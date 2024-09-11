https://ukraina.ru/20240911/1057346488.html

Вытеснять ВСУ из-под Курска – это долго: эксперт рассказал, почему враг "должен лечь там, куда пришел"

Вытеснять ВСУ из-под Курска – это долго: эксперт рассказал, почему враг "должен лечь там, куда пришел" - 11.09.2024 Украина.ру

Вытеснять ВСУ из-под Курска – это долго: эксперт рассказал, почему враг "должен лечь там, куда пришел"

Сейчас группировка ВСУ под Курском испытывает проблемы с коммуникациями, по которым ВС РФ наносят дистанционные удары. В случае окружения врага бойцам не придется бороться за каждый населенный пункт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-09-11T05:15

2024-09-11T05:15

2024-09-11T05:15

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вторжение

уничтожение

всу

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Ранее вражеские аналитики высказали интересное предположение, что под Курском ВСУ там нужно продолжать вести маневренную оборону. Якобы, если они начнут окапываться, то ВС РФ просто забросают их ФАБами.На самом деле ситуация в Курской области несколько иная. Пока еще ВСУ там могут неплохо прятаться в "зеленке", но когда начнет осыпаться листва, им придется уходить в населенные пункты, рассказал эксперт.Конечно, в этом случае ВСУ станут мишенями и их будет легче уничтожать. Ни о каком вытеснении противника речи быть не может, это слишком долго, уверен он.Сейчас группировка ВСУ под Курском испытывает проблемы с коммуникациями, по которым российские войска наносят дистанционные удары. Также наносятся удары по территории Сумской области, указал эксперт."И в случае окружения врага под Курском нам не придется бороться за каждый населенный пункт. Это Зеленский надеется, что мы их будем стирать с лица земли. Его расчет не должен оправдаться", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.руО близком конце режима Зеленского - в авторской статье Владимира Скачко: "Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг" на сайте Украина.ру

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