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Мицухиро Кимура: Япония чуть лучше стала понимать СВО, а ВЭФ-2024 дал надежду

Мицухиро Кимура: Япония чуть лучше стала понимать СВО, а ВЭФ-2024 дал надежду - 05.09.2024 Украина.ру

Мицухиро Кимура: Япония чуть лучше стала понимать СВО, а ВЭФ-2024 дал надежду

Патриот Японии прокомментировал содержание пленарного заседания ВЭФ-2024 с участием Владимира Путина и объяснил, как Москва и Токио могут улучшить отношения.

2024-09-05T17:55

2024-09-05T17:55

2024-09-05T17:55

россия

япония

дальний восток

владимир путин

украина.ру

интервью

сво

спецоперация

малайзия

борис джонсон

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Об этом председатель японской организации "Иссуй-Кай" Мицухиро Кимура рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру."Иссуй-Кай" (с яп. 一水会, "Общество единой капли") — японская ультраправая партия, одна из крупнейших националистических партий в Японии.Важнейшее событие ВЭФ-2024 — пленарное заседание с участием Владимира Путина, Анвара Ибрагима и Хань Чжэна прошло 5 сентября на острове Русский на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).— Кимура-сан, какие у вас впечатления от мероприятия? Достаточно ли были освещенынаболевшие вопросы международного сотрудничества?— Я думаю, что основные важные моменты и вопросы были озвучены. Например, то, что Россия предпринимала усилия для достижения мирных договоренностей по решению украинского вопроса в Стамбуле в мае 2022 года.В частности, отмечено, что соглашение практически было парафировано украинской стороной, но появился премьер-министр Великобритании господин Джонсон, и заявил, что необходимо продолжать бороться до самого последнего украинца. Это вполне конкретная тема, которая касается важной международной ситуации.По актуальной палестинской проблеме и по поводу отношений Израиля с ХАМАС также прозвучало заявление о российской позиции. Россия не меняет свою основную исходную позицию в зависимости от какой-то временной ситуации. Россия принципиально выступает за создание двух независимых государств.Для переговоров нужны усилия посредников, если они есть. Кроме того, необходим и двусторонний диалог сторон.Я лично считаю, для того, чтобы достичь каких-то соглашений, необходимо стараться и пытаться создать подходящие условия для них. Это тоже ясно и доходчиво прозвучало во время дискуссии.— Лично вы с какими ожиданиями шли на форум, и оправдались ли они? Вы удовлетворены итогами мероприятия?— Знаете, я бы не ставил так вопрос: что меня удивило, чего я ожидал, что понравилось или не понравилось.Для меня оказалось интересным само участие малазийской и китайской сторон в дискуссии с президентом России. Премьер-министр Малайзии ставил вопрос о роли России в связи с развитием региона Дальнего Востока — что сегодня без РФ мировое развитие невозможно. Занятная постановка вопроса.Мне понравился также тезис, что от развития Дальнего Востока зависит дальнейшая судьба России. Вот какие моменты меня впечатлили.Я представляю патриотические консервативные круги Японии. У нас в стране, к сожалению, плохое отношение к России. Но 4 сентября на форуме "Юго-Восточная Азия в многополярном мире"мы отметили, что необходимо построение нового мирового порядка.Так вот, мне перечисленные выше моменты, с которыми я столкнулся, которые я увидел на данном мероприятии, дают новую силу, вдохновляют на новые размышления, чтобы больше и лучше думать о ситуации. И подходить к ней именно с точки зрения развития в регионе [Юго-Восточная Азия].— Что думают японцы о России, о происходящих событиях на Украине?— Как я упомянул, мнение большинства японцев в отношении России крайне отрицательное и критичное. Этим отличается современная Япония.Прошло 80 лет со времени разгрома Японии во Второй мировой войне. В результате американцами была выстроена оккупационная система, которая настраивает японцев в отношении России негативно.В Японии помнят прежде всего о проигрыше в войне, о японских военнопленных, которые находились в Советском Союзе. Япония с обидой припоминает России потерю так называемых северных территорий, проблему Южных Курил.Все это создает отрицательный фон в умах и настроениях японцев в отношении России.— Есть ли шанс у России и Японии на взаимопонимание и взаимодействие?— Я думаю, да. Конечно есть. Но шансы необходимо создавать.Я подчеркиваю и настаиваю на том, что между Россией и Японией должен быть подписан мирный договор. Это очень важно!Посмотрите: россияне Японию любят, уважают, благодарны и проявляют к ней большой интерес. Поэтому крайне важно постоянно информировать общественность в Японии, что, несмотря на негативное отношение японцев к началу специальной военной операции (СВО), сейчас ситуация начала меняться. Суть СВО, ее цели и необходимость в Японии начали понимать чуть-чуть лучше.То есть есть основа для того, чтобы размягчить японское отрицательное отношение к России.О том, как ВЭФ-2024 стал площадкой для сближения России и Малайзии - в материале Анны Черкасовой "Без Украины. Россия и Малайзия стали ещё ближе друг к другу на ВЭФ-2024"

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Анна Черкасова

россия, япония, дальний восток, владимир путин, украина.ру, интервью, сво, спецоперация, малайзия, борис джонсон, хамас