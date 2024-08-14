МИД России напомнил украинским военным преступникам о неотвратимости наказания - 14.08.2024 Украина.ру
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МИД России напомнил украинским военным преступникам о неотвратимости наказания
МИД России напомнил украинским военным преступникам о неотвратимости наказания - 14.08.2024 Украина.ру
МИД России напомнил украинским военным преступникам о неотвратимости наказания
Суды вынесли приговоры ряду украинских военнослужащих, совершивших военные преступления, а временно находящиеся на свободе будут привлечены к ответственности. Об этом 14 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-08-14T17:05
2024-08-14T17:05
новости
россия
донецкая народная республика
мария захарова
мариуполь
вооруженные силы украины
всу
военные преступления
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Она напомнила о дате 13 августа 2014 года. В тот день ВСУ подвергли артобстрелу город Зугрэс в ДНР."Под удар этих нелюдей попал район школы №10, пляж, Зуевская ТЭЦ и городской стадион. Погибли 13 мирных жителей, в т.ч. четверо детей, 32 чел. получили ранения, - рассказала Захарова. - Позднее следствие установило, что огонь велся из РСЗО "Смерч" 1- м дивизионом 107-го реактивного артиллерийского полка ВСУ под командованием полковника А.Келембета, который был объявлен в розыск. Украинским боевикам не удастся избежать справедливой кары за совершенные преступления – имена каждого из них будут установлены".По словам Захаровой, сейчас российские суды на основании доказательств Следкома "продолжают выносить приговоры украинским неонацистам, совершившим тяжкие преступления против мирных граждан".В частности, украинский военнослужащий Л.Шкильнюк получил 21 год лишения свободы за обстрел гражданского автомобиля из ручного пулемета весной 2022 г. в Мариуполе. Приговорены к 15 годам колонии "украинские неонацисты И.Маслянко и М.Скородько, которые в феврале 2022 г. обстреляли из артиллерии мост через реку Калка, находящийся у н.п. Касьяновка и Гранитное в ДНР, и повредили его"."Никому из преступников не уйти от наказания. Они ответят по всей строгости закона. За все", - сказано в опубликованном комментарииофициального представителя МИД России.Также на эту тему публикация Украина.ру МИД РФ: Запад одобряет "ядерный терроризм" и бандитские вылазки ВСУ в российские регионы
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новости, россия, донецкая народная республика, мария захарова, мариуполь, вооруженные силы украины, всу, военные преступления
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Мария Захарова, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления

МИД России напомнил украинским военным преступникам о неотвратимости наказания

17:05 14.08.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Суды вынесли приговоры ряду украинских военнослужащих, совершивших военные преступления, а временно находящиеся на свободе будут привлечены к ответственности. Об этом 14 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она напомнила о дате 13 августа 2014 года. В тот день ВСУ подвергли артобстрелу город Зугрэс в ДНР.
"Под удар этих нелюдей попал район школы №10, пляж, Зуевская ТЭЦ и городской стадион. Погибли 13 мирных жителей, в т.ч. четверо детей, 32 чел. получили ранения, - рассказала Захарова. - Позднее следствие установило, что огонь велся из РСЗО "Смерч" 1- м дивизионом 107-го реактивного артиллерийского полка ВСУ под командованием полковника А.Келембета, который был объявлен в розыск. Украинским боевикам не удастся избежать справедливой кары за совершенные преступления – имена каждого из них будут установлены".
По словам Захаровой, сейчас российские суды на основании доказательств Следкома "продолжают выносить приговоры украинским неонацистам, совершившим тяжкие преступления против мирных граждан".
В частности, украинский военнослужащий Л.Шкильнюк получил 21 год лишения свободы за обстрел гражданского автомобиля из ручного пулемета весной 2022 г. в Мариуполе. Приговорены к 15 годам колонии "украинские неонацисты И.Маслянко и М.Скородько, которые в феврале 2022 г. обстреляли из артиллерии мост через реку Калка, находящийся у н.п. Касьяновка и Гранитное в ДНР, и повредили его".
"Никому из преступников не уйти от наказания. Они ответят по всей строгости закона. За все", - сказано в опубликованном комментарииофициального представителя МИД России.
Также на эту тему публикация Украина.ру МИД РФ: Запад одобряет "ядерный терроризм" и бандитские вылазки ВСУ в российские регионы
 
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