СМИ назвали имена украинских офицеров, погибших в результате удара "Искандером" - 08.09.2024 Украина.ру
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СМИ назвали имена украинских офицеров, погибших в результате удара "Искандером"
СМИ назвали имена украинских офицеров, погибших в результате удара "Искандером" - 08.09.2024 Украина.ру
СМИ назвали имена украинских офицеров, погибших в результате удара "Искандером"
В результате атаки российскими баллистическими ракетами "Искандер" здания института связи в Полтаве ликвидированы инженер, инструктор учебного взвода и другие офицеры Вооруженных сил Украины. Их имена назвал Полтавский городской совет, передает телеграм-канал "Политика страны"
2024-09-08T15:42
2024-09-08T15:44
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Так, в списке погибших оказался старший преподаватель колледжа подполковник Андрей Назаренко, помощник начальника колледжа подполковник Сергей Дюдюк, старший инженер технической части майор Сергей Андрущук, инструктор учебного взвода связи Виталий Кучерук и другие. Во вторник российская армия ударила по месту дислокации военнослужащих ВСУ, как указывалось, во время их построения. В Министерстве обороны Украины заявляли о 49 погибших, 219 раненых, однако позже в МЧС уточнили, что 55 человек погибли, 328 пострадали. Российская сторона заявляла, что ВС РФ нанесли удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, где под руководством иностранных инструкторов готовили военных, в том числе операторов беспилотников. Позже в США сообщили о странной смерти своего офицера после удара по Полтаве.Читайте подробнее о том, как Россия ударом по Полтаве надолго оставила ВСУ без штучных специалистов в интервью военно-политического обозревателя Михаила Онуфриенко на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240907/1057267509.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, полтава, украина, россия, вооруженные силы украины, сво, инструктор, нато, запад, потери всу
Новости, Полтава, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, СВО, инструктор, НАТО, Запад, потери ВСУ

СМИ назвали имена украинских офицеров, погибших в результате удара "Искандером"

15:42 08.09.2024 (обновлено: 15:44 08.09.2024)
 
Полтава
Полтава
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В результате атаки российскими баллистическими ракетами "Искандер" здания института связи в Полтаве ликвидированы инженер, инструктор учебного взвода и другие офицеры Вооруженных сил Украины. Их имена назвал Полтавский городской совет, передает телеграм-канал "Политика страны"
Так, в списке погибших оказался старший преподаватель колледжа подполковник Андрей Назаренко, помощник начальника колледжа подполковник Сергей Дюдюк, старший инженер технической части майор Сергей Андрущук, инструктор учебного взвода связи Виталий Кучерук и другие.
Во вторник российская армия ударила по месту дислокации военнослужащих ВСУ, как указывалось, во время их построения. В Министерстве обороны Украины заявляли о 49 погибших, 219 раненых, однако позже в МЧС уточнили, что 55 человек погибли, 328 пострадали.
Российская сторона заявляла, что ВС РФ нанесли удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, где под руководством иностранных инструкторов готовили военных, в том числе операторов беспилотников.
Позже в США сообщили о странной смерти своего офицера после удара по Полтаве.
Читайте подробнее о том, как Россия ударом по Полтаве надолго оставила ВСУ без штучных специалистов в интервью военно-политического обозревателя Михаила Онуфриенко на сайте Украина.ру.
Вчера, 04:42
"На Яворовском полигоне мы накрыли пушечное мясо, а в Полтаве – штучный товар" - Онуфриенко Болезненный для нынешнего руководства Украины и его спонсоров из НАТО ракетный удар по учебному центру связи в Полтаве не стоит переоценивать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
 
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16:12ВСУ победили сельхозживотных в Курской области с помощью немецких мин
15:42СМИ назвали имена украинских офицеров, погибших в результате удара "Искандером"
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