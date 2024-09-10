https://ukraina.ru/20240910/1057324876.html

Мы попали в "яблочко": эксперт рассказал, как в Полтаве наступил черный день для западных наемников

Мы попали в "яблочко": эксперт рассказал, как в Полтаве наступил черный день для западных наемников - 10.09.2024 Украина.ру

Мы попали в "яблочко": эксперт рассказал, как в Полтаве наступил черный день для западных наемников

Кадры с места удара дают основания полагать, что удар по училищу связи в Полтаве был крайне эффективным. Число безвозвратных потерь исчисляется несколькими сотнями высококвалифицированных солдат и офицеров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-09-10T04:15

2024-09-10T04:15

2024-09-10T04:15

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полтава

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львов

алексей анпилогов

потери всу

инструктор

иностранные наемники

сво

ракетный удар

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На днях ВС РФ нанесли дистанционные удары по Львову и по Полтаве. Нам достаточно мало известно о прилетах по Львову, зато в Полтаве российские военные "попали в яблочко", сообщил эксперт.Кадры с места удара и последующие некрологи в СМИ дают основания полагать, что удар по училищу связи был крайне эффективным. Число безвозвратных потерь исчисляется несколькими сотнями высококвалифицированных солдат и офицеров, отметил он.Это штучные специалисты, которых даже в странах НАТО не так много. Их воспитывают годами в крайне специфических и жестких условиях. Если эта информация подтвердится, это будет очень тяжелой потерей для всей программы перевооружения Украины, указал он.Невозможно представить, чтобы какой-то украинский курсант мог быстро освоиться в тематике радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, почему удар по училищу связи в Полтаве был важнее удара по Яворовскому полигону в начале СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240909/1057323768.html

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новости, полтава, россия, львов, алексей анпилогов, потери всу, инструктор, иностранные наемники, сво, ракетный удар, михаил онуфриенко, украина.ру, нато, вооруженные силы украины