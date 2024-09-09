https://ukraina.ru/20240909/1057303590.html

"Надо работать с тем, что есть": эксперт о том, насколько армия РФ готова к проведению сложных операций

"Надо работать с тем, что есть": эксперт о том, насколько армия РФ готова к проведению сложных операций - 09.09.2024 Украина.ру

"Надо работать с тем, что есть": эксперт о том, насколько армия РФ готова к проведению сложных операций

Если в Генштабе примут решение об использовании десятков тысяч людей для проведения стратегической наступательной операции, эта задача будет выполнена. Всегда нужно больше людей, танков и самолетов. Не хватает — значит нужно лучше готовиться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-09-09T03:15

2024-09-09T03:15

2024-09-09T03:15

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михаил онуфриенко

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резервы

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Дело не в том, есть ли у армии резервы. Вопрос в том, готово ли российское военно-политическое руководство перейти к принципиально иной стратегии боевых действий, отметил эксперт.На отдельных участках ВСУ попадают в мини-котлы. Когда говорят, что взят опорный пункт ВСУ, это означает, что на уровне командиров батальонов осуществляются обхваты и обходы противника. Где-то враг отступает, где-то его уничтожают российские военные, указал обозреватель.Но если мы говорим о масштабах тысячекилометрового фронта, то это уже в компетенции Генштаба ВС РФ. Если там примут решение об использовании десятков тысяч людей для проведения стратегической наступательной операции, эта задача будет выполнена, отметил эксперт."Повторюсь, дело не в том, что мы чего-то не можем. И не в том, что у нас резервов нет. Резервов никогда нет. Всегда нужно больше людей, снарядов, танков и самолетов. Надо работать с тем, что есть. Не хватает — давайте лучше готовиться", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, когда Киев начнет плановый отвод войск из Угледара — в интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240906/1057291601.html

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новости, россия, украина, михаил онуфриенко, генштаб, вс рф, донбасс, наступление, операция, резервы, всу, стратегии