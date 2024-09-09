https://ukraina.ru/20240909/1057325791.html

Этот − не тот уже навсегда. Умер Александр Масляков, а КВН может жить

Этот − не тот уже навсегда. Умер Александр Масляков, а КВН может жить - 09.09.2024 Украина.ру

Этот − не тот уже навсегда. Умер Александр Масляков, а КВН может жить

Умер Александр Васильевич Масляков, руководитель, символ, олицетворение и смысл телепрограммы "Клуб веселых и находчивых" (КВН), которая в ноябре этого года отпразднует 63 года пребывания в эфире.

2024-09-09T16:45

2024-09-09T16:45

2024-09-09T16:45

квн

александр масляков

смерть

ссср

киев

училища

комсомол

телевидение

коммунистическая партия

владимир зеленский

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А он вел ее 60 (шестьдесят) лет! И хотя последнее два года не он был за тумбочкой ведущего, до славного юбилея дожил и на программу влиял. Не зря же многие участники телеигры вспоминали, что называли АлВасМаса (сокращение от Ф.И.О.) "Барином". В смысле -- не только полноценным хозяином игры, а верховным арбитром, даже высшей инстанцией, которая все и решит – "вот Барин приедет и все рассудит". И он решал.Но все равно сегодня может сбыться самое страшное, о чем раньше изрекали кто злорадно, кто с грустью, кто ехидно, а кто и с надеждой -- "КВН уже не тот". Ведь вполне могут закрыть. Причем без объявления причин. Или с дурацкими объяснениями. Как в первый раз в августе 1972 года, когда тогдашнему высокому партийному начальству на ТВ якобы не понравились длинные волосы и бороды участников. В этом увидели насмешки над… Карлом Марксом. Хотя уже наступал застой, который шутки в своей адрес на дух не переносил и только при жесточайшей цензуре чувствовал себя защищенным.Нет никакого смысла повторять все эти многочисленные и льющиеся отовсюду высокопарные и пафосные слова об игре и ее ведущем. Ну хотя бы потому, что они… справедливы почти на 100%. КВН – это эпоха, мир, планета юмора, у которое есть своя жизнь, наглухо и навсегда запараллеленная с жизнью окружающей, которая служила основой для игры.Во всем своем многообразии и отдельных частностях, низкопробном маразме и высоком достоинстве, взлетах и падениях, выпавших на долю людей, игра была зеркалом жизни. Но смешным. В том плане, что юмор не решал никаких проблем, но помогал более-менее безболезненно их переживать. И переживали ведь! Во всех смыслах – и мучились неразрешенностью проблем, и жили дальше, оставляя в прошлом неразрешимое. И при этом смеясь.КВН -- это почти всегда смешной мейнстрим нашей жизни, обостренный и всегда максимально точный. Всегда так было: над чем смеялись в КВН, тем нужно было либо гордиться (всегда искренне и без пафоса), либо изживать (чтобы жить не мешало). Иногда удавалось все по максимуму, иногда вообще не удавалось.А Масляков все время был на гребне. Ему принадлежат слова: "Даже если мы плохо живем, шутить нужно все равно хорошо". И что тут можно возразить, если мы почти всегда жили не очень, а вот шутили на эту тему – очень и очень?Сегодня АлВасМаса-Барина упрекают за то, что в игре он все жестко контролировал и превратил ее в многогранный семейный бизнес, что, собственно, и убило остроту и былую всеобщую любовь к КВН, который, по мнению многих, потерял актуальность, стал пресным и излишне подцензурным. И с этим, в принципе, тоже трудно спорить: сегодня попытки ограничить, причесать или извратить самовыражение (это если говорить мягко) в СМИ – это глобальный тренд, который не миновал никого. В разной степени. Потому что жизнь вокруг такая, что если не смеяться и не плакать, то можно просто упасть на четвереньки и поползти в сторону ближайшего кладбища.Но КВН – это все равно телепередача заметная и достаточно популярная. По данным компании Mediascope, лидера российского рынка медиаисследований и мониторинга рекламы и СМИ, на конец лета 2024-го КВН находился на 22 месте медиарейтинга с долей охвата 2,2%. А сейчас уже осень. И уже без патриарха…Я долго живу, и меня тоже был свой КВН. И я точно знаю, что критики и недоброжелатели телеигры, равно как и поклонники вместе с ценителями, в общем-то хулят и хвалят ее за одно и то же, направляя свои стрелы по двум главным направлениям.Во-первых, они утверждают, что КВН своей критикой всегда ослаблял и разваливал государство. Когда-то СССР, сейчас – Россию. Ну что тут можно сказать? Ответ команды Новосибирского госуниверситета (НГУ) "Партия, дай порулить" в ответ на вопрос "Ну, молодежь, о чем мечтаешь?" стал самой известной шуткой КВН всех времен и народов. Прозвучала она 18 июля 1988 года, когда уровень свободы в советском обществе уже достиг требований отмены 6 статьи Конституции СССР, говорящей о руководящей и направляющей силе – КПСС.Во-вторых, чаще всего говорят, что КВН воспитал столько предателей, что бывшая наша общая и советская Родина не смогла устоять, будучи изъеденной изнутри. Таким вот шуточками. Или такими – "Чтобы корова меньше ела и больше давала молока, нужно ее как можно меньше кормить и как можно больше доить".При Сталине за такие шутки расстреляли бы всю команду. После Сталина в разные периоды хрущевского "волюнтаризма" или брежневского "застоя" могли посадить, репрессировать или хотя бы устроить страшные неприятности на работе вплоть до увольнения, если местечко было тепленьким.Я помню, как в 1982 году, когда КВН был запрещен, на истфаке Киевского госуниверситета на пятом курсе мы подготовили шуточный выпускной капустник в форме КВН. И была у нас шутка – "С миру по нитке – начальнику пыжиковая шапка". После нас капустники в университете вообще запретили. Как нам сказали, опасались рецидивов опасного ерничества.Но мне, пошутившему, ничего не сделали, наоборот – даже в партию предложили вступить, потому что поддерживали. Кто тайно, кто полускрыто, а кто и открыто, но в баре или на скамейке в парке, с пивком.А потом, после университета, я как бы жил в атмосфере сплошного КВН, когда работал в киевском строительном профтехучилище преподавателем истории и обществоведения и освобожденным комсоргом (то есть одним из руководителей) и видел, что по Конституции СССР рабочий класс -- это "становой хребет советского общества", а в ряды этого "хребта" попадали самые откровенные лузеры и неудачники всеобщего образования, социально неадаптированные личности или юные полусоциопаты с явными задержками всех процессов, кроме жевательно-хватательных.Я попал в это ПТУ после того, как там уволили все руководство и набрали новое, потому что подопечные умудрились за полтора месяца отметиться двумя групповыми изнасилованиями – пострадали пара девушек с заниженным чувством самосохранения (сами пошли в общагу к пацанам), а на скамью подсудимых сели 32 ученика-сладострастника. Какая страна могла выстоять с таким "хребтом", да еще и становым? Она и рухнула, когда предатели действительно расшатали и подтолкнули.Но КВН-то ту при чем? А вот при чем: когда его восстановили в 1986-м, я от скуки решил заразить им своих учеников. Подготовил команды, написал, слизав их у разных источников, процентов 80 шуток и реприз на обе группы и столкнул на сцене. И вы не поверите, а процесс пошел. Ребята играли азартно и самозабвенно. Группы записывались у меня на следующие игры и уже искали, писали, шутили и готовили шутки сами. Я только цензурировал на предмет матюков и сленга да обживался ведущим – в роли доморощенного Маслякова в черном костюмчике.Слух о нашем КВН пошел по Киеву и, как потом мне рассказали, дошел до Москвы. До ЦК ВЛКСМ, где отвечающий за комсомол профтехобразования функционер не поверил, что такое возможно. И приехал в Киев. Лично. А у меня как раз игра намечалась плановая. И он ее посетил. И не поверил, что строительный "становой хребет" такой остроумный, азартный и игривый. Мужик не верил, что я не артист, приглашенный для показухи, а мои ученики – в ПТУ учатся. Он с моим директором сличал игроков со списками учащихся и все причитал: "Еп-ти, да мне никто не поверит: в ПТУ – и такое…".А мы с игроками тупо гордились и… потешались – игра уже обязывала. Это объединяло мой невольный и неистребимый снобизм и их житейскую простоту.Мне потом еще сказали, что мой опыт КВН в ПТУ помог и при поступлении в 1988 году на факультет журналистики в Высшую комсомольскую школу (ВКШ) при ЦК ВЛКСМ – там ценили людей, у кого в ПТУ все в порядке, питомник "станового хребта", как-никак. Ну а мне, так уж получается, КВН навсегда изменил жизнь. Без шуток и вполне серьезно.А вот уже в том же году под указанную шутку НГУ про "рулеж" залы поднимались в едином порыве всеобщей поддержки и одобрения. И до развала СССР оставалось меньше трёх лет. И всем уже хотелось свободы. Неизвестно какой, неосознанной, но свободы. Такой сладкой, что будущая горечь совсем не ощущалась…Но разве КВН был в этом виноват? Обвинять шутников – это все равно, что рубить голову петуху (мужу курицы, а не то, о чем могли бы подумать) за то, что солнце встало на 15 минуть раньше. Или вообще не встало…И то, что потом творили те, кому партия дала порулить, не шуткой было предопределено. Равно как и не комсомол виноват, что в его рядах воспитался, например, Михаил Ходорковский или прочие комсомольцы, которые по алчности своей и любви к Иуде Искариоту превзошли все мыслимые и немыслимые стандарты. Факт!Равно не КВН виноват в том, что в него играл Владимир Зеленский, ставший таким позором и для игры, и для Украины, и вообще для рода человеческого.Сегодня о Маслакове говорят хорошее и… слава Богу. Он того заслужил. Глава комитета Госдумы России по туризму, капитан команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаев заявил журналистам: "…В моей жизни и в жизни большинства ребят, которые сегодня в медийном поле, их знает вся страна, большую роль сыграл именно Александр Васильевич. Мы все к нему относились и будем относиться с большим уважением, благодарностью. И сколько бы времени ни прошло, всегда будем это помнить и говорить об этом. Я воспринял эту новость как личную трагедию. Грусть меня посещает, и, честно говоря, вот даже не верится. Мы между нашими коллегами сейчас обменялись несколькими сообщениями, и у всех примерно одинаковое состояние".И точно такое же мнения придерживается и легенда КВН, звезда из команды "Уездный город" Сергей Писаренко, которого за, скажем мягко, неоднозначную политпозицию даже вырезали из программ современного российского ТВ. "Как можно запомнить человека, которого приравниваешь практически к своему учителю, крестному отцу... Конечно, это человек, давший нам судьбу, безоговорочно. Человек с настоящими человеческими качествами. Если ругал, то ругал, если хвалил, то хвалил. Мы все как его сыновья и дочери были. Все, что у меня в жизни продолжается, — все благодаря ему. Нет ничего более печальной новости, чем та, которую вы мне принесли. Это от души просто, от души...", - сказал онСпасибо мужикам за эти слова. От всех спасибо.И очень трудно отделаться от чувства какой-то невольной тревоги, что что-то неуловимое ушло навсегда, исчезло бесповоротно и уже не вернется никогда. Смерть – это окончательный вердикт, непробиваемая цензура на жизнь, несмотря на все заверения о памяти, которая по-любому всего лишь симулякр. Возвышенный, но такой зыбкий и ненадежный под грузом обстоятельств.И жалеть, на мой взгляд, нужно еще и о том, о чем сам как-то рассказал АлВасМас: "Было время, я извел десяток общих тетрадей, вел дневник. А потом решил полистать, почитать, что же понаписал, и сжег все к лешему! Несколько лет назад. А ведь и стихи сочинял, точнее, пытался. Пока вдруг не осознал, что эти зарифмованные строчки никто читать не станет. Не Пушкин я. И не Гоголь. Вывез тетрадки на дачу и сжег".Так много можно было бы узнать из тех тетрадок. В том числе, и о том, как можно было так прожить. И смешить всех всю свою жизнь, а на пороге вечности невольно вызвать слезы…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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https://ukraina.ru/20240909/1057319634.html

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