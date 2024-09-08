Шеф ЦРУ назвал ожидаемую в США дату использования Россией ядерного оружия
11:05 08.09.2024 (обновлено: 12:08 08.09.2024)
© AP
© AP
В связи с проведением российской спецоперации на Украине, Кремль мог отдать приказ об использовании тактического ядерного оружия еще осенью 2022 года. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс, передает газета Financial Times
Он указал, что в связи с такими подозрениями была организована встреча с главой Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным. На ней собирались "четко разъяснить, какими будут последствия такого рода эскалации".
Уточняется, что встреча с участием сторон прошла 14 ноября в столице Турции. По данным CNN, Нарышкин и Бернс также обсудили дела задержанных граждан США.
Ранее сообщалось, что в 2022 году директор Службы внешней разведки (СВР) России сообщил, что провел встречу с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом, они обсуждали темы, связанные с ядерной безопасностью и Украиной.
Напомним, 1 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия изменит свою ядерную доктрину. По его словам, это произойдет на основе анализа конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией.
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