, и так далее. Но это все неправда, это трамповский фейк.Харрис же ярко воспроизвела картину того, как американкам приходится переезжать из одного штата в другой, чтобы сделать аборты, из-за чего потом у женщин детородного возраста много проблем со здоровьем и так далее. В общем, описала довольно мрачную ситуацию на этом направлении.Трамп не мог ничего существенного противопоставить этому.— Каким на дебатах вы увидели самого Трампа?— Он все время оправдывался. Все время говорил, что он велик и могуч, что его боится весь мир, страшатся Китай и Россия; что за 24 часа он позвонит Путину и Зеленскому, закончит войну на Украине, и вообще все конфликты урегулирует. Такое себе заявление, мягко говоря.Трамп обвинил Харрис, что она марксистка, которая ничего не понимает в экономике. А Харрис в ответ упрекнула экс-президента в расизме, на что он не смог ответить. Напомню, что Трамп заявил: дескать, я не знаю, какая она — наполовину черная или наполовину никакая. Во время дебатов он дал задний ход по этой теме. Трамп сказал: пусть Харрис сама решает, какой ей быть.— Грег, 11 сентября — трагичный для Америки день. Как так получилось, что дебаты назначили накануне этой даты?— Это поразительно. Но еще интереснее тот факт, что про это никто даже слова не сказал. Я полагаю, что 11 сентября, конечно, трагедия национального масштаба, но она больше имеет отношение все-таки к Нью-Йорку. Скорее всего поэтому дебаты состоялись в другом городе.— Украина на дебатах Трампа и Харрис была важной темой. Харрис заявила, что уважает Зеленского и будет его поддерживать. Трамп повторился про то, что легко остановит Третью мировую войну. Что думаете об этом?— Трамп начал юлить. Естественно, он будет поддерживать Украину. Ни Конгресс, ни Сенат не дадут ему уйти в сторону от этого. Честно говоря, я думаю, он и сам не собирается прекращать поддержку Украины.Харрис ничего нового не сказала, а выразила лишь позицию администрации и Байдена. И, кстати, в этом плане она более честна в отличие от Трампа.Меня также удивил следующий момент. Когда кандидаты на пост президента обсуждали поддержку Израиля, ни один из них не упомянул о своих родственниках-евреях! А ведь и у Харрис, и у Трампа в семьях есть евреи. У экс-президента дочка вышла замуж за еврея и приняла иудаизм. У Камалы Харрис муж — еврей. — Телеканал Fox News предложил провести следующие дебаты Трампа и Харрис на своей площадки. Есть у него шансы?— Я не думаю, что Харрис нужны еще одни дебаты. Она все показала и сказала.Дескать, господин Трамп, в отличие от вас я представляю новое поколение политиков. Я — завтрашний день Америки, а вы та страница, которую необходимо перелистнуть и забыть. От вас лишь проблемы для страны, вы Америку разделяете. А я, Камала Харрис, все ремонтирую, над трудностями работаю, объединяю массы.Трампу нечего было возразить.— В Нью-Йорке 1 октября пройдет спарринг кандидатов в вице-президенты Джей Ди Вэнса и Тим Уолца. Это важное мероприятие или оно не стоит внимания?— Это не значимое событие: что будут, что не будут — без разницы. Но я думаю, что губернатор победит сенатора.Подробнее о том, что происходит в США в материале Харрис не победила, а Трамп не проиграл. За кем остался первый раунд дебатов кандидатов в президенты США

https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html

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Анна Черкасова

интервью, украина, сша, америка, камала харрис, дональд трамп, джо байден, дебаты, выборы, украина.ру, cnn, сенат