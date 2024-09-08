https://ukraina.ru/20240908/1057309764.html

СМИ назвали имена украинских офицеров, погибших в результате удара "Искандером"

СМИ назвали имена украинских офицеров, погибших в результате удара "Искандером" - 08.09.2024 Украина.ру

СМИ назвали имена украинских офицеров, погибших в результате удара "Искандером"

В результате атаки российскими баллистическими ракетами "Искандер" здания института связи в Полтаве ликвидированы инженер, инструктор учебного взвода и другие офицеры Вооруженных сил Украины. Их имена назвал Полтавский городской совет, передает телеграм-канал "Политика страны"

2024-09-08T15:42

2024-09-08T15:42

2024-09-08T15:44

новости

полтава

украина

россия

вооруженные силы украины

сво

инструктор

нато

запад

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/08/1057309644_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_58db779cac39a9df7495b02f19d90da7.jpg

Так, в списке погибших оказался старший преподаватель колледжа подполковник Андрей Назаренко, помощник начальника колледжа подполковник Сергей Дюдюк, старший инженер технической части майор Сергей Андрущук, инструктор учебного взвода связи Виталий Кучерук и другие. Во вторник российская армия ударила по месту дислокации военнослужащих ВСУ, как указывалось, во время их построения. В Министерстве обороны Украины заявляли о 49 погибших, 219 раненых, однако позже в МЧС уточнили, что 55 человек погибли, 328 пострадали. Российская сторона заявляла, что ВС РФ нанесли удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, где под руководством иностранных инструкторов готовили военных, в том числе операторов беспилотников. Позже в США сообщили о странной смерти своего офицера после удара по Полтаве.Читайте подробнее о том, как Россия ударом по Полтаве надолго оставила ВСУ без штучных специалистов в интервью военно-политического обозревателя Михаила Онуфриенко на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240907/1057267509.html

полтава

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, полтава, украина, россия, вооруженные силы украины, сво, инструктор, нато, запад, потери всу