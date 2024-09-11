Вытеснять ВСУ из-под Курска – это долго: эксперт рассказал, почему враг "должен лечь там, куда пришел"
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© Forward Observations Group
Сейчас группировка ВСУ под Курском испытывает проблемы с коммуникациями, по которым ВС РФ наносят дистанционные удары. В случае окружения врага бойцам не придется бороться за каждый населенный пункт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Ранее вражеские аналитики высказали интересное предположение, что под Курском ВСУ там нужно продолжать вести маневренную оборону. Якобы, если они начнут окапываться, то ВС РФ просто забросают их ФАБами.
На самом деле ситуация в Курской области несколько иная. Пока еще ВСУ там могут неплохо прятаться в "зеленке", но когда начнет осыпаться листва, им придется уходить в населенные пункты, рассказал эксперт.
Конечно, в этом случае ВСУ станут мишенями и их будет легче уничтожать. Ни о каком вытеснении противника речи быть не может, это слишком долго, уверен он.
"Противник должен лечь там, куда пришел. А для этого его надо окружить", — подчеркнул Евсеев.
Сейчас группировка ВСУ под Курском испытывает проблемы с коммуникациями, по которым российские войска наносят дистанционные удары. Также наносятся удары по территории Сумской области, указал эксперт.
"И в случае окружения врага под Курском нам не придется бороться за каждый населенный пункт. Это Зеленский надеется, что мы их будем стирать с лица земли. Его расчет не должен оправдаться", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.ру
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Вчера, 06:40Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы Российские бойцы в Курской области более ревностно относятся к своей земле. Но их желание убить врага связано не с землей, а с поведением ВСУ, которые ведут себя на нашей территории как немецкие фашисты. Свидетельств этому уже много, и это вызывает жестокость. Как можно остановить русского человека, который видел трупы расстрелянных мирных жителей?