Водяное почти взято: эксперт объяснил, почему вместо лобового штурма бойцы перешли к охвату Угледара
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
В 2023 году штурмовать Угледар в лобовую было просто нереально. Но за это время мы кое-чему научились. Сейчас вместо лобовых штурмов войска охватывают город. Водяное почти взято, идут бои за шахту "Южнодонбасская № 1". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Когда-то войска пытались штурмовать Угледар в лоб, но неправильно выбрали для этого время. В 2022 году туда можно было заехать прямо с дороги, потому что там сидела украинская тероборона. Причем не в высотках, а в частном секторе, рассказал эксперт.
В 2023 году это было сделать нереально. Лобовой штурм высоток из низины в дачном секторе привел бы к неоправданным потерям без какого-то результата. Хотя некоторые рассказывали о том, что "мы взяли первые высотки, и через пару дней Угледар будет наш", отметил обозреватель.
"Угледар пока не наш. Но мы за это время кое-чему научились. Вместо лобовых штурмов мы его охватываем. Водяное почти взято, идут бои за шахту "Южнодонбасская № 1" — это самая высокая точка в этом районе, прекрасный наблюдательный пункт и огневая позиция", — подчеркнул Онуфриенко.
Причем ее не так просто разрушить. У ВСУ нет таких ресурсов. Российские войска утюжат эту шахту второй год, но эти сооружения до сих пор стоят, сообщил он.
"Это как Донецкий аэропорт. Его выделывали в ноль. Но чтобы его полностью снести, вам нужно минимум тактическое ядерное оружие", — заключил собеседник издания.
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