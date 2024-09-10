Мы попали в "яблочко": эксперт рассказал, как в Полтаве наступил черный день для западных наемников - 10.09.2024 Украина.ру
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Мы попали в "яблочко": эксперт рассказал, как в Полтаве наступил черный день для западных наемников
Мы попали в "яблочко": эксперт рассказал, как в Полтаве наступил черный день для западных наемников - 10.09.2024 Украина.ру
Мы попали в "яблочко": эксперт рассказал, как в Полтаве наступил черный день для западных наемников
Кадры с места удара дают основания полагать, что удар по училищу связи в Полтаве был крайне эффективным. Число безвозвратных потерь исчисляется несколькими сотнями высококвалифицированных солдат и офицеров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-09-10T04:15
2024-09-10T04:15
новости
полтава
россия
львов
алексей анпилогов
потери всу
инструктор
иностранные наемники
сво
ракетный удар
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На днях ВС РФ нанесли дистанционные удары по Львову и по Полтаве. Нам достаточно мало известно о прилетах по Львову, зато в Полтаве российские военные "попали в яблочко", сообщил эксперт.Кадры с места удара и последующие некрологи в СМИ дают основания полагать, что удар по училищу связи был крайне эффективным. Число безвозвратных потерь исчисляется несколькими сотнями высококвалифицированных солдат и офицеров, отметил он.Это штучные специалисты, которых даже в странах НАТО не так много. Их воспитывают годами в крайне специфических и жестких условиях. Если эта информация подтвердится, это будет очень тяжелой потерей для всей программы перевооружения Украины, указал он.Невозможно представить, чтобы какой-то украинский курсант мог быстро освоиться в тематике радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, почему удар по училищу связи в Полтаве был важнее удара по Яворовскому полигону в начале СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов на сайте Украина.ру
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новости, полтава, россия, львов, алексей анпилогов, потери всу, инструктор, иностранные наемники, сво, ракетный удар, михаил онуфриенко, украина.ру, нато, вооруженные силы украины
Новости, Полтава, Россия, Львов, Алексей Анпилогов, потери ВСУ, инструктор, иностранные наемники, СВО, ракетный удар, Михаил Онуфриенко, Украина.ру, НАТО, Вооруженные силы Украины

Мы попали в "яблочко": эксперт рассказал, как в Полтаве наступил черный день для западных наемников

04:15 10.09.2024
 
Полтава
Полтава
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Кадры с места удара дают основания полагать, что удар по училищу связи в Полтаве был крайне эффективным. Число безвозвратных потерь исчисляется несколькими сотнями высококвалифицированных солдат и офицеров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
На днях ВС РФ нанесли дистанционные удары по Львову и по Полтаве. Нам достаточно мало известно о прилетах по Львову, зато в Полтаве российские военные "попали в яблочко", сообщил эксперт.
Кадры с места удара и последующие некрологи в СМИ дают основания полагать, что удар по училищу связи был крайне эффективным. Число безвозвратных потерь исчисляется несколькими сотнями высококвалифицированных солдат и офицеров, отметил он.
"Причем, по косвенным данным, мы можем судить, что это был еще и черный день для западных инструкторов. В частности, для шведских специалистов, которые обучали курсантов обращаться с крайне сложной и важной для киевского режима техникой, как самолеты ДРЛО", — подчеркнул Анпилогов.
Это штучные специалисты, которых даже в странах НАТО не так много. Их воспитывают годами в крайне специфических и жестких условиях. Если эта информация подтвердится, это будет очень тяжелой потерей для всей программы перевооружения Украины, указал он.
Невозможно представить, чтобы какой-то украинский курсант мог быстро освоиться в тематике радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему удар по училищу связи в Полтаве был важнее удара по Яворовскому полигону в начале СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов на сайте Украина.ру
Полтава
Вчера, 14:34
Удар по базе в Полтаве: что пытается скрыть УкраинаПолтавский горсовет обнародовал имена погибших при ударе по учебно-тренировочной базе 3 сентября. Случай небывалый: гражданские власти объявляют военные потери. Такое решение могло быть принято не просто так. Что может стоять за этим и что пытается скрыть киевский режим – в материале издания Украина.ру
 
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