https://ukraina.ru/20240909/1057306764.html

Лобового штурма не будет: Онуфриенко объяснил, как российские бойцы будут действовать в Угледаре

Лобового штурма не будет: Онуфриенко объяснил, как российские бойцы будут действовать в Угледаре - 09.09.2024 Украина.ру

Лобового штурма не будет: Онуфриенко объяснил, как российские бойцы будут действовать в Угледаре

Лобового штурма Угледара не будет. Либо войска совершат широкий охват до Новоукраинки, либо будут двигаться по высотам с двух сторон и понемногу брать город в клещи, не неся неоправданных потерь. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-09-09T04:30

2024-09-09T04:30

2024-09-09T04:30

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михаил онуфриенко

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донбасс

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окружение

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Вместо лобового штурма ВС РФ постепенно охватывают Угледар. Село Водяное почти освобождено, идут бои за шахту "Южнодонбасская № 1" — это самая высокая точка в этом районе, отличный наблюдательный пункт и огневая позиция. Но ее не так просто разрушить, сообщил эксперт.Даже если ВСУ будут перебрасывать в Угледар подкрепления, в этом не будет ничего угрожающего. По мере того как российские войска будут подходить к самому городу, потери врага при переброске будут расти, отметил обозреватель.Надо понимать, что такие укрепрайоны не самодостаточные. ВСУ нужно регулярно перебрасывать туда топливо, боеприпасы и личный состав. А сейчас ВС РФ подходят на расстояние, когда даже не авиация, а обычные ракетно-артиллерийские вооружения позволяют поражать врага, указал он."Я не скажу, что это огневой мешок. Но противник все равно несет потери. Когда ВСУ из месяца в месяц мотаются по дорогам, они все равно что-то теряют", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, от чего зависит исход битвы за Угледар — в интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240908/1057278678.html

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новости, россия, угледар, михаил онуфриенко, всу, наступление, донбасс, вс рф, сво, окружение, резервы