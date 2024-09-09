Следком расследует ранение жительницы Горловки из-за обстрела ВФУ - 09.09.2024 Украина.ру
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Следком расследует ранение жительницы Горловки из-за обстрела ВФУ
Следком расследует ранение жительницы Горловки из-за обстрела ВФУ - 09.09.2024 Украина.ру
Следком расследует ранение жительницы Горловки из-за обстрела ВФУ
Следователи СК России будут расследовать очередное преступление вооружённых формирований Украины (ВФУ), повлекшее ранение женщины в Горловке. Об этом 9 сентября сообщил Следственный комитет Российской Федерации
2024-09-09T10:12
2024-09-09T10:12
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следственный комитет
военные преступления
всу
сво
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"В результате обстрела ВФУ посёлка Короленко города Горловки ДНР ранена мирная жительница", - констатировали в российском следственном ведомстве.Там также заверили, что СК РФ "установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступления".Ранее СК РФ информировал о приговорах, вынесенных украинским военнослужащих за совершение военных преступлений в новых регионах России.Также на эту тему публикация МИД России напомнил украинским военным преступникам о неотвратимости наказания
россия
горловка
донецкая народная республика
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новости, россия, горловка, донецкая народная республика, ск рф, следственный комитет, военные преступления, всу, сво, днр, обстрелы, мирные жители
Новости, Россия, Горловка, Донецкая Народная Республика, СК РФ, Следственный комитет, Военные преступления, ВСУ, СВО, ДНР, обстрелы, мирные жители

Следком расследует ранение жительницы Горловки из-за обстрела ВФУ

10:12 09.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецкой области
Последствия обстрела в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Следователи СК России будут расследовать очередное преступление вооружённых формирований Украины (ВФУ), повлекшее ранение женщины в Горловке. Об этом 9 сентября сообщил Следственный комитет Российской Федерации
"В результате обстрела ВФУ посёлка Короленко города Горловки ДНР ранена мирная жительница", - констатировали в российском следственном ведомстве.
Там также заверили, что СК РФ "установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступления".
Ранее СК РФ информировал о приговорах, вынесенных украинским военнослужащих за совершение военных преступлений в новых регионах России.
Также на эту тему публикация МИД России напомнил украинским военным преступникам о неотвратимости наказания
 
НовостиРоссияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСК РФСледственный комитетВоенные преступленияВСУСВОДНРобстрелымирные жители
 
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