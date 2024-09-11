https://ukraina.ru/20240911/1057365451.html

Экономика Украины и война: продажа Lifecell, проблемы с АЭС и газом

Экономика Украины и война: продажа Lifecell, проблемы с АЭС и газом - 11.09.2024 Украина.ру

Экономика Украины и война: продажа Lifecell, проблемы с АЭС и газом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о просьбе к его стране посодействовать сохранению транзита газа через территорию Украины, венгерская компания MOL вновь стала получать российскую нефть, а оператора Lifecell купил французский бизнесмен.

2024-09-11T07:27

2024-09-11T07:27

2024-09-11T07:27

украина

россия

азербайджан

владимир зеленский

ильхам алиев

сергей шойгу

энергоатом

укрэнерго

ес

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1a/1055857743_0:219:1000:782_1920x0_80_0_0_ca539375ed4693d6a24a4c6c36978cee.jpg.webp

Об этих и иных новостей украинской экономики читайте в традиционном обзоре по средам.Рост аварийности на генерацииПринципиальных изменений в украинской электроэнергетике за неделю не было, однако стоит отметить общий рост аварийности, в том числе на Южно-Украинской АЭС в Николаевской области. В июле — на пике зноя — на данной АЭС умудрились сжечь три силовых трансформатора, что отрицалось со стороны руководства станции и НАЭК "Энергоатом", однако было подтверждено украинскими депутатами и "дырами" в энергобалансе. В сентябре тоже не обошлось без происшествий.Украинские СМИ сообщили, что на украинских АЭС не работают на полную мощность два атомных блока, из-за чего дефицит генерации вырос до 625 МВт. При этом на одном из блоков проблемы возникли ещё весной 2023 года, что привело к потере 200 МВт мощностей, а 3 сентября на другой АЭС возник дефицит в 425 МВт. К слову, весь 2023 год пресс-служба Петра Котина — главы НАЭК "Энергоатом" — рассказывала о том, как Россия "угробила" ЗАЭС. Басни были одна лучше другой: пулемёты на крыше, уничтожение оборудования, привлечение "гастарбайтеров" на станцию и отсутствие опыта у России для работы на таких АЭС (хотя блоки ВВЭР именно в России и спроектировали, а ещё развили и массово строят). Но одно дело сочинять басни о ЗАЭС, а другое дело разбираться со своими проблемами. Болтать — не мешки ворочать.А пока "Энергоатом" отрицает наличие проблем на ЮАЭС: утверждается, что там не было аварий, но было "замечание" в работе одного из блоков, это и привело к необходимости его "разгрузить" (то есть снизить мощность его работы). А в возникновении "замечания" виновата Россия со своими обстрелами.К слову, благодарить за весенние и летние удары по украинской электроэнергетике простым гражданам Украины стоит лично Зеленского. Сергей Шойгу — секретарь Совбеза России и экс-министр обороны РФ — подтвердил информацию зарубежной прессы о контактах между Россией и Украиной и попытках заключить соглашение о взаимном отказе от ударов по объектам энергетики. Инициатором был Катар, Россия на отказ от ударов была согласна, но Киев отказался, а потом вторгся в Курскую область, что — в случае с Украиной — превратило сумское приграничье в поле боя, откуда эвакуируют города и сёла.И пока часть украинских экспертов прогнозирует длительные отключения зимой, министр энергетики Галущенко поддерживает падающий градус оптимизма, уверяя, что зима пройдёт нормально, если не будет новых ударов по энергетике. Вот только что такое "нормально" и почему этих ударов не должно быть, решительно непонятно.К слову, США отреагировали на увольнение главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Посол Бринк отметила, что Вашингтон ожидает замещения должностей в "Укрэнерго" и увязывает этот процесс с выделением финансирования на восстановление энергосистемы. Проще говоря, вместо Кудрицкого Вашингтон потребует назначить кого-то связанного с США.Отопительный сезонГлава Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что из анонсированных Зеленским 1000 МВт элеткрических мощностей установлены "сотни" МВт, но сколько именно не ясно. Очевидно одно: это явно до 200 МВт, которые не покрывают потерянной генерации, а конкретика по этому вопросу превратит проблему из перемоги в классическую зраду.С закачкой газа также проблемы: его необходимо накопить 13,2 млрд м3, но закачано в ПХГ к 8 сентября лишь 11,99 млрд м2. Проще говоря, нужно успеть закачать ещё 1,2 млрд м3 газа, но откуда его брать — не ясно: темпы суточной закачки колеблются в пределах 21-23 млн м3, то есть на закачку при текущих темпах уйдёт 52 дня или почти 2 месяца. Очевидно, что нужно либо ускоряться, либо докупать газ, либо вновь надеяться на авось в виде тёплой погоды.Запасы энергетического угля в этом году можно не отслеживать: всё равно его негде жечь.ЭнерготранзитПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Украина, Россия и ЕС обратились к Азербайджану с просьбой сохранить транзит российского газа по территории России и Украины. Фактически при посредничестве Азербайджана обе страны ведут переговоры о продолжении транзита российского газа и поставки азербайджанского газа через Россию и Украину в Европу. Однако никакой конкретики по данному вопросу нет.А вот венгерская компания MOL сообщила, что заключила соглашение о прокачке российской нефти через Белоруссию и Украину по "Дружбе". Какой компанией добыта нефть в договоре не конкретизируется, срок действия не разглашается, но Киев документ уже подписал несмотря на "принципиальность" по вопросу транзита российской нефти, о недопустимости прокачки которой на прошлой неделе заявлял заместитель главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк. Но, когда речь идёт о деньгах, то российская нефть превращается в венгерскую, благо, де-юре дело обстоит именно так: MOL станет собственником нефти в момент пересечения ею белорусско-украинской границы. Хотя реальное происхождение нефти, как и деньги, выплаченные за нее России, от этого не меняются. Так и проявляется обычное лицемерие украинской власти.Таким образом, конфликт вокруг нефти можно считать закрытым, но осадок у Венгрии и Словакии, несомненно, останется. Еврокомиссии — то есть евробюрократии — будут припоминать тот факт, что она этот конфликт инициировала, пытаясь оказать давление на Орбана и Фицо, а затем солидаризовалась со страной, не входящей в ЕС, хотя должна была поддержать членов объединения. А Киеву припомнят убытки, рост инфляции из-за подорожания топлива (в 2022-2023 году Киев сильно повысил ставки транзита нефти) и прочие проблемы.Life продали, от "Киевстара" отсталиУкраинский сотовый оператор Life и его стационарная "дочка" в лице компании "Датагруп-Volia" стали собственностью французского миллиардера Ксавье Неьеля. Ньель, к слову, является совладельцем газеты Le Monde и телекоммуникационных компаний в Монако, Ирландии и Швейцарии.Теперь Ксавье Ньелю принадлежат 85% акций украинского оператора. За актив бизнесмен выложил 524 млн долларов, из которых 435 млн были взяты взаймы, а 10% акций остались в собственности украино-американского фонда Horizon Capital — мажоритарному владельцу "Датагруп-Volia" — под руководством Елены Кошарной. Оба оператора Ксавье планирует объединить в одно юридическое лицо.Для простых смертных от сделки ничего не изменится: тарифы росли бы и при старом руководстве, а связь в периоды грядущих отключений электроэнергии будет отсутствовать вне зависимости от того, кто управляет компанией и владеет её контрольным пакетом. Зато турецкому бизнесу радость — ушли из проблемной страны.Однако в контексте сотовых операторов важное значение имеет другая новость: из Офиса Зеленского ушёл Ростислав Шурма — советник Андрея Ермака — который буквально прошлой осенью размышлял о неизбежности национализации оператора "Киевстар", которому в декабре киевская власть устроила солидные проблемы. В итоге "Киевстар" и его нидерландские менеджеры от украинской власти отбились с помощью "крыши" из США в лице бывшего главы ЦРУ Майка Помпео. А Шурма просто ушёл.Впрочем, лондонского узника Михаила Фридмана всё равно киевская власть неплохо ощипала: у него отняли украинский "Альфа-банк", а также 20% акций Lifecell, которые принадлежали ему и его партнёрам через компанию LetterOne. "Альфа" владела частью акций Turkcell, которой как раз принадлежал украинский оператор связи.Ужесточение правил финмониторингаНацбанк ужесточил правила финансового мониторинга и теперь украинские банки массово запрашивают у своих клиентов-физических лиц справки и налоговые декларации для подтверждения дохода. Дело в том, что банки теперь сами устанавливают лимиты на платежи и прочие финоперации, исходя из своих представлений о доходе клиентов. А так как представлений нет, то приходится просить документы.Клиентов, естественно, такие ограничения не радуют, поэтому поднялся скандал, но банки непреклонны — киевской власти нужны деньги, для чего приходится заниматься тем, что на Украине называют "детенизацией".Заодно ограничения ввели и для валютных карт украинцев, ограничив суммой в 100 тыс. гривен в месяц покупку следующих товаров, которые есть не только лишь у всех. Под ограничения попали: драгоценные камни, металлы и ювелирка, а также часы и марки с монетами. Плюс суммой в 500 тыс. гривен в месяц ограничили оплату услуг агентов и менеджеров по недвижимости за границей. Также были полностью запрещены p2p-переводы с гривневых карт на карты в иностранных банках — теперь придётся открывать валютные счета в банках. В общем, простым смертным, доедающим последнюю сосиску с солью, от ограничений ни холодно, ни жарко, а богатые как-то выкрутятся.Простые смертные куда сильнее пострадают от лоббируемой МВФ девальвации гривны — ею будут латать бюджетные "дыры" — и повышения налогов. Но за неделю никакого прогресса в Раде по этому вопросу не было.Прочие новостиВ Виннице начал работу "сухой порт" — контейнерный терминал — стоимостью 15 млн долларов. "Порт" построила компания "Лемтранс", входящая в обойму SCM Рината Ахметова. Подобных объектов в ближайшие годы будет становиться всё больше: морская логистика ненадёжна (хотя и работает), а торговля между Украиной и странами СНГ, по сути, прекращена, что вынуждает перестраивать логистику, ориентируюсь на европейские рынки. К слову, в середине августа начал работать "сухой порт" в Береговском районе Закарпатской области.Рада запретила продукты с долей искусственных трансжиров свыше 2% от всего объёма жира, а детском питании запретят использование пальмового стеарина, гидрогенизированных растительных жиров и масел. Решение хорошее, но оторванное от реальности. Во-первых, использовать эти жиры стали в силу дефицита жиров животного происхождения, а массового строительства молочных ферм на Украине не наблюдается. Во-вторых, непонятно кто будет контролировать соблюдение норм в условиях отсутствия лабораторий, разрушенной системы санэпидемстанций и тотальной коррупции. С таким же успехом Рада могла бы запретить Солнцу вставать над Москвой."Укржелдорога" анонсировала повышение тарифов на перевозку зерновых на 11%. Аграрии выступили против, сетуя на то, что дополнительный рост расходов на логистику сделает украинское зерно неконкурентоспособным на мировом рынке. Но вряд ли УЗ прислушается к сельхозпроизводителям.О том, что думает и обсуждает в это же время украинская элита - в статье Дмитрия Ковалевича "Торжество паранойи, лицемерия и подозрительности. Чем озабочены украинские элиты сегодня"

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

украина

россия

азербайджан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

украина, россия, азербайджан, владимир зеленский, ильхам алиев, сергей шойгу, энергоатом, укрэнерго, ес, эксклюзив, экономика