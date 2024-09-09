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Следком расследует ранение жительницы Горловки из-за обстрела ВФУ

Следком расследует ранение жительницы Горловки из-за обстрела ВФУ - 09.09.2024 Украина.ру

Следком расследует ранение жительницы Горловки из-за обстрела ВФУ

Следователи СК России будут расследовать очередное преступление вооружённых формирований Украины (ВФУ), повлекшее ранение женщины в Горловке. Об этом 9 сентября сообщил Следственный комитет Российской Федерации

2024-09-09T10:12

2024-09-09T10:12

2024-09-09T10:12

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"В результате обстрела ВФУ посёлка Короленко города Горловки ДНР ранена мирная жительница", - констатировали в российском следственном ведомстве.Там также заверили, что СК РФ "установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступления".Ранее СК РФ информировал о приговорах, вынесенных украинским военнослужащих за совершение военных преступлений в новых регионах России.Также на эту тему публикация МИД России напомнил украинским военным преступникам о неотвратимости наказания

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новости, россия, горловка, донецкая народная республика, ск рф, следственный комитет, военные преступления, всу, сво, днр, обстрелы, мирные жители