"Надо работать с тем, что есть": эксперт о том, насколько армия РФ готова к проведению сложных операций
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Если в Генштабе примут решение об использовании десятков тысяч людей для проведения стратегической наступательной операции, эта задача будет выполнена. Всегда нужно больше людей, танков и самолетов. Не хватает — значит нужно лучше готовиться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Дело не в том, есть ли у армии резервы. Вопрос в том, готово ли российское военно-политическое руководство перейти к принципиально иной стратегии боевых действий, отметил эксперт.
На отдельных участках ВСУ попадают в мини-котлы. Когда говорят, что взят опорный пункт ВСУ, это означает, что на уровне командиров батальонов осуществляются обхваты и обходы противника. Где-то враг отступает, где-то его уничтожают российские военные, указал обозреватель.
"На уровне повыше мы видим события в Торецке (Дзержинске. — Ред.), когда наше наступление приводило к тому, что Украина трижды выводила войска из этого кармана без боя. Перед такой же необходимостью противник стоит в районе Нетайлово, где уже образуется котел. Можно еще вспомнить подзабытую операцию в Северодонецке, когда ВСУ оттуда отводили войска", — подчеркнул Онуфриенко.
Но если мы говорим о масштабах тысячекилометрового фронта, то это уже в компетенции Генштаба ВС РФ. Если там примут решение об использовании десятков тысяч людей для проведения стратегической наступательной операции, эта задача будет выполнена, отметил эксперт.
"Повторюсь, дело не в том, что мы чего-то не можем. И не в том, что у нас резервов нет. Резервов никогда нет. Всегда нужно больше людей, снарядов, танков и самолетов. Надо работать с тем, что есть. Не хватает — давайте лучше готовиться", — резюмировал собеседник издания.
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