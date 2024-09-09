https://ukraina.ru/20240909/1057304475.html

Водяное почти взято: эксперт объяснил, почему вместо лобового штурма бойцы перешли к охвату Угледара

Водяное почти взято: эксперт объяснил, почему вместо лобового штурма бойцы перешли к охвату Угледара - 09.09.2024 Украина.ру

Водяное почти взято: эксперт объяснил, почему вместо лобового штурма бойцы перешли к охвату Угледара

В 2023 году штурмовать Угледар в лобовую было просто нереально. Но за это время мы кое-чему научились. Сейчас вместо лобовых штурмов войска охватывают город. Водяное почти взято, идут бои за шахту "Южнодонбасская № 1". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-09-09T04:45

2024-09-09T04:45

2024-09-09T04:45

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угледар

россия

михаил онуфриенко

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всу

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штурм

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Когда-то войска пытались штурмовать Угледар в лоб, но неправильно выбрали для этого время. В 2022 году туда можно было заехать прямо с дороги, потому что там сидела украинская тероборона. Причем не в высотках, а в частном секторе, рассказал эксперт.В 2023 году это было сделать нереально. Лобовой штурм высоток из низины в дачном секторе привел бы к неоправданным потерям без какого-то результата. Хотя некоторые рассказывали о том, что "мы взяли первые высотки, и через пару дней Угледар будет наш", отметил обозреватель.Причем ее не так просто разрушить. У ВСУ нет таких ресурсов. Российские войска утюжат эту шахту второй год, но эти сооружения до сих пор стоят, сообщил он."Это как Донецкий аэропорт. Его выделывали в ноль. Но чтобы его полностью снести, вам нужно минимум тактическое ядерное оружие", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.руО других важных аспектах спецоперации на Украине - в интервью Андрея Клинцевича: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240907/1057295968.html

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новости, угледар, россия, михаил онуфриенко, наступление, всу, вс рф, донбасс, ресурсы, штурм, шахта, бои, сво