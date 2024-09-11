Нетаньяху держит США в заложниках. Кто хочет большой войны на Ближнем Востоке - 11.09.2024 Украина.ру
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Нетаньяху держит США в заложниках. Кто хочет большой войны на Ближнем Востоке
Нетаньяху держит США в заложниках. Кто хочет большой войны на Ближнем Востоке - 11.09.2024 Украина.ру
Нетаньяху держит США в заложниках. Кто хочет большой войны на Ближнем Востоке
Израиль предложил лидеру радикального палестинского движения ХАМАС Яхье Синвару безопасный выход из сектора Газа в обмен на возвращение заложников и отказ от контроля над палестинским анклавом. Об этом 11 сентября заявил израильский координатор по делам похищенных и пропавших без вести Галь Хирш
2024-09-11T17:52
2024-09-11T17:52
эксклюзив
израиль
газа
сша
биньямин нетаньяху
хамас
перемирие
переговоры
сергей лавров
дональд трамп
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"Я готов предоставить безопасный выход Синвару, его семье и любому, кто захочет присоединиться к нему. Мы хотим вернуть заложников. Мы хотим демилитаризации и дерадикализации", - сказал Хирш.При этом Хирш отметил, что заложников необходимо вернуть домой, и поэтому он параллельно работает над планами В, С и D.Днем ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала съемки из туннеля под Рафахом, где были найдены тела шести убитых заложников. Среди погибших находился гражданин России и Израиля Александр Лобанов, который в день нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года работал на музыкальном фестивале.Ответственность за гибель заложников Израиль возложил на ХАМАС. Однако представители организации утверждают, что все жертвы погибли в результате израильской атаки.Предложение израильской стороны лидеру ХАМАС прозвучало на фоне попыток США, Катара и Египта выработать новое предложение о прекращении огня в секторе Газа. В августе в столице катара Дохе и столице Египта Каире при посредничестве США прошли два раунда непрямых переговоров между представителями израильского государства и движения ХАМАС.В Госдепе США тогда заявили, что цель Вашингтона - "продолжить дипломатические усилия по заключению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников посредством предложения, представленного США при поддержке Египта и Катара". По их словам, это предложение позволит добиться прекращения огня в Газе, освобождения всех заложников и создания условий для более широкой региональной стабильности.Уже 9 сентября израильские СМИ оценили, что шансы на успех этой мирной инициативы близки к нулю. По данным их источников, США, которые ранее планировали представить новое предложение по достижению поэтапного соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников в ближайшие два-три дня, теперь откажутся от этого плана.Одним из факторов, которые заставили американских переговорщиков засомневаться в перспективах соглашения, стало выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в ходе которого он настаивал на сохранении военного контроля Израиля за Филадельфийским коридором вдоль границы Газы и Египта. Эта позиция, не включенная в первоначальное майское предложение, вызвала резкую реакцию лидера ХАМАС Яхьи Синвара, который ужесточил свои требования, утверждают источники израильских СМИ.В Израиле также опасаются, что это может привести к эскалации конфликта с ливанской группировкой Хезболла, которая могла бы прекратить свои атаки в случае достижения соглашения между Израилем и ХАМАС.Перспективу мирных переговоров отдалили и последние действия ЦАХАЛ в секторе Газа. Израильская армия 10 сентября нанесла авиаудар по лагерю беженцев в Хан-Юнисе, в результате которого погибло более 40 человек, около 60 получили ранения.Лагерь находился в зоне, которую сам Тель-Авив ранее объявил гуманитарной. Однако ЦАХАЛ заявил, что решился ударить по нему после того, как получил от спецслужб данные об использовании лагеря боевиками ХАМАС. С другой стороны, палестинские власти опровергают эти утверждения и заявляют, что в лагере находились исключительно мирные жители.Дерзкое предложение израильского координатора по делам похищенных и пропавших без вести Галя Хирша вряд ли сможет улучшить ситуацию, которая сложилась в зоне палестинско-израильского конфликта. Об этом Украина.ру заявил сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.По словам эксперта, если бы новый лидер ХАМАС Синвар всерьез стал рассматривать предложение израильской стороны, это бесповоротно уничтожило бы его репутацию среди палестинцев.Он напомнил, что ХАМАС уже выставил свои условия для прекращения конфликта, а это в том числе реализация Израилем международных договоренностей от 1967 года и создание Палестинского государства, в которое войдут и сектор Газа, и Западный берег.„С другой стороны, это неприемлемо для Израиля, поэтому патовая ситуация, которая сложилась в зоне палестинско-израильского конфликта, сохранится еще надолго“, - полагает Гайич.Политолог коснулся роли США в достижении соглашения о прекращении огня в секторе Газа. По его словам, американцы здесь находятся в крайне незавидном положении.„Для США Израиль является главным союзником на Ближнем Востоке. Но кроме того, что он не желает идти ни на какой компромисс с палестинцами, он еще и пытается вовлечь США в большую войну против Ирана. Америка является заложницей шантажа со стороны Израиля. Насколько этот шантажистский потенциал силен, показывают прошедшие дебаты двух кандидатов в президенты США - Дональда Трампа и Камалы Харрис, которые фактически соревновались в том, кто больше сможет сделать для Израиля“, - заявил Стеван Гайич.Понимая это, Биньямин Нетаньяху проводит свою жесткую линию, невзирая на жертвы как с палестинской, так и с израильской стороны, подытожил сербский политолог.Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего выступления на седьмом министерском заседании Стратегического диалога Россия-Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде 9 сентября предупредил о выходе израильско-иранского противостояния на новый опасный уровень.По его словам, Ближний Восток вновь оказался на пороге большой региональной войны и наша общая ответственность – не допустить этого.Лавров повторил, что достижение подлинной стабильности на Ближнем Востоке невозможно без урегулирования палестино-израильского конфликта путем создания Палестинского государства в соответствии с резолюциями ООН. Без решения данной проблемы достижение стабильного развития в регионе невозможно, подчеркнул глава российской дипломатии.О политике США на Ближнем Востоке и риске возникновения большой войны в регионе в материале Нетаньяху на похоронах Байдена. Почему Израиль шантажирует США большой войной на Ближнем Востоке
https://ukraina.ru/20240425/1054730985.html
https://ukraina.ru/20231207/1051838620.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, израиль, газа, сша, биньямин нетаньяху, хамас, перемирие, переговоры, сергей лавров, дональд трамп, украина.ру, хезболла
Эксклюзив, Израиль, Газа, США, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, перемирие, переговоры, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Украина.ру, Хезболла

Нетаньяху держит США в заложниках. Кто хочет большой войны на Ближнем Востоке

17:52 11.09.2024
 
© РИА Новости . Ахмед Закоут / Перейти в фотобанкВозвращение к повседневной жизни в секторе Газа / Палестинцы радуются прекращению огня
Возвращение к повседневной жизни в секторе Газа / Палестинцы радуются прекращению огня - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Ахмед Закоут
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Израиль предложил лидеру радикального палестинского движения ХАМАС Яхье Синвару безопасный выход из сектора Газа в обмен на возвращение заложников и отказ от контроля над палестинским анклавом. Об этом 11 сентября заявил израильский координатор по делам похищенных и пропавших без вести Галь Хирш
"Я готов предоставить безопасный выход Синвару, его семье и любому, кто захочет присоединиться к нему. Мы хотим вернуть заложников. Мы хотим демилитаризации и дерадикализации", - сказал Хирш.
При этом Хирш отметил, что заложников необходимо вернуть домой, и поэтому он параллельно работает над планами В, С и D.
Днем ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала съемки из туннеля под Рафахом, где были найдены тела шести убитых заложников. Среди погибших находился гражданин России и Израиля Александр Лобанов, который в день нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года работал на музыкальном фестивале.
Ответственность за гибель заложников Израиль возложил на ХАМАС. Однако представители организации утверждают, что все жертвы погибли в результате израильской атаки.
Предложение израильской стороны лидеру ХАМАС прозвучало на фоне попыток США, Катара и Египта выработать новое предложение о прекращении огня в секторе Газа. В августе в столице катара Дохе и столице Египта Каире при посредничестве США прошли два раунда непрямых переговоров между представителями израильского государства и движения ХАМАС.
В Госдепе США тогда заявили, что цель Вашингтона - "продолжить дипломатические усилия по заключению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников посредством предложения, представленного США при поддержке Египта и Катара". По их словам, это предложение позволит добиться прекращения огня в Газе, освобождения всех заложников и создания условий для более широкой региональной стабильности.
Уже 9 сентября израильские СМИ оценили, что шансы на успех этой мирной инициативы близки к нулю. По данным их источников, США, которые ранее планировали представить новое предложение по достижению поэтапного соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников в ближайшие два-три дня, теперь откажутся от этого плана.
Ситуация в Палестине в связи с обострением палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
25 апреля, 18:18
Из процветающего города вместо массового захоронения: что мешает урегулированию конфликта в секторе ГазаРуководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" дал оценку последним событиям на Ближнем Востоке и объяснил, какие факторы мешают урегулированию этого конфликта, одного из самых продолжительных и масштабных в мире
Одним из факторов, которые заставили американских переговорщиков засомневаться в перспективах соглашения, стало выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в ходе которого он настаивал на сохранении военного контроля Израиля за Филадельфийским коридором вдоль границы Газы и Египта. Эта позиция, не включенная в первоначальное майское предложение, вызвала резкую реакцию лидера ХАМАС Яхьи Синвара, который ужесточил свои требования, утверждают источники израильских СМИ.
В Израиле также опасаются, что это может привести к эскалации конфликта с ливанской группировкой Хезболла, которая могла бы прекратить свои атаки в случае достижения соглашения между Израилем и ХАМАС.
Перспективу мирных переговоров отдалили и последние действия ЦАХАЛ в секторе Газа. Израильская армия 10 сентября нанесла авиаудар по лагерю беженцев в Хан-Юнисе, в результате которого погибло более 40 человек, около 60 получили ранения.
Лагерь находился в зоне, которую сам Тель-Авив ранее объявил гуманитарной. Однако ЦАХАЛ заявил, что решился ударить по нему после того, как получил от спецслужб данные об использовании лагеря боевиками ХАМАС. С другой стороны, палестинские власти опровергают эти утверждения и заявляют, что в лагере находились исключительно мирные жители.
Президент РФ В. Путин провел встречи на полях саммита ШОС
7 декабря 2023, 18:15
Раиси назвал ситуацию в секторе Газа мировой проблемой, поддерживаемой СШАСегодня мир страдает из-за глобально несправедливой системы, что особо проявилось в эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в четверг, 7 декабря
Дерзкое предложение израильского координатора по делам похищенных и пропавших без вести Галя Хирша вряд ли сможет улучшить ситуацию, которая сложилась в зоне палестинско-израильского конфликта. Об этом Украина.ру заявил сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.
По словам эксперта, если бы новый лидер ХАМАС Синвар всерьез стал рассматривать предложение израильской стороны, это бесповоротно уничтожило бы его репутацию среди палестинцев.
"Что касается самого движения ХАМАС, они уже заявляли, что не против мирного решения и не против возвращения заложников, но в гарантиях такого рода они действительно не нуждаются. По сути, Израиль предлагает оккупацию Газы. Как ранее заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, Израиль по отношению к палестинцам выбрал путь этнических чисток. Но несмотря на то, что палестинцы проживают в Газе в невозможных условиях, они ее никак не покидают", - рассказал политолог.
Он напомнил, что ХАМАС уже выставил свои условия для прекращения конфликта, а это в том числе реализация Израилем международных договоренностей от 1967 года и создание Палестинского государства, в которое войдут и сектор Газа, и Западный берег.
„С другой стороны, это неприемлемо для Израиля, поэтому патовая ситуация, которая сложилась в зоне палестинско-израильского конфликта, сохранится еще надолго“, - полагает Гайич.
Политолог коснулся роли США в достижении соглашения о прекращении огня в секторе Газа. По его словам, американцы здесь находятся в крайне незавидном положении.
„Для США Израиль является главным союзником на Ближнем Востоке. Но кроме того, что он не желает идти ни на какой компромисс с палестинцами, он еще и пытается вовлечь США в большую войну против Ирана. Америка является заложницей шантажа со стороны Израиля. Насколько этот шантажистский потенциал силен, показывают прошедшие дебаты двух кандидатов в президенты США - Дональда Трампа и Камалы Харрис, которые фактически соревновались в том, кто больше сможет сделать для Израиля“, - заявил Стеван Гайич.
Понимая это, Биньямин Нетаньяху проводит свою жесткую линию, невзирая на жертвы как с палестинской, так и с израильской стороны, подытожил сербский политолог.
Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего выступления на седьмом министерском заседании Стратегического диалога Россия-Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде 9 сентября предупредил о выходе израильско-иранского противостояния на новый опасный уровень.
По его словам, Ближний Восток вновь оказался на пороге большой региональной войны и наша общая ответственность – не допустить этого.
Лавров повторил, что достижение подлинной стабильности на Ближнем Востоке невозможно без урегулирования палестино-израильского конфликта путем создания Палестинского государства в соответствии с резолюциями ООН. Без решения данной проблемы достижение стабильного развития в регионе невозможно, подчеркнул глава российской дипломатии.
О политике США на Ближнем Востоке и риске возникновения большой войны в регионе в материале Нетаньяху на похоронах Байдена. Почему Израиль шантажирует США большой войной на Ближнем Востоке
 
ЭксклюзивИзраильГазаСШАБиньямин НетаньяхуХАМАСперемириепереговорыСергей ЛавровДональд ТрампУкраина.руХезболла
 
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