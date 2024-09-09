Лобового штурма не будет: Онуфриенко объяснил, как российские бойцы будут действовать в Угледаре
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения штурмовиков добровольческого подразделения "Барс-13" в ДНР
Лобового штурма Угледара не будет. Либо войска совершат широкий охват до Новоукраинки, либо будут двигаться по высотам с двух сторон и понемногу брать город в клещи, не неся неоправданных потерь. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Вместо лобового штурма ВС РФ постепенно охватывают Угледар. Село Водяное почти освобождено, идут бои за шахту "Южнодонбасская № 1" — это самая высокая точка в этом районе, отличный наблюдательный пункт и огневая позиция. Но ее не так просто разрушить, сообщил эксперт.
"Либо мы будем делать широкий охват аж до Новоукраинки, либо будем двигаться по высотам с двух сторон и потихоньку брать его в клещи, не неся неоправданных потерь. Торопиться не будем", — подчеркнул Онуфриенко.
Даже если ВСУ будут перебрасывать в Угледар подкрепления, в этом не будет ничего угрожающего. По мере того как российские войска будут подходить к самому городу, потери врага при переброске будут расти, отметил обозреватель.
Надо понимать, что такие укрепрайоны не самодостаточные. ВСУ нужно регулярно перебрасывать туда топливо, боеприпасы и личный состав. А сейчас ВС РФ подходят на расстояние, когда даже не авиация, а обычные ракетно-артиллерийские вооружения позволяют поражать врага, указал он.
"Я не скажу, что это огневой мешок. Но противник все равно несет потери. Когда ВСУ из месяца в месяц мотаются по дорогам, они все равно что-то теряют", — заключил собеседник издания.
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