Лобового штурма не будет: Онуфриенко объяснил, как российские бойцы будут действовать в Угледаре - 09.09.2024 Украина.ру
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Лобового штурма не будет: Онуфриенко объяснил, как российские бойцы будут действовать в Угледаре
Лобового штурма не будет: Онуфриенко объяснил, как российские бойцы будут действовать в Угледаре - 09.09.2024 Украина.ру
Лобового штурма не будет: Онуфриенко объяснил, как российские бойцы будут действовать в Угледаре
Лобового штурма Угледара не будет. Либо войска совершат широкий охват до Новоукраинки, либо будут двигаться по высотам с двух сторон и понемногу брать город в клещи, не неся неоправданных потерь. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-09-09T04:30
2024-09-09T04:30
новости
россия
угледар
михаил онуфриенко
всу
наступление
донбасс
вс рф
сво
окружение
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Вместо лобового штурма ВС РФ постепенно охватывают Угледар. Село Водяное почти освобождено, идут бои за шахту "Южнодонбасская № 1" — это самая высокая точка в этом районе, отличный наблюдательный пункт и огневая позиция. Но ее не так просто разрушить, сообщил эксперт.Даже если ВСУ будут перебрасывать в Угледар подкрепления, в этом не будет ничего угрожающего. По мере того как российские войска будут подходить к самому городу, потери врага при переброске будут расти, отметил обозреватель.Надо понимать, что такие укрепрайоны не самодостаточные. ВСУ нужно регулярно перебрасывать туда топливо, боеприпасы и личный состав. А сейчас ВС РФ подходят на расстояние, когда даже не авиация, а обычные ракетно-артиллерийские вооружения позволяют поражать врага, указал он."Я не скажу, что это огневой мешок. Но противник все равно несет потери. Когда ВСУ из месяца в месяц мотаются по дорогам, они все равно что-то теряют", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, от чего зависит исход битвы за Угледар — в интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО на сайте Украина.ру
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россия
угледар
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новости, россия, угледар, михаил онуфриенко, всу, наступление, донбасс, вс рф, сво, окружение, резервы
Новости, Россия, Угледар, Михаил Онуфриенко, ВСУ, наступление, Донбасс, ВС РФ, СВО, окружение, резервы

Лобового штурма не будет: Онуфриенко объяснил, как российские бойцы будут действовать в Угледаре

04:30 09.09.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Аверин
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Лобового штурма Угледара не будет. Либо войска совершат широкий охват до Новоукраинки, либо будут двигаться по высотам с двух сторон и понемногу брать город в клещи, не неся неоправданных потерь. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Вместо лобового штурма ВС РФ постепенно охватывают Угледар. Село Водяное почти освобождено, идут бои за шахту "Южнодонбасская № 1" — это самая высокая точка в этом районе, отличный наблюдательный пункт и огневая позиция. Но ее не так просто разрушить, сообщил эксперт.

"Либо мы будем делать широкий охват аж до Новоукраинки, либо будем двигаться по высотам с двух сторон и потихоньку брать его в клещи, не неся неоправданных потерь. Торопиться не будем", — подчеркнул Онуфриенко.

Даже если ВСУ будут перебрасывать в Угледар подкрепления, в этом не будет ничего угрожающего. По мере того как российские войска будут подходить к самому городу, потери врага при переброске будут расти, отметил обозреватель.
Надо понимать, что такие укрепрайоны не самодостаточные. ВСУ нужно регулярно перебрасывать туда топливо, боеприпасы и личный состав. А сейчас ВС РФ подходят на расстояние, когда даже не авиация, а обычные ракетно-артиллерийские вооружения позволяют поражать врага, указал он.
"Я не скажу, что это огневой мешок. Но противник все равно несет потери. Когда ВСУ из месяца в месяц мотаются по дорогам, они все равно что-то теряют", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, от чего зависит исход битвы за Угледар — в интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО на сайте Украина.ру
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