Мы попали в "яблочко": эксперт рассказал, как в Полтаве наступил черный день для западных наемников
Полтава
Кадры с места удара дают основания полагать, что удар по училищу связи в Полтаве был крайне эффективным. Число безвозвратных потерь исчисляется несколькими сотнями высококвалифицированных солдат и офицеров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
На днях ВС РФ нанесли дистанционные удары по Львову и по Полтаве. Нам достаточно мало известно о прилетах по Львову, зато в Полтаве российские военные "попали в яблочко", сообщил эксперт.
Кадры с места удара и последующие некрологи в СМИ дают основания полагать, что удар по училищу связи был крайне эффективным. Число безвозвратных потерь исчисляется несколькими сотнями высококвалифицированных солдат и офицеров, отметил он.
"Причем, по косвенным данным, мы можем судить, что это был еще и черный день для западных инструкторов. В частности, для шведских специалистов, которые обучали курсантов обращаться с крайне сложной и важной для киевского режима техникой, как самолеты ДРЛО", — подчеркнул Анпилогов.
Невозможно представить, чтобы какой-то украинский курсант мог быстро освоиться в тематике радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему удар по училищу связи в Полтаве был важнее удара по Яворовскому полигону в начале СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов на сайте Украина.ру
Вчера, 14:34Удар по базе в Полтаве: что пытается скрыть УкраинаПолтавский горсовет обнародовал имена погибших при ударе по учебно-тренировочной базе 3 сентября. Случай небывалый: гражданские власти объявляют военные потери. Такое решение могло быть принято не просто так. Что может стоять за этим и что пытается скрыть киевский режим – в материале издания Украина.ру