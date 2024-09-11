Надо формировать большой котел: Евсеев о том, почему после взятия Дзержинска не устоит и Часов Яр - 11.09.2024 Украина.ру
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Надо формировать большой котел: Евсеев о том, почему после взятия Дзержинска не устоит и Часов Яр
Надо формировать большой котел: Евсеев о том, почему после взятия Дзержинска не устоит и Часов Яр - 11.09.2024 Украина.ру
Надо формировать большой котел: Евсеев о том, почему после взятия Дзержинска не устоит и Часов Яр
Сейчас Дзержинск попадает в оперативное окружение между Часов Яром и Очеретино. Российским подразделениям надо выравнивать эту линию фронта. В любом случае надо прекращать варварские обстрелы Донецка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-09-11T04:30
2024-09-11T04:30
новости
часов яр
россия
очеретино
владимир евсеев
обстрелы
донецк
донбасс
купянское направление
сво
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Сейчас ВС РФ могут где-то улучшить тактические позиции, но в целом надо формировать большой котел. Чем больше противник отправит туда войск, тем лучше, сообщил эксперт.Потому что так ВС РФ будет проще освобождать другие территории. Например, сейчас важно ликвидировать Торецкую (Дзержинскую) группировку ВСУ, уточнил он.В любом случае нам надо прекращать варварские обстрелы Донецка. Нам нужно отодвинуть фронт от города хотя бы на 20 километров, чтобы ВСУ не могли обстреливать рынки и убивать мирное население, отметил специалист."Купянское направление – это тоже важно. Нам надо постепенно освобождать Харьковскую область, потому что без этого невозможно обеспечить безопасность Белгородской области. Надо очистить Харьков, Сумы и Чернигов от этих фашистов. И это не фигура речи", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.руО том, что после окончания СВО нужно делать с теми, кто заражен украинской пропагандой — в интервью Вадима Трухачева: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу
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часов яр
россия
очеретино
донецк
донбасс
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новости, часов яр, россия, очеретино, владимир евсеев, обстрелы, донецк, донбасс, купянское направление, сво
Новости, Часов Яр, Россия, Очеретино, Владимир Евсеев, обстрелы, Донецк, Донбасс, Купянское направление, СВО

Надо формировать большой котел: Евсеев о том, почему после взятия Дзержинска не устоит и Часов Яр

04:30 11.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота военнослужащих 17-й гвардейской артиллерийской бригады 3 армейского корпуса на 240-мм самоходном миномете 2с4 "Тюльпан" в зоне проведения специальной военной операции.
Работа военнослужащих 17-й гвардейской артиллерийской бригады 3 армейского корпуса на 240-мм самоходном миномете 2с4 Тюльпан в зоне проведения специальной военной операции. - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Сейчас Дзержинск попадает в оперативное окружение между Часов Яром и Очеретино. Российским подразделениям надо выравнивать эту линию фронта. В любом случае надо прекращать варварские обстрелы Донецка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Сейчас ВС РФ могут где-то улучшить тактические позиции, но в целом надо формировать большой котел. Чем больше противник отправит туда войск, тем лучше, сообщил эксперт.
Потому что так ВС РФ будет проще освобождать другие территории. Например, сейчас важно ликвидировать Торецкую (Дзержинскую) группировку ВСУ, уточнил он.
"Сейчас Дзержинск [Торецк] попадает в оперативное окружение между Часов Яром и Очеретино. Нам надо выравнивать эту линию фронта. Если мы возьмем Дзержинск, Часов Яр просто не сможет устоять", — подчеркнул Евсеев.
В любом случае нам надо прекращать варварские обстрелы Донецка. Нам нужно отодвинуть фронт от города хотя бы на 20 километров, чтобы ВСУ не могли обстреливать рынки и убивать мирное население, отметил специалист.
"Купянское направление – это тоже важно. Нам надо постепенно освобождать Харьковскую область, потому что без этого невозможно обеспечить безопасность Белгородской области. Надо очистить Харьков, Сумы и Чернигов от этих фашистов. И это не фигура речи", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.ру
О том, что после окончания СВО нужно делать с теми, кто заражен украинской пропагандой — в интервью Вадима Трухачева: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу
Вадим Трухачев интервью
Вчера, 06:20
Вадим Трухачев: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачуТреть населения бывшей УССР, Украины в границах 2013 года, перепрограммировать нельзя. Но колеблющихся много, особенно среди тех, кого достала мова, льющаяся из всех щелей. Молодежь, кстати, менее политизирована. Но работа предстоит тяжелейшая.
 
НовостиЧасов ЯрРоссияОчеретиноВладимир ЕвсеевобстрелыДонецкДонбассКупянское направлениеСВО
 
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