"Надо работать с тем, что есть": эксперт о том, насколько армия РФ готова к проведению сложных операций - 09.09.2024 Украина.ру
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"Надо работать с тем, что есть": эксперт о том, насколько армия РФ готова к проведению сложных операций
"Надо работать с тем, что есть": эксперт о том, насколько армия РФ готова к проведению сложных операций - 09.09.2024 Украина.ру
"Надо работать с тем, что есть": эксперт о том, насколько армия РФ готова к проведению сложных операций
Если в Генштабе примут решение об использовании десятков тысяч людей для проведения стратегической наступательной операции, эта задача будет выполнена. Всегда нужно больше людей, танков и самолетов. Не хватает — значит нужно лучше готовиться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-09-09T03:15
2024-09-09T03:15
новости
россия
украина
михаил онуфриенко
генштаб
вс рф
донбасс
наступление
операция
резервы
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Дело не в том, есть ли у армии резервы. Вопрос в том, готово ли российское военно-политическое руководство перейти к принципиально иной стратегии боевых действий, отметил эксперт.На отдельных участках ВСУ попадают в мини-котлы. Когда говорят, что взят опорный пункт ВСУ, это означает, что на уровне командиров батальонов осуществляются обхваты и обходы противника. Где-то враг отступает, где-то его уничтожают российские военные, указал обозреватель.Но если мы говорим о масштабах тысячекилометрового фронта, то это уже в компетенции Генштаба ВС РФ. Если там примут решение об использовании десятков тысяч людей для проведения стратегической наступательной операции, эта задача будет выполнена, отметил эксперт."Повторюсь, дело не в том, что мы чего-то не можем. И не в том, что у нас резервов нет. Резервов никогда нет. Всегда нужно больше людей, снарядов, танков и самолетов. Надо работать с тем, что есть. Не хватает — давайте лучше готовиться", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, когда Киев начнет плановый отвод войск из Угледара — в интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, михаил онуфриенко, генштаб, вс рф, донбасс, наступление, операция, резервы, всу, стратегии
Новости, Россия, Украина, Михаил Онуфриенко, Генштаб, ВС РФ, Донбасс, наступление, операция, резервы, ВСУ, стратегии

"Надо работать с тем, что есть": эксперт о том, насколько армия РФ готова к проведению сложных операций

03:15 09.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Если в Генштабе примут решение об использовании десятков тысяч людей для проведения стратегической наступательной операции, эта задача будет выполнена. Всегда нужно больше людей, танков и самолетов. Не хватает — значит нужно лучше готовиться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Дело не в том, есть ли у армии резервы. Вопрос в том, готово ли российское военно-политическое руководство перейти к принципиально иной стратегии боевых действий, отметил эксперт.
На отдельных участках ВСУ попадают в мини-котлы. Когда говорят, что взят опорный пункт ВСУ, это означает, что на уровне командиров батальонов осуществляются обхваты и обходы противника. Где-то враг отступает, где-то его уничтожают российские военные, указал обозреватель.

"На уровне повыше мы видим события в Торецке (Дзержинске. — Ред.), когда наше наступление приводило к тому, что Украина трижды выводила войска из этого кармана без боя. Перед такой же необходимостью противник стоит в районе Нетайлово, где уже образуется котел. Можно еще вспомнить подзабытую операцию в Северодонецке, когда ВСУ оттуда отводили войска", — подчеркнул Онуфриенко.

Но если мы говорим о масштабах тысячекилометрового фронта, то это уже в компетенции Генштаба ВС РФ. Если там примут решение об использовании десятков тысяч людей для проведения стратегической наступательной операции, эта задача будет выполнена, отметил эксперт.
"Повторюсь, дело не в том, что мы чего-то не можем. И не в том, что у нас резервов нет. Резервов никогда нет. Всегда нужно больше людей, снарядов, танков и самолетов. Надо работать с тем, что есть. Не хватает — давайте лучше готовиться", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, когда Киев начнет плановый отвод войск из Угледара — в интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО на сайте Украина.ру
Журналист РИА Новости Захар Виноградов - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
6 сентября, 17:18
Путин объявил благодарность шеф-редактору сайта "Украина.ру" Захару ВиноградовуПрезидент России Владимир Путин объявил благодарность шеф-редактору редакции сайта "Украина.ру", входящему в медиагруппу "Россия сегодня", Захару Виноградову. Соответствующее распоряжение 6 сентября было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации
 
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