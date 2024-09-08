СМИ назвали имена украинских офицеров, погибших в результате удара "Искандером"
15:42 08.09.2024 (обновлено: 15:44 08.09.2024)
Полтава
В результате атаки российскими баллистическими ракетами "Искандер" здания института связи в Полтаве ликвидированы инженер, инструктор учебного взвода и другие офицеры Вооруженных сил Украины. Их имена назвал Полтавский городской совет, передает телеграм-канал "Политика страны"
Так, в списке погибших оказался старший преподаватель колледжа подполковник Андрей Назаренко, помощник начальника колледжа подполковник Сергей Дюдюк, старший инженер технической части майор Сергей Андрущук, инструктор учебного взвода связи Виталий Кучерук и другие.
Во вторник российская армия ударила по месту дислокации военнослужащих ВСУ, как указывалось, во время их построения. В Министерстве обороны Украины заявляли о 49 погибших, 219 раненых, однако позже в МЧС уточнили, что 55 человек погибли, 328 пострадали.
Российская сторона заявляла, что ВС РФ нанесли удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, где под руководством иностранных инструкторов готовили военных, в том числе операторов беспилотников.
Позже в США сообщили о странной смерти своего офицера после удара по Полтаве.
Вчера, 04:42"На Яворовском полигоне мы накрыли пушечное мясо, а в Полтаве – штучный товар" - Онуфриенко Болезненный для нынешнего руководства Украины и его спонсоров из НАТО ракетный удар по учебному центру связи в Полтаве не стоит переоценивать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко