Вытеснять ВСУ из-под Курска – это долго: эксперт рассказал, почему враг "должен лечь там, куда пришел" - 11.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240911/1057346488.html
Вытеснять ВСУ из-под Курска – это долго: эксперт рассказал, почему враг "должен лечь там, куда пришел"
Вытеснять ВСУ из-под Курска – это долго: эксперт рассказал, почему враг "должен лечь там, куда пришел" - 11.09.2024 Украина.ру
Вытеснять ВСУ из-под Курска – это долго: эксперт рассказал, почему враг "должен лечь там, куда пришел"
Сейчас группировка ВСУ под Курском испытывает проблемы с коммуникациями, по которым ВС РФ наносят дистанционные удары. В случае окружения врага бойцам не придется бороться за каждый населенный пункт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-09-11T05:15
2024-09-11T05:15
новости
россия
курск
курская область
владимир евсеев
владимир зеленский
сво
вторжение
уничтожение
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/14/1056949844_0:0:914:514_1920x0_80_0_0_cb4bc8efb7e38044d0e4841e56aab106.jpg.webp
Ранее вражеские аналитики высказали интересное предположение, что под Курском ВСУ там нужно продолжать вести маневренную оборону. Якобы, если они начнут окапываться, то ВС РФ просто забросают их ФАБами.На самом деле ситуация в Курской области несколько иная. Пока еще ВСУ там могут неплохо прятаться в "зеленке", но когда начнет осыпаться листва, им придется уходить в населенные пункты, рассказал эксперт.Конечно, в этом случае ВСУ станут мишенями и их будет легче уничтожать. Ни о каком вытеснении противника речи быть не может, это слишком долго, уверен он.Сейчас группировка ВСУ под Курском испытывает проблемы с коммуникациями, по которым российские войска наносят дистанционные удары. Также наносятся удары по территории Сумской области, указал эксперт."И в случае окружения врага под Курском нам не придется бороться за каждый населенный пункт. Это Зеленский надеется, что мы их будем стирать с лица земли. Его расчет не должен оправдаться", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.руО близком конце режима Зеленского - в авторской статье Владимира Скачко: "Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240910/1057336401.html
россия
курск
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/14/1056949844_0:0:914:686_1920x0_80_0_0_00b55813324cd731d8029fbe68ca6544.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курск, курская область, владимир евсеев, владимир зеленский, сво, вторжение, уничтожение, всу, вс рф
Новости, Россия, Курск, Курская область, Владимир Евсеев, Владимир Зеленский, СВО, вторжение, уничтожение, ВСУ, ВС РФ

Вытеснять ВСУ из-под Курска – это долго: эксперт рассказал, почему враг "должен лечь там, куда пришел"

05:15 11.09.2024
 
© Forward Observations Groupнаемники Forward Observations Group
наемники Forward Observations Group
© Forward Observations Group
Читать в
Сейчас группировка ВСУ под Курском испытывает проблемы с коммуникациями, по которым ВС РФ наносят дистанционные удары. В случае окружения врага бойцам не придется бороться за каждый населенный пункт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Ранее вражеские аналитики высказали интересное предположение, что под Курском ВСУ там нужно продолжать вести маневренную оборону. Якобы, если они начнут окапываться, то ВС РФ просто забросают их ФАБами.
На самом деле ситуация в Курской области несколько иная. Пока еще ВСУ там могут неплохо прятаться в "зеленке", но когда начнет осыпаться листва, им придется уходить в населенные пункты, рассказал эксперт.
Конечно, в этом случае ВСУ станут мишенями и их будет легче уничтожать. Ни о каком вытеснении противника речи быть не может, это слишком долго, уверен он.
"Противник должен лечь там, куда пришел. А для этого его надо окружить", — подчеркнул Евсеев.
Сейчас группировка ВСУ под Курском испытывает проблемы с коммуникациями, по которым российские войска наносят дистанционные удары. Также наносятся удары по территории Сумской области, указал эксперт.
"И в случае окружения врага под Курском нам не придется бороться за каждый населенный пункт. Это Зеленский надеется, что мы их будем стирать с лица земли. Его расчет не должен оправдаться", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.ру
О близком конце режима Зеленского - в авторской статье Владимира Скачко: "Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг" на сайте Украина.ру
Роман Алехин интервью
Вчера, 06:40
Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы Российские бойцы в Курской области более ревностно относятся к своей земле. Но их желание убить врага связано не с землей, а с поведением ВСУ, которые ведут себя на нашей территории как немецкие фашисты. Свидетельств этому уже много, и это вызывает жестокость. Как можно остановить русского человека, который видел трупы расстрелянных мирных жителей?
 
НовостиРоссияКурскКурская областьВладимир ЕвсеевВладимир ЗеленскийСВОвторжениеуничтожениеВСУВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:11История учит, что Украину она ничему не учит. Как американцы организовали путч Пиночета
08:07Главное за ночь 11 сентября
08:06Юрий Хмельницкий: неудачная попытка создать династию
07:27Экономика Украины и война: продажа Lifecell, проблемы с АЭС и газом
06:25Почему Украина "уже нигде". Украинские эксперты с ужасом о происходящем в их стране коллапсе
06:05Торжество паранойи, лицемерия и подозрительности. Чем озабочены украинские элиты сегодня
06:00"Ликвидировать всю эту нечисть": Евсеев объяснил, когда ВСУ могут попасть в окружение в Курской области
05:48Тимофей Ермаков: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой
05:45Сигнал "пора валить": Ищенко объяснил, почему Зеленский и Шмыгаль хотели бы бежать, но их не отпустят
05:30"Надо раздавить эту гадину": Евсеев раскрыл, когда ВС РФ могут освободить Курскую область и зайти в Сумы
05:15Вытеснять ВСУ из-под Курска – это долго: эксперт рассказал, почему враг "должен лечь там, куда пришел"
05:11Мощь и немощь Китая и России. Сунь Тяньшу о слухах, которым нельзя верить, и о любви к русским продуктам
05:00Прозрели или наоборот ослепли: эксперт раскрыл, когда "беглые крысы" выскочат с территории Украины
04:45Логистика "подвиснет": эксперт о том, как потеря Красноармейска перебьет снабжение последнего рубежа ВСУ
04:30Надо формировать большой котел: Евсеев о том, почему после взятия Дзержинска не устоит и Часов Яр
04:15"Могли дать взятку Ермаку": Ищенко о том, как украинские министры могли спровоцировать свою отставку
04:00Противник сам идет на убой: Евсеев объяснил, почему не нужно мешать ВСУ лезть в "мешок" под Курском
03:45В Курской области нужны дроны, средства РЭБ и больше спецназа, чтобы проводить зачистку лесов - эксперт
03:30Крысы бегут с корабля: Ищенко объяснил, как украинские министры могли "решить" вопрос с увольнением
03:15"Глядишь, и не посадят": Ищенко о том, почему уходы украинских министров не изменят ситуацию на фронте
Лента новостейМолния